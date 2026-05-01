2026-05-01 10:36 Dr.131醫生醫
母親節禮物推薦！起動生技推「鉑金版龜鹿杞凍」寵愛媽咪月
母親節將至，起動生物科技推出「寵愛媽咪月」週週抽萬元好禮活動，主打鉑金版龜鹿杞凍優惠套組，結合日常營養補充與便利食用設計，提供忙碌家庭一份兼顧心意與實用性的母親節禮物選擇，讓關懷不僅停留在節日當天，而是延續到日常生活。
母親節送禮，延伸至保健食品選擇
許多媽媽長期肩負家庭與工作雙重角色，從早到晚為家人打理生活，往往忽略自身需求。隨著年齡增長，身體機能逐漸改變，日常累積的疲勞與壓力也可能影響生活品質，因此，子女在母親節期間主動關心媽媽的日常保養與營養補充，逐漸成為送禮的新方向。
女性隨著年齡增加，行動力相關營養需求也逐漸受到關注，熟齡階段更需留意日常補充。透過均衡飲食與適度營養攝取，有助於維持日常活動狀態，也成為現代女性關注的保健方向之一。
鉑金版龜鹿杞凍，凍狀即食好便利
起動生物科技明星產品龜鹿杞凍以食品級龜鹿精華為基礎，搭配專利鯊魚軟骨素、專利余甘子、第二型膠原蛋白與MSM等成分。鉑金版進一步升級配方，加入萃取自鮭魚軟骨的「專利鮭魚蛋白聚醣」、來自鮭魚魚子的「專利鮭魚精巢DNA」，以及「專利酵母萃取麥角硫因」，提供多元營養來源，滿足日常保養需求。
產品採凍狀劑型設計，開封即可食用，無需沖泡或吞嚥錠劑，方便隨時補充。對於生活節奏忙碌或不習慣吞食膠囊的族群而言，這樣的劑型更容易融入日常，提升持續補充的便利性與接受度。
「寵愛媽咪月」週週抽萬元好禮
看準母親節送禮與健康保養需求，起動生物科技即日起至6月25日止，推出「寵愛媽咪月」週週抽萬元好禮活動，凡於官網或電話訂購鉑金版龜鹿杞凍「10+3」或「20+8」優惠套組，每組皆有一次抽獎機會，每週五抽出2名幸運得主，未中獎資格自動順延至下週，直到中獎或活動結束為止。
獎品包括Apple iPad A16、Dyson無線吸塵器、FUJIFILM拍立得相機、Electrolux空氣清淨機等多項好禮，內容豐富吸睛。
母親節作為表達關懷的重要時刻，除了聚餐吃美食，也帶動大眾對日常保養議題的重視，將關心延伸至平日生活，逐步成為近年送禮與生活選擇的新趨勢。更多資訊可上起動生物科技官網活動頁（https://reurl.cc/N22Kym）查詢。
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