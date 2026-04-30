陸劇10位「高段位戀愛玩家」心機撩人 觀眾邊罵邊淪陷 張凌赫《愛你》直接封神。圖片來源：weibo@愛你、你給我的喜歡

近年陸劇男主人設不再只是單純的「霸總」或「暖男」，反而越來越流行帶點心機、帶點算計的「高段位戀愛玩家」。他們表面或溫柔、或高冷，實際上卻步步為營、精準拿捏戀愛節奏，讓觀眾一邊吐槽「太會了吧」，一邊又忍不住淪陷，更像是懂愛、會愛，甚至敢爭敢搶的情場高手，以下盤點「10位話題度超高陸劇心機型男主」，看看誰最讓你又愛又怕、欲罷不能！

圖片來源：weibo@愛你

張凌赫在《愛你》飾演何蘇葉，被觀眾封為「釣系綠茶」代表人物。他在追求女主時看似溫柔克制，實則節奏全掌握在自己手中，懂得何時靠近、何時後退，讓人不知不覺被牽著走。他的魅力在於不張揚，卻能在細節中不斷釋放好感，例如關鍵時刻的陪伴與恰到好處的關心，都讓人難以拒絕。張凌赫將這種「生活化撩人」詮釋得極其自然，多一分會顯油膩，少一分又顯冷淡，而他剛好卡在最迷人的臨界點，堪稱教科書級釣系男主！

陸劇心機型男主角2.《你是遲來的歡喜》魏哲鳴

圖片來源：weibo@你是遲來的歡喜

魏哲鳴在《你是遲來的歡喜》飾演許淮頌，是典型「高冷外殼×心機內核」的代表。他表面冷靜理性，實則在感情裡極具策略，甚至連語言都能成為試探工具。像是將「貓怎麼樣」巧妙轉為「我怎麼樣」，看似玩笑卻暗藏情感試探。他對名分的執著，更讓角色多了幾分現實感，不是單純暗戀，而是步步推進關係。這種「把心機全用在愛情上」的設定，讓觀眾又氣又愛！

陸劇心機型男主角3.《驕陽似我》宋威龍

圖片來源：weibo@驕陽似我

宋威龍在《驕陽似我》飾演林嶼森，在暗戀中展現極強的情感掌控能力。他看似被動，實則每一步都精心設計，從製造機會到化解誤會，全都在他的節奏之中。作為典型「後來者居上」的角色，他不逃避競爭，反而主動出擊，用實際行動證明自己的心意。這種「又爭又搶」卻不失深情的設定，使角色既帶有心機，又不失真誠。觀眾在他身上看到的不只是套路，更是一種願意為愛付出與爭取的決心！

陸劇心機型男主角4.《狙擊蝴蝶》周柯宇

圖片來源：weibo@狙擊蝴蝶

周柯宇在《狙擊蝴蝶》飾演李霧，從青澀少年進化為「心機小狗」，轉變極具看點。重逢後，他不再隱藏情感，反而主動出擊，甚至帶點反向勾引意味。無論是醉酒後的衝動親吻，還是拉住裙擺撒嬌的細節，都讓角色呈現出「奶狗」與「狼狗」切換的魅力。他懂得利用自身的反差感製造吸引力，一邊示弱，一邊進攻，讓女主難以招架。這種帶點調皮與危險的心機，讓角色格外鮮活！

陸劇心機型男主角5.《軋戲》陳星旭

圖片來源：weibo@軋戲

陳星旭在《軋戲》飾演肖稚宇，是典型多重身份與極限拉扯的心機型男主。他在不同關係中切換角色，上演NPC 與玩家、房東與租客、老闆與下屬的極限拉扯，既可以是掌控全局的上位者，也可以是刻意示弱的追求者。為了贏得愛情，他不惜運用各種策略，甚至在情敵與兄弟之間進行精準博弈。這種帶點瘋感與執著的角色設定，讓劇情張力十足，同時也展現出強烈的情感佔有欲與行動力！

劇心機型男主角6.《遇見你的那天》張炯敏

圖片來源：weibo@遇見你的那天

張炯敏在《遇見你的那天》飾演謝時，是「竹馬變天降」的經典腹黑男主。重逢後故意裝作不認識，實際上卻時刻關注女主的一舉一動，這種反差本身就是一種高級撩法。他擅長製造偶遇與巧合，並透過語言試探與曖昧互動逐步拉近距離，例如提出戀愛契約等橋段，都帶有強烈的操控感與遊戲感。同時，他的微表情也極具戲劇張力，時而克制、時而得意，讓角色呈現出「又茶又狐」的獨特氣質！

陸劇心機型男主角7.《冬至》黃景瑜

圖片來源：weibo@冬至

黃景瑜在《冬至》飾演江成屹，是「直球型心機」的代表。與傳統套路不同，他不玩曖昧，而是選擇正面出擊。分手多年後重逢，他毫不掩飾自己的情感，有話直說、喜歡就追，面對情敵更是毫不退讓。他的心機不在於算計，而在於選擇最佳時機表達真心，讓每一次行動都恰到好處，是高段位男友代表。這種「真誠中帶策略」的魅力，讓角色顯得格外可靠，也讓觀眾感受到成熟愛情的吸引力！

陸劇心機型男主角8.《以家人之名》宋威龍

圖片來源：weibo@以家人之名

宋威龍在《以家人之名》飾演凌霄，從隱忍內斂逐漸轉變為帶有強烈佔有慾的角色。他的愛不再只是守護，而是帶有明確選擇與強勢表達，例如直接要求分手或宣示主權等行為，都讓角色多了一層「陰濕系」魅力。這種帶點壓迫感的愛情模式，引發不少討論，有人覺得過於極端，也有人認為極具戲劇張力。無論評價如何，凌霄確實成為心機型男主中極具話題的一位！

陸劇心機型男主角9.《你給我的喜歡》王子奇

圖片來源：weibo@你給我的喜歡

王子奇在《你給我的喜歡》飾演辛旗，他在感情中不僅有計劃，更有責任感，懂得用行動彌補過去的缺席。他支持女主的職場發展，在關鍵時刻堅定站在她身邊，展現成熟穩重的一面。同時，他又透過細膩的微表情與小動作，流露出吃醋與撒嬌的反差萌，展現「賤萌小狗」特質，吃醋時幼稚可愛，帶娃時溫柔笨拙，讓角色更加立體。這種「高段位但不油膩」的心機，讓他成為觀眾心中的理想型之一！

陸劇心機型男主角10.《以愛為營》王鶴棣

圖片來源：weibo@以愛為營

王鶴棣在 《以愛為營》飾演時宴，是典型「嘴硬心軟」的心機型男主。外表冷靜理性，實則在愛情中處處體貼入微。無論是照顧受傷的女主，還是默默守護對方，他總是用行動勝過言語。即使被誤會，他也選擇隱忍與等待，最後再以行動化解一切。這種「不說愛卻處處是愛」的表現方式，讓角色魅力倍增，也讓觀眾忍不住調侃他是「全身最硬的就是嘴」！

圖片來源：weibo@愛你、你是遲來的歡喜

這種帶點危險卻又真誠的「釣系綠茶男主角」，正是現代偶像劇最吸引人的地方。比起單純的甜寵，這些角色更有層次，也更貼近現實中的情感拉扯，你最喜歡哪一位心機型男主呢？

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