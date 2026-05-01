2026-05-01 14:43 女子漾／編輯周意軒
金高恩來了！STAND OIL台中快閃開幕，必買斷貨包一次看、來台點名珍奶
韓流直接空降台中！韓國百貨龍頭 The Hyundai 攜手新光三越打造快閃選品店，由 STAND OIL 打頭陣登場，更找來《單身即地獄5》人氣女神 金高恩 親自站台。她一現身就引爆話題，還點名最想喝台灣珍奶，同步帶動店內斷貨神包熱度，整場直接變成今夏最夯打卡與掃貨現場。
STAND OIL首發登場！把首爾日常時髦搬進台中
作為本次快閃的第一棒，STAND OIL 直接帶來2026春夏系列「SO BREEZY」，主打一種很難形容、但一看就懂的「不費力時髦」。這系列的關鍵在於三個字：輕、柔、空氣感。從包款的自然皺摺、到整體輪廓的鬆弛比例，都是那種不用刻意打扮就很好看的風格，完全對準現在女生最愛的「Effortless Chic」。更值得注意的是，這次還首度曝光全新休閒鞋系列，把韓系穿搭從頭到腳補齊，直接變成一站式風格提案。
金高恩本人現身！Breezy Bag微風包直接成爆款
這次最大亮點，絕對是《單身即地獄5》人氣女神 金高恩 首度來台。她以一身甜美簡約造型現身，搭配品牌主打「Breezy Bag Mini 微風包」，加上星扣鑰匙圈點綴，整體風格就是那種韓國街拍會出現的「剛剛好精緻」。現場她也被粉絲熱情嚇到，笑說第一次來台灣就感受到滿滿歡迎，甚至還透露最想喝的就是台灣國民飲料——珍珠奶茶。這句一出，直接讓粉絲暴動，瞬間拉近距離。
斷貨神包全到齊！這幾款真的要先鎖定
這波快閃最狠的不是氛圍，而是商品。不少在韓國與海外賣到缺貨的包款，這次幾乎全數補齊，而且還是「現貨限量」。首先一定要提的就是金高恩同款 Breezy Bag Mini，柔軟外型搭配不易塌陷的結構，是近期社群討論度最高的IT Bag之一。
接著是結構派女生會愛的 Lene Bag，中央釦帶設計加上自然皺摺，讓托特包多了一點個性；半月輪廓的 Tovi Bag 則走小巧精緻路線，實用又不失造型感；而 Mio Bucket Bag 水桶包更是經典回歸款，原本韓國限定，這次直接帶來台灣同步販售。
不只包包！鞋履系列首次公開
這次另一個隱藏亮點，是品牌首度推出的鞋履系列。像是「Strap Mary Jane Sneakers」把瑪莉珍與運動鞋融合，外型甜但實際很好走，搭配Ortholite鞋墊，舒適度也有顧到。對於想走韓系日常風的女生來說，這系列其實更值得關注。
快閃優惠＋活動亮點一次看
除了商品本身夠強，活動設計也很會。開幕期間全館最高打到8折，加入LINE官方帳號還能現折100元。滿額還有品牌筆記本、絲巾、隨行杯等限量贈品，基本上是「買越多越划算」的節奏。是5月9日限定「SO BREEZY GIRL」互動活動，有機會抽中鞋款。購買鞋履就送潮步鑰匙圈，開幕當天滿額還能抽與金高恩合照資格（只有5名）