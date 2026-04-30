2026-04-30 18:38 女子漾／編輯王廷羽
ACON 2026 林口開唱懶人包！成韓彬主持、搶票時間、AAA優先購關鍵一次看
有粉絲還停在2025年的 Asia Artist Awards 出不來嗎？那兩天真的幸福了，從紅毯到舞台幾乎沒有冷場，一次看到一整排神級偶像輪番上陣，追星密度高到讓人有點不真實！更不用說後面還加碼的音樂節「ACON」，不少人都說那幾天根本像在參加一場大型K-POP祭典，回來之後還在回味。
最近，官方終於釋出《ACON 2026》確定回歸的好消息！時間提前到7月25日登場，地點選在林口體育館，並由ZEROBASEONE隊長 成韓彬 擔任主持人。女子漾也幫大家整理《ACON 2026》卡司、票價資訊懶人包，並且不斷更新最新消息給大家～
ACON 2026是什麼？為什麼大家都想搶票
ACON 2026是什麼？為什麼大家都想搶票
ACON 是 AAA 衍生的音樂活動，去年接在AAA典禮隔天舉辦，讓粉絲連追兩天！今年主辦單位把活動提前到 7 月暑假登場，幫年底的 AAA 先行暖身。兩場活動的性質也稍微不同，AAA 偏向年度頒獎盛典，而ACON 則更聚焦在音樂舞台表現，雖然體感不同，但對於粉絲們而言，兩場都是必追重點。
《ACON 2026》時間、地點一次看
《ACON 2026》時間、地點一次看
《ACON 2026 in Taipei》活動日期：2026年7月25日（六）
活動時間：17:00（依現場公告為準）
活動地點：國立體育大學綜合體育館
票價區間：NT$5,280、$3,880、$2,880、身心席NT$1,940
《ACON 2026》搶票時間一次看
《ACON 2026》搶票時間一次看
開賣時間：2026年5月17日（日）11:00
售票平台：ibon售票系統（無開放ibon機台售票）
《ACON 2026》粉絲福利
《ACON 2026》粉絲福利
這次粉絲福利需購買「全票＋福利券」才適用，單買全票無法參與，最高價NT$5,280票種可直接獲得AAA優先購資格，並包含彩排及簽名海報、拍立得抽獎機會。
其他票價（NT$3,880、NT$2,880及身障票）則提供AAA優先購「抽選資格」，需在指定時間內購票且未退票才可參與抽選。所有AAA相關資格僅限用於「優先購階段」，不適用早鳥或一般開賣，簽名福利同樣有購票期限限制，記得留意時間。
《ACON 2026》卡司一次看
《ACON 2026》卡司一次看
主持人：成韓彬
演出陣容：尚未公布（不斷更新）
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