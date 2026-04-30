李多慧鬆口想婚了！理想型曝光喊「想生5個小孩」 30歲前想完成結婚生子 圖片來源：官方

26歲韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展邁入第四年，憑藉甜美外型與親民性格，在台灣累積超高人氣，不只球場上應援吸睛，私下感情生活也一直是粉絲關注焦點。29日她出席白蘭氏「養蔘元氣凍」代言活動時，首度鬆口談到自己的結婚規劃，不僅坦言希望30歲左右結婚生子，還大方喊出理想家庭藍圖：「想生5個小孩！」

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活動現場由派翠克擔任主持人，兩人一來一往互動自然又逗趣，派翠克頻頻用「人生（蔘）很苦」的諧音梗製造笑點，也讓李多慧笑到停不下來。她透露，這已經是兩人第4次見面，更直誇對方是自己在台灣很好的朋友，「他講話很幽默很好笑，我一直笑出來，連簡單諧音梗我都聽得懂。」談到理想型時，李多慧也直接點名，自己最在意的條件就是「真心幽默」。她認為，一個真正有趣、能讓自己放鬆大笑的人，比外在條件更重要，而像派翠克這樣幽默自然的個性，就非常加分。至於婚姻規劃，李多慧坦言，自己以前在韓國時原本計畫27歲就生小孩，但來台發展後，因為工作忙碌、人生步調改變，想法也跟著調整。現在希望能在30歲左右完成結婚與生子的目標。

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更讓現場驚呼的是，她還笑著分享自己的「理想家庭規模」：「我真的很喜歡小孩，大概想要女兒3個、兒子2個，一定要有女兒。」她笑說，自己一直很希望能生一個像自己一樣可愛的女兒，未來還想和媽媽、女兒一起享受泡澡時光，畫面相當溫馨。

不過，她也強調自己不是衝動型的人，絕對不會閃婚。她坦言目前沒有交往對象，認為一定要先建立穩定且成熟的感情關係，才會考慮走進婚姻。

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她還分享和媽媽之間的催婚趣事，透露自己曾開玩笑對媽媽說：「我想要一個妹妹。」結果媽媽秒回：「你比較快吧？」讓全場笑翻。她接著反問：「那我現在生小孩？」沒想到反而被媽媽勸退，要她先專心工作。

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除了感情話題，李多慧這次也以年度代言人身分出席白蘭氏「養蔘元氣凍」升級上市記者會。她分享自己在高強度工作與忙碌生活中，會透過隨身補給維持元氣與好氣色，甚至還公開自己的私房吃法「冰冰吃更好吃」，把保健果凍變成療癒系甜點，也展現她一貫自然可愛的生活感。