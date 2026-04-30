坎城入選《屍速禁區》必看5亮點！全智賢×池昌旭×具教煥合體 活屍進化掀末日新高度。圖片來源：車庫娛樂提供

由《屍速列車》導演延尚昊打造的全新活屍動作電影《屍速禁區》，正式入選坎城影展午夜單元，話題直接衝上影迷關注清單。這也是延尚昊繼《屍速列車》後，時隔近10年再度進軍坎城，堪稱「活屍宇宙」再進化！

《屍速禁區》5月22日在台上映。圖片來源：車庫娛樂提供

電影集結全智賢、池昌旭、具教煥等實力派卡司，一公布就被網友封為「夢幻陣容」，預告上線更迅速突破百萬觀看，未上映先爆熱度。這篇女子漾整理《屍速列車》劇情簡介及電影5大看點，光看陣容就讓人期待！

《屍速禁區》電影劇情簡介

首爾市中心一棟摩天大樓突爆不明感染，整棟建築瞬間被封鎖，倖存者被困在內無法逃出。起初感染者如野獸般四肢爬行，但隨著時間推移，竟逐漸進化為能直立行走、辨識人類、甚至群體獵殺的存在，讓逃生難度急速升級。生物工程師權世貞（全智賢 飾）帶領一群倖存者，試圖前往頂樓尋求救援，並尋找聲稱體內已有疫苗的徐英哲（具教煥 飾）。

《屍速列車》導演延尚昊斥資200億打造驚悚動作殭屍鉅獻。圖片來源：車庫娛樂提供

然而隨著樓層一層層往上突破，真相逐漸浮現：這場感染並非意外，而是人為操控的災難，甚至有人利用感染者阻斷生路。在不斷逼近的死亡威脅下，人性與信任也開始崩解，一場更殘酷的生存考驗才正要開始。

池昌旭帥到《屍速列車》延尚昊導演反省自己：那麼帥的人竟還那麼努力？！圖片來源：車庫娛樂提供

《屍速禁區》電影5大看點搶先看

1. 全智賢化身關鍵生物工程師 撐起整場生存戰核心

全智賢在《屍速禁區》中飾演生物工程師「權世貞」，是整起事件中少數具備專業知識、同時保有冷靜判斷力的角色。當整棟大樓陷入混亂與恐慌，她不只是逃生者，更是帶領倖存者做出選擇的關鍵人物。

《暴風圈》全智賢在《屍速禁區》中飾演一名生物工程師。圖片來源：車庫娛樂提供

她的任務不只是往上逃，而是要在有限資訊中判斷「誰可以相信」。面對聲稱體內已有疫苗的具教煥角色，她必須在科學理性與生存直覺之間做出抉擇，也讓劇情不再只是動作逃亡，而是多了一層心理與判斷的張力。從預告可見，全智賢這次不走單純強勢女主路線，而是更偏向「冷靜領導型角色」，在崩壞環境中維持秩序與思考，成為整部片撐住節奏的核心存在。

全新物種誕生，感染者竟不斷進化！圖片來源：車庫娛樂提供

2. 池昌旭背癱瘓姊姊逃命 一鏡到底動作戲成最大亮點

池昌旭在片中飾演為了保護姊姊（金新綠 飾）而拼命求生的角色，設定本身就極具情感張力。他不只要對抗感染者，還得全程背著行動不便的家人移動，讓每一場逃亡都更困難。

導演延尚昊更透露，池昌旭的動作戲完成度極高，拍攝時甚至可以「定鏡頭一鏡到底」，不需要過多剪接就能呈現流暢動作場面，也因此被笑稱是《鬼滅之刃》中的「炭治郎」現實版。

池昌旭背著姊姊拚命逃！導演笑稱：池昌旭是《屍速禁區》的炭治郎！圖片來源：車庫娛樂提供

3. 不是意外，是人禍！具教煥一句話揭開整場災難核心

預告中具教煥一句「這不是實驗，是恐怖攻擊」，直接點出整起事件的本質，感染並非失控，而是被刻意製造的結果。他飾演的角色更聲稱自己已注射疫苗，卻同時利用感染者阻擋其他倖存者，讓整體劇情從單純求生升級為「人性與操控」的心理戰。當敵人不只來自外部怪物，信任也成為最危險的變數。

具教煥在《屍速禁區》中飾演一名天才科學家。圖片來源：車庫娛樂提供

4. 感染者進化有邏輯！越看越恐怖

預告中已揭露，感染者並非一開始就強大，而是一步一步進化，一開始是四肢扭曲、以野獸姿態爬行，接著轉為能用雙腳行走，最後甚至能辨識人類並成群攻擊。這種「階段式進化」讓危機不斷升級，也讓觀眾無法預測下一步會發生什麼，比單一型態的喪屍更具壓迫感。

5. 坎城影展加持！延尚昊活屍宇宙再進化

《屍速禁區》正式入選坎城影展午夜單元，是延尚昊繼《屍速列車》後，時隔近10年再次踏上坎城舞台。前作曾以高速列車密閉空間打造壓迫感，這次則升級成「整棟摩天大樓封鎖」，從橫向逃亡變成垂直求生，場面規模與敘事難度全面升級。