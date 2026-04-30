2026-04-30 14:13 女子漾／編輯許智捷
Disney+ 5月片單炸裂！Travis Japan遊美國爆笑失控、制裁者回歸開殺 5部必追清單一次看
Disney+ 5月片單正式公布，從偶像實境、黑色喜劇到漫威動作大片全面開打，一次網羅不同族群的追劇清單。這波最吸睛的不只是話題卡司，更是題材跨度超廣，從男團旅行實境到社畜復仇爽片，再到經典動畫回歸，每一部都鎖定「下班後必追」清單。
以下幫你整理5部本月最有話題的重點作品，看完直接排好你的5月追劇行程。
Disney+ 5月強檔1. 《Travis Japan到美國放暑假》
上線時間：5月1日
這檔節目可以說是粉絲必追的「真實版兄弟日記」。由Travis Japan七位成員展開為期10天的美國公路旅行，從拱門國家公園一路走訪紀念碑谷、塞多納等景點，不只是觀光，更像是一場回到夢想起點的情感旅程。
拍攝幕後更意外掀起話題焦點，團員一致爆料松倉海斗是「旅途最大變數」，從迷路、忘東忘西到房間混亂全被公開吐槽，讓他當場崩潰喊「我已經在反省了！」。這種毫無偶包的互動，反而成為節目最大看點。更有成員點名希望未來能來台灣拍攝，讓粉絲期待值直接拉滿。
Disney+ 5月強檔2. 《荒島囚救》
上線時間：5月7日
由瑞秋·麥亞當斯與狄倫·歐布萊恩主演的黑色喜劇，直接把「職場階級」丟進荒島做極限實驗。
故事設定簡單卻狠：飛機失事後，社畜與老闆成為僅存生還者。在沒有公司制度與權力結構的環境裡，誰才真正有能力活下來？這部片在爛番茄拿下93%高分，最大魅力就在於「諷刺感爆棚」，不少網友直呼：「應該列為老闆必修課」。
Disney+ 5月強檔3. 《制裁者：最後一擊》
上線時間：5月13日
強·柏恩瑟再度回歸飾演「制裁者」法蘭克卡索，這次不只主演，更親自參與編劇，讓角色走向更黑暗、更極端。
官方更直接定調這部作品為「毫不留情版本」，節奏被形容像霰彈槍般猛烈。當復仇不再只是目的，而是成為無法逃離的命運，這部作品也進一步拋出核心問題——正義，究竟該由誰來定義？
Disney+ 5月強檔4.《內幕》
上線時間：5月22日
由麥兆輝執導，集結郭富城、任達華、吳鎮宇、方中信、姜大衛五大影帝同台飆戲。
劇情圍繞洗錢案件展開，一名律師被捲入調查，與警探聯手追查真相。不同於典型警匪片，《內幕》更強調人性與權力的灰色地帶，層層反轉節奏緊湊，是近期港片少見的重量級組合。
Disney+ 5月強檔5. 《小公主蘇菲亞：皇家魔法》
上線時間：5月26日
曾陪伴無數人成長的《小公主蘇菲亞》推出全新篇章，這次故事將舞台拉到皇家魔法學校。
蘇菲亞與來自不同王國的王子、公主共同學習魔法與成長，整體氛圍更偏向「校園冒險＋友情養成」。對許多觀眾來說，這不只是兒童動畫，更像是一封寫給童年的溫柔情書。
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