車銀優補稅爭議後首部新劇！《超能路人甲》5大看點 觀眾買不買單成關鍵

《超能路人甲》劇照。圖片來源：Netflix

Netflix韓劇《超能路人甲》，集結 朴恩斌、車銀優、崔大勳、林成財、金海淑、孫鉉周等人主演，將於5月15日上線。本劇設定在1999年世紀末氛圍濃厚的海成市，一群原本毫不起眼的居民，因意外獲得超能力，卻在完全沒有準備的情況下，被推上拯救城市的位置。這是車銀優在補繳約130億韓元稅款並公開致歉後，首度以主演身分推出的新作，從預告曝光開始，就滿滿話題。

《超能路人甲》劇照。圖片來源：Netflix

《超能路人甲》看點1.不是英雄劇 反而更像「被生活逼出來的能力者」

《超能路人甲》劇照。圖片來源：Netflix

不同於典型「天選之人」設定，《超能路人甲》把主角群放在一群原本就不完美、甚至有點笨拙的人身上。

殷彩馜（朴恩斌飾）是社區裡出了名的麻煩人物，個性衝動又帶點混亂感；姜羅賓（林成財飾）則是總被看扁的小人物；孫京勳（崔大勳飾）更是市政府裡愛抱怨、沒什麼存在感的角色。

也因為這些設定，他們在獲得能力後，不是立刻變強，而是先讓生活全面失控。「連自己都顧不好，卻被迫面對大事」，這種反差反而讓角色更貼近現實，也更容易讓觀眾投入。

《超能路人甲》看點2.能力設定不走帥路線 反而越用越崩潰

《超能路人甲》劇照。圖片來源：Netflix

預告中最明顯的特色，就是每個能力都帶著「不穩定」的副作用。殷彩馜可以瞬間移動，卻無法控制落點，甚至誤闖不同時空；姜羅賓隨手丟出物品就能擊穿牆壁，力量大到難以收拾；孫京勳則直接被困在原地，雙腳黏住動彈不得。

這些能力看似強大，實際上卻讓角色更狼狽，也讓劇情重心從「英雄成長」轉向「如何收拾混亂」，形成一種荒謬但合理的敘事節奏。

《超能路人甲》看點3.卡司不只男女主 配角設定本身就有戲

《超能路人甲》劇照。圖片來源：Netflix

除了朴恩斌與車銀優，《超能路人甲》還找來金海淑、崔大勳、林成財、孫鉉周一起出演。

金海淑飾演女主角唯一的家人金田福，是海成市知名餐館老闆娘，外表華麗、處事強勢，但背後似乎藏著不願被提起的過去；崔大勳飾演市政府裡總愛抱怨的孫京勳，帶著濃厚生活感，也成為喜劇節奏的重要支點；林成財飾演長期被忽視的姜羅賓，角色本身就帶著一種「想被看見」的壓抑感。

孫鉉周則飾演河元道，外表冷靜理性，卻隱約透露出危險氣息，這類「看起來最正常卻最不單純」的角色，往往也是劇情轉折關鍵。《超能路人甲》並不是單靠主角撐場，而是每個角色都帶著故事進場，很有機會形成輪流搶戲的群像結構。

《超能路人甲》看點4.車銀優角色設定轉向 從男神變成「被推上位的領袖」

《超能路人甲》劇照。圖片來源：Netflix

車銀優這次飾演的李雲情，是從首爾來的公務員，個性理性、守規矩，帶點距離感。與其他角色不同，他是目前唯一能穩定使用能力的角色，擁有可控的念力，也因此自然成為團隊核心。只是他並非主動帶隊，而是在混亂中被其他人「認定為師父」，被迫扛起領導責任。

這種「被推上位」的角色設定，比起過去單純的完美男神，多了一層無奈與壓力，也讓人物更有發展空間。

《超能路人甲》看點5.製作團隊撐底 喜劇節奏＋角色厚度兼具

《超能路人甲》劇照。圖片來源：Netflix

《超能路人甲》由曾執導《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅》的劉仁植導演操刀，編劇為參與《雞不可失》的許多仲，並由姜銀璟參與創作。

從過往作品來看，劉仁植擅長描寫角色關係與情感流動，不只靠台詞推進，而是透過細節累積人物厚度；《雞不可失》式的幽默則偏向情境與角色反差，而非單純搞笑。

除了角色與能力，《超能路人甲》還鋪陳了一條明確的懸疑主線。劇中提到海成市20年前曾發生大規模失蹤事件，如今相同狀況再次出現，讓整個城市陷入不安。隨著河元道與「神童」角色登場，劇情逐步指向超能力與當年事件之間的關聯。這部劇在喜劇與混亂之下，藏著一條逐步揭開的真相線，讓觀眾在輕鬆之外，仍有持續追看的動力。