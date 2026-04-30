林逸欣父親癌逝！隱瞞5年抗癌史淚別 「下輩子再當你女兒」溫暖告白。圖片來源：FB@林逸欣 Shara

藝人林逸欣（Shara）今在社群發文，悲痛透露父親已於春暖花開的4月離世。她以一句「您在春天來臨，也在春天遠行」送別摯親，並首度公開，爸爸自2021年5月被診斷為攝護腺癌末期，癌細胞轉移至骨頭，一家人低調陪伴走過長達5年的抗癌旅程。

圖片來源：FB@林逸欣 Shara

從音樂才女到全方位藝人 家庭一直是她最深的底氣

林逸欣出道已逾20年，2003年以奇美管弦樂團成員身份踏入演藝圈，之後主持旅遊節目《台灣腳逛大陸》逐漸打開知名度。擁有深厚音樂底子的她，精通小提琴、鋼琴與古箏，曾在表演中挑戰一人演奏多種樂器，也曾接觸過價值上億的Stradivarius名琴，音樂才華備受肯定。

早年她也因亮眼外型與高人氣，在無名小站時期奪下「最紅正妹」冠軍，甚至被封為「小許瑋倫」，部落格點閱更一度登上全站藝人第一。一路走來，無論是音樂、戲劇或網路創作，她始終維持自然真誠的形象。

而在螢光幕之外，林逸欣習慣用影像記錄生活，特別是與家人的互動點滴。2021年她與圈外男友Tony結婚，並於2025年補辦婚禮，其中一支記錄成長與家庭教育的影片，因呈現父母多年來的愛與陪伴，感動無數網友，觀看數突破700萬，也讓外界更認識她與家人深厚的情感連結。

圖片來源：FB@林逸欣 Shara

爸爸堅強抗癌5年 她停工陪伴不留遺憾

林逸欣在告別式影片中回憶，父親最初只是出現腰痛與腳麻的狀況，原以為是身體疲勞或筋骨問題，嘗試復健卻始終沒有改善。直到進一步檢查，才被診斷為攝護腺癌末期，且癌細胞已擴散至骨頭，當時醫師甚至評估只剩下短短數個月時間，讓全家瞬間陷入震驚。

面對突如其來的打擊，一家人選擇低調承受，也更緊緊把握彼此相處的日子。這幾年來，林逸欣頻繁往返台南，只為陪在父親身邊。去年8月，她特地在父親仍能出席的情況下補辦婚禮，當天父親拄著拐杖，親自牽著她走上紅毯，成為她人生中最難忘也最珍貴的一幕。

圖片來源：FB@林逸欣 Shara

她也透露，父親個性低調，不希望外界過度關注病情，因此連身邊許多親近的人都不知情。為了守住這份心願，她主動調整工作安排，把更多時間留給家人，希望在有限的時光裡，不留下遺憾。

回頭看這段漫長的陪伴歷程，她坦言自己時常在心裡反覆問：「我真的已經做到最好了嗎？」但她相信，如果把這個問題問給父親，對方一定還是會像從前一樣，輕輕摸著她的頭說：「小乖很棒喔。」這句話，也成了她此刻最深的安慰與依靠。

用影像留住回憶 相信爸爸只是去遠行

她提到，告別式上播放的影片，正是這些年家庭生活的紀錄，從歡笑到抗癌歷程，全都被好好收藏。對她來說，爸爸並沒有真正離開，而是去了另一個國度旅行，還帶著她20年前畫的「平安必勝符」。

圖片來源：FB@林逸欣 Shara

她也以一貫樂觀語氣寫下，爸爸的麻將應該還是打得很好，字句之間既思念又帶著她一貫的溫暖性格。

感謝醫療團隊陪伴 把祝福留給每個抗癌家庭

文末，她一一感謝奇美醫院、台北和信治癌中心、衛福部桃園醫院等醫療團隊，以及一路協助的親友，讓這段艱難旅程不再孤單。

最後，她寫下最令人動容的一句話：「下輩子，不管時間多久、不管路途多遠，我會想盡辦法找到爸爸，再當一次你的女兒。」

也將這份心情獻給所有抗癌中的生命鬥士與家人，盼在艱難之中，仍能看見愛與希望。

林逸欣Shara 臉書全文如下

您在春天來臨，也在春天遠行。

在春暖花開的四月，我的爸爸，踏上了新的旅程。

或許對大家而言，這場道別來得有些倉促；但對我們家來說，其實這是一段歷時五年的抗癌旅程。

2021 年五月，爸爸被診斷出攝護腺癌末期，癌細胞已轉移至骨頭。那一刻開始，我們一家人便和爸爸一起，展開了一場艱辛的戰役。

而爸爸也靠著他無比堅強的意志力、全力以赴的抗病精神，努力為了我們，多爭取了許多珍貴的時間。

因為爸爸不希望被過度關心，所以這幾年，我們一直沒有對外提起這件事。甚至連我的經紀人、最好的朋友們也都不知道。

沒錯，我就是那種——只要爸爸希望怎麼做，我就會使命必達的女兒。😌

這些年，我儘量停掉太佔據時間的工作，也常常回台南，就是希望能多陪伴爸爸媽媽。

雖然我也常常在心裡反覆問自己：「我真的盡力了嗎？還有沒有哪裡可以做得更好？」

但我相信，如果我這樣問爸爸，爸爸一定會摸摸我的頭，笑著對我說：「小乖很棒喔。」

雖然我只認識爸爸短短 40 個年頭，但爸爸在有限的時間裡，給了我無限的愛、溫暖、開心與感動。

也因為這樣，爸爸把我養成了一個無憂無慮、極度樂觀的小女孩😄

所以我相信，爸爸並不是真的離開了。

他只是去了另一個國度旅行——帶著我 20 年前畫給他的「平安必勝符」。

我相信他會一路平安，也相信他的麻將，會繼續打得特別好。😆

請大家不要太過悲傷。

有人說，深愛我們的人，會以另一種形式繼續存在。也許是在我們的笑容裡、在我們的眼淚裡；

在每一個想起他的溫暖瞬間裡；

也或許是在我望向天空、想念爸爸的那一刻裡。

在這裡，我想特別感謝這五年抗癌路上，所有曾經幫助、陪伴、支持我們的人：

感謝奇美醫院馮盈勳主任，謝謝您在爸爸治療過程中的專業照護與協助；

感謝情同家人的沈君珍專護，這些日子全心全意陪伴我們、幫助我們，給了我們很大的力量；

也感謝我求學階段在奇美樂團有緣結識的卓爸，當年在我們最慌張的時候，二話不說協助爸爸安排住院事宜。

還有最後幾天，感謝張彤醫師全力協助安排，讓爸爸得以盡快回到台南奇美安寧病房，從桃園回到熟悉的台南，受到最溫柔的照護。

感謝台北和信治癌中心黃玉儀主任、鍾邑林醫師，謝謝您們在治療過程中給予我們的專業判斷與幫助。

感謝星源未來診所的棟哥與所有醫護人員，謝謝您們一路上的照顧與支持；也謝謝幫忙引薦的小斑。

感謝衛福部桃園醫院莊子儀主任、黃馨卉專師、邱昱祺醫師、楊元豪醫師，謝謝您們陪著我們並肩作戰到最後一刻。

最後，也要特別感謝李卓穎醫師，在我們最無助、最迷惘的時候拉了我們一把，給予我們極大的力量與勇氣，面對各種未知的恐懼。

再次誠心感謝所有醫療團隊與醫護人員們，讓我們在這段艱難的旅程裡，從來不是孤單前行。我們會一輩子銘記在心🙏

這段影片，是在告別式上播放的。

裡面記錄著我們這些年走過的快樂時光，也記錄了這段從來沒有對外說過的心路歷程。

希望大家可以陪著爸爸一起，帶著那些曾經美好的回憶，步上人生下一段旅程。

下輩子，

不管時間多久、不管路途多遠，

我會想盡辦法找到爸爸

再當一次 你的女兒☺️

祝爸爸一路順風，

平安、必勝！！

— 獻給所有抗癌中的生命鬥士與家人們 —

辛苦了。願每一位生命鬥士，都能在艱難裡看見曙光；也願每一位家人，都能在愛與陪伴中，找到力量。

#你是我的天空

