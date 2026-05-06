新聞說：黃金漲了65%，我卻在3年前就不追新聞來買賣了——央行連買13個月的背後邏輯思維，才是你真正該知道的財富訊號

▋她說那天我在咖啡廳說的話，讓她想了三天

朋友圓圓是個普通的上班族媽媽，孩子剛上小學，家裡有房貸，每個月固定把薪水的10%存起來「做理財」。去年黃金漲聲四起，她的同事們輪番傳來財經頻道截圖，群組裡每天討論「現在還能買嗎」、「要買多少」。她把同樣的焦慮拿來問我。

我喝了一口拿鐵，淡淡說了一句：「我3年前就不追新聞買黃金了。不是不相信黃金，是我後來搞懂了，我看的那些訊息，根本不是給我用的。」她問我這句話什麼意思。我反問她：「你知道全世界多國央行去年連續買了幾個月的黃金嗎？」

她說不知道。

我說：「連續13個月。全球多國央行去年一共買了860噸。這些人每天印鈔票，但他們選擇把鈔票換成黃金。你覺得，他們知道一些我們不知道的事嗎？」

▋財經頻道不告訴你的那場「跨洋搬家」

2026年3月，北美黃金ETF單月創紀錄，流出逾百億美金。財經節目一片哀嚎：「大戶在跑！黃金要崩了！」但同一個季度，亞洲市場創下季度流入歷史新高，中國一地就吸收了約80億美金。這不是「黃金崩盤」，這是一場財富的跨洋搬家。西方有序出清，東方冷靜承接。

而我們這些每天盯著手機滑財經頭條的人，在這整個過程裡扮演的角色，說穿了只有兩個字——旁觀者。或者更精確一點，訊息的最後一棒接收者。等那條新聞出現在你眼前、被人截圖轉傳到群組裡，早已是歷史，是別人行動完畢後，留給你「參考」的紀錄。

真正有用的訊號，從來不會出現在你能免費刷到的標題裡。

▋那條你背了10年的黃金鐵律，已經悄悄失效了

「利率升，黃金跌。」這句話你一定聽過。過去幾十年，這條規律準到被投資人奉為聖旨，相關係數高達-0.82。但2025年發生了什麼？黃金全年漲幅超過65%，全年創下53個歷史新高，而當時利率依然偏高，根本沒有降息。Apollo首席經濟學家直接宣告：這個規律自2022年起「完全打亂，找不到方向了」。

但你去打開財經頻道，主播還在念同樣的口訣。為什麼？因為「解釋一個舊模型為什麼失效」，比「繼續套用那個舊模型」難多了。難的東西做不了好節目，好節目才有收視率。一般人繼續用利率升降判斷黃金進出場，但真正值得關注的信號，是全球央行在做什麼。他們印鈔票，卻選擇買黃金。黃金正在從「恐慌避險工具」，悄悄回歸它最原始的身份：全球中性儲備資產，也就是不屬於任何一國、不會被任何一國的印鈔稀釋的財富。

這兩件事表面看起來很像，但背後的邏輯截然不同。後者，才是現在正在發生的事。

▋那天最讓她印象深刻的一句話

我後來在餐巾紙上寫了一句話推給圓圓：「央行每天在印鈔票。他們比地球上任何人都清楚，一張印出來的紙，最後會值什麼。所以他們選擇用那張紙，去換不會被稀釋的金屬。」這句話讓她愣了很久。

我們擔心的是「現在進場會不會買貴」，而那些連續13個月在買黃金的人，思考的是「未來這個世界的金融秩序，會長什麼樣子」。這不是投資時機的差距，是思考框架的差距。

知道了這些，身為普通人的我們能做什麼？我不是要說「快去買黃金」，那樣我就跟我批評的那些財經頻道一樣了。

我想說的是三件事，是我那天教圓圓的。

第一：搞清楚你進場的邏輯，是跟著新聞走，還是跟著結構走。跟新聞走，你永遠在追；跟結構走，才有機會提前站位。

第二：做一次資產對照檢查。你現在存的錢、買的保險、做的投資，有沒有一部分是不會被印鈔稀釋的資產？黃金是其中一種，但不是唯一一種。

第三：留住靈活度，這是一般人最大的優勢。大機構的錢要移動，需要對手盤、需要時間。你的存款不需要。靈活，是這個環境裡最被低估的資產。

真正的家庭財務安全感，不是追漲，是在浪打來之前，你已經站在高一點的地方了。

如果你身邊有人最近也在糾結「黃金現在還能買嗎」，這篇值得傳給她看。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是央行總裁， 但有些想法，想跟你分享。