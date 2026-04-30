林逸欣「12條家規」藏洋蔥！父親病逝後回看成最深牽掛 網淚：句句都是父母愛。圖片來源：FB@林逸欣 Shara

藝人林逸欣（Shara）過去分享的「12條家規」，近日再度在網路掀起討論。她曾在情人節發文提到，大學時期離家前，父母特別整理出12項叮嚀，其中一條「養成邏輯分類要保存重要的資料或照片，免得遺失」，更讓她直呼完全遺傳自爸爸的習慣。看似理性的提醒，背後其實藏著滿滿不說出口的牽掛。

隨著她近日公開父親病逝消息，這份家規再被翻出閱讀，不少網友直言：「現在看真的完全不同感受。」

第一次離家 12條家規成為父母的安心清單

林逸欣曾提到，在她求學期間，父母長年親自接送上下學，生活起居也被照顧得十分細緻。也正因為在這樣穩定而溫暖的環境中長大，她與家庭之間的連結格外深厚。

當她即將離開台南、北上展開大學生活時，父母選擇用另一種方式繼續陪伴她。他們將所有擔心、提醒與人生經驗，整理成12條生活守則交到她手中，從人際相處、安全意識到生活習慣，幾乎把女兒一個人在外可能遇到的狀況都想了一遍。

圖片來源：FB@林逸欣 Shara

內容包括「面對陌生人要提高警覺」、「盡量避免單獨行動」、「隨時注意隨身物品」，甚至細到提醒她在更衣室與洗手間都要留意針孔設備。這些條列看似理性冷靜，實際上卻是一層層替女兒築起的防護網，也是父母在無法時刻陪伴身邊時，留給她最實際的安心方式。

一條「整理資料」的習慣 其實是爸爸的影子

林逸欣特別提到，12條家規中讓她印象最深刻的，是第8條「養成邏輯分類、保存重要資料」。她笑說，這其實完全來自父親的影響。

她透露，父親私下其實相當有文青氣質，不僅熱愛寫作，年輕時就經常投稿，作品也曾刊登於報章雜誌。從早期手寫文章，到後來網路興起後在無名小站與個人醫學相關平台發表內容，父親始終維持記錄與整理的習慣，甚至會將文章列印出來，搭配圖片分門別類收藏，細緻程度讓她直呼「真的佩服」。

圖片來源：FB@林逸欣 Shara

在這樣的環境下成長，她也在不知不覺中養成整理與歸納的習慣。如今再回頭看，這些看似實用的生活技巧，其實不只是能力的培養，更是父母希望她在離開家之後，能夠獨立生活、好好照顧自己的方式。

「富養家庭」 愛不是寵，是長年累積

林逸欣過去因婚禮成長影片爆紅，被不少人形容是「被富養長大的孩子」。但她也曾在節目中坦言，所謂的「富養」，並不是物質上的滿足，而是來自家庭長期穩定的陪伴、支持與愛。

圖片來源：FB@林逸欣 Shara

她曾分享，從小到大，父母幾乎親自參與她的每個成長階段，不僅負責接送日常行程，母親更連續12年親手準備便當。直到她考上台師大音樂系，第一次要北上獨自生活，才真正迎來人生的分水嶺。

當時家人特地開車陪她上台北，協助整理宿舍、安頓生活起居。就在準備離開的那一刻，她才突然意識到，「真的要開始一個人生活了」，情緒瞬間潰堤，一家人當場抱在一起痛哭。那一刻她才真正意識到，原來「長大」這件事，對父母來說也是一種心痛。

父親離世後再看 每一條都成為最深的想念

如今，在父親離世之後，再回頭看這12條家規，意義早已不同。那些曾經被當作「叮嚀」的句子，如今更像是一句句還來不及說完的關心。她曾感性表示，希望能多當一點時間的女兒，好好陪伴父母。這句話，如今也成為許多網友最有共鳴的一句。

從一張紙的12條規則，到一段橫跨數十年的陪伴關係，真正的「富養」，從來不是給了多少，而是那些細水長流、日復一日的愛。