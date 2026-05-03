【追劇】「顛倒世界」歷險重啟 這次「入門版」動畫似乎更適合青少年—《怪奇物語：1985故事集》

印象中應該是第一次看從真人版改編成動畫的作品，尤其是在人物幾乎完全復刻主角團的情況下，《怪奇物語：1985故事集》給人一種熟悉，卻又微妙的感覺。把時間拉回到1985，也就是大概在第二季與第三季之間，主要的童星都已經登場，世界觀則還沒有離開美國本土的時期，一個外來的家庭與其中特立獨行的女兒「妮基」，來到了霍金斯小鎮展開生活；巧合的是才剛結束的「顛倒世界」風波，也在這個時間點開始出現餘波，迫使好不容易渡過驚險事件的眾人，必須再一次團結起來對抗怪物的侵襲。

圖片來源：Stranger Things﻿ FB

很明顯可以看出這次的外傳，主要目標觀眾還是原本《怪奇物語》的粉絲，除了著重在原角色的刻畫，對於前兩季背景劇情其實也沒有太多的重述。儘管並不是由原班人馬配音，但在角色的塑造上並沒有偏離太多，也因此能夠讓觀眾很快能夠進入狀況。

圖片來源：Stranger Things﻿ FB

在劇情的設計上，也類似《怪奇物語》原本的結構，以看似平靜的生活搭配一點伏筆開始，緊接著發生一些怪事，最後大家一起抽絲剝繭解開謎團，並在過程中穿插一點人際溝通與成長議題。整體而言不算有創意，但也不是至於到差評，尤其是動畫的呈現方式，很容易人對它有家庭影集、親子影集的想像，自然也就會對它有另一種標準的期待。

但若是本身比較著重在劇情的觀眾，大概還是會在一些時刻覺得出戲，像是角色在情緒轉折的時間過短，有些橋段也會有一點硬推劇情給觀眾的感覺。另一方面，「妮基」其實是在完整的故事架構下，中途被塞進來的新角色，加上在故事的結尾並沒有讓她有個合適的退場，對於本來就熟悉主角團的粉絲來說，多少還是會覺得有點不合邏輯。因此，與其把《怪奇物語：1985故事集》當成是原本故事的延伸，或許把它想成是平行宇宙的新故事會更能接受。連帶也能夠用比較寬容、輕鬆的標準，來觀賞這個系列。

被稱為是「入門版《怪奇物語》」，其實在去處許多「大人」戲份、劇情主要聚焦在主角團的情況下，它確實也讓人有種回到第一季那種故事相對單純的狀態。也可以想成它當作這個系列的另一種青少年版本，雖然故事可能沒有辦法那麼龐大精緻，大概也會讓許多粉絲失望，但它或許也是一個可能性，用不同的方式帶領觀眾進行新的一場「怪奇之旅」。