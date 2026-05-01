2026-05-01 10:00 女子漾／編輯ANDREA
衝破200萬次觀看！賈靜雯到底怎麼保養？一句話優雅哲學談年齡自由
還在為了年齡增長而感到焦慮嗎？近期，雙金影后賈靜雯現身YouTube頻道《璞之妍五分鐘》，與璞之妍診所蔡佳芬院長展開深度對談，這系列名為「賈靜雯來了！」的企劃一上線便引發熱烈迴響，總長約20分鐘的訪談不僅衝破200萬次觀看，更讓頻道瞬間暴增兩萬訂閱！究竟是什麼樣的魅力，讓無數女性在螢幕前產生深深的共鳴？跟著我們一起來看看賈靜雯的「成熟之美」發光秘訣。
關於年齡自由：「美是取捨，而不是無盡追求」
面對許多女人畏懼的年齡焦慮，賈靜雯給出了一個充滿智慧的答案：「美是取捨，而不是無盡追求。」她認為，只要擁有自信並把自己照顧在良好的狀態，自然就會散發迷人的吸引力，「年齡其實可以不再那麼重要」，關鍵在於理解自己、活出當下。
蔡佳芬院長也認同，美從來都不是單一標準，而是隨著人生歷練流動的整體氣場。當內在足夠穩定，那份專屬的光芒自然會隨時間延續。賈靜雯溫柔地提醒女孩們：「每個人都有最美的特質，要學會看見自己的光芒。」鼓勵女性在不同的人生階段，都能持續綻放自我。
從青澀到雙金影后：每一個階段都是真實的自己
從經典的《飛龍在天》、霸氣的武媚娘與趙敏，到近年以《我們與惡的距離》、《瀑布》接連橫掃金鐘與金馬影后，賈靜雯的演藝之路充滿了精彩的轉變與厚度，她笑著分享，現在聽到《飛龍在天》的主題曲，還是會忍不住跟著哼！
她坦言，在接演這些極具挑戰性的角色時其實也曾自我懷疑，但在與團隊的溝通下，她學會看見他人眼中自己的可能性，現在的她不僅跨足幕後擔任製作人，從不同角度理解產業，更悄悄透露未來希望能體驗「導演」這個讓她無比敬佩的職業，持續跳脫舒適圈。
陪伴下一代探索美：每個人都是獨一無二的存在
談到女兒們的「愛美日常」，賈靜雯滿是身為母親的溫柔。她觀察到，孩子們在化妝台前流連忘返，正是探索變美的開始。面對孩子間可能出現的外貌比較，她選擇用溝通來引導，讓孩子明白每個人的樣子都是獨特的存在。
如同蔡佳芬院長所說，孩子透過穿戴大人的高跟鞋、塗口紅等方式探索自我，父母最棒的角色就是陪伴與引導，幫助孩子建立強大的自我認同。
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