林逸欣淚別父親！「他只是去旅行」 20年「平安符」藏滿父女情。圖片來源：FB@林逸欣 Shara

藝人林逸欣（Shara）今日證實父親病逝消息，並首度對外公開一家人長達5年的抗癌歷程。她在臉書以溫柔卻克制的文字送別摯親，提到雖然只與父親相伴40個年頭，但對方在有限的時間裡，給了她無限的愛、溫暖與快樂，也因此把她養成一個始終樂觀的女孩。她更以一句「他只是去了另一個國度旅行」，試著安放悲傷，同時提到父親離開時，帶著那張陪伴20年的「平安必勝符」，讓不少網友看了紅了眼眶。

圖片來源：FB@林逸欣 Shara

而這張看似簡單的手繪符，也意外揭開一段橫跨20年的父女情。

一張童年畫作 成為父親隨身20年的守護

林逸欣分享，這張「平安必勝符」其實出自她年少時的手筆。當時父親因工作關係，經常需要搭飛機往返台南與台北，小小年紀的她對飛行充滿不安，每次聽到爸爸要出差，總會默默替他擔心。

圖片來源：IG＠sharalinmusic

除此之外，父親偶爾也會與朋友打麻將放鬆，她則會在心裡替爸爸加油，希望他每一局都能順利。於是，她將「平安」與「必勝」兩種願望畫在同一張紙上，做成專屬於爸爸的守護符，送給他隨身攜帶。

沒想到，這份童年的心意，父親一收就是20年。

圖片來源：IG＠sharalinmusic

皮夾換過無數個 唯一沒離開的是這張符

她回憶，從那之後，父親始終把這張手繪符放在皮夾裡，無論換過幾個皮夾，都會小心翼翼地將它收好，從未遺失或遺忘。直到多年後再次翻出，她才驚覺這張紙早已陪伴父親走過大半人生。

對她而言，那不只是童年的塗鴉，而是一段被父親珍藏的情感證明。那些年來父親的每一次出差、每一段旅程，甚至生活中的點點滴滴，似乎都與這張小小的符緊緊相連。

她也笑說，也許正因為有這份「加持」，爸爸這些年總是平安順利，連打牌時運氣也特別好，語氣中帶著一貫的幽默與想念。

從影像到音樂 把父親的愛留在生命裡

這份深厚的父女情，其實早已被她記錄在生活與創作之中。林逸欣長年習慣用影像保存家庭記憶，無論是日常互動或重要時刻，都一一留下痕跡。她也曾將婚禮上播放的成長紀錄影片延伸，製作成歌曲《你是我的天空》的MV，將父母的愛化為作品，與更多人分享。

影片曝光後，不少網友被她的成長歷程感動，直言「看得出來是被愛包圍長大的孩子」。而如今再回頭看這些影像，也成為她與父親之間最珍貴的連結。

圖片來源：FB@林逸欣 Shara

面對父親離世，林逸欣選擇用一種柔軟卻堅定的方式理解分離。她相信，爸爸並沒有真正離開，只是換了一種形式存在，在另一個地方繼續他的旅程。

她也在文中輕聲寫下，希望大家不要太過悲傷，因為那些被愛包圍的記憶，會一直留在生命裡。那張陪伴20年的平安符，或許也象徵著這段關係最純粹的樣子——沒有華麗語言，卻足以跨越時間，被牢牢珍藏。

一張小小的畫，承載了20年的牽掛與守護，也讓這段父女情，在告別之後，仍然持續延伸。