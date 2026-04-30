《穿著Prada的惡魔2》有彩蛋嗎？6大亮點解析一定要懂，安海瑟薇、梅莉史翠普華麗回歸全網看哭

圖片來源：20世紀影業、電影預告截圖、部分翻攝自小紅書

睽違20年，時尚經典續作《穿著Prada的惡魔2》終於在2026年正式登陸大銀幕當年那個在總編辦公室門口手忙腳亂的小安（Anne Hathaway 安海瑟薇飾），如今已是媒體界的耀眼新星，而米蘭達（Meryl Streep 梅莉史翠普飾）則在數位轉型的浪潮中，試圖守護她的時尚帝國。

除了看米蘭達與艾蜜莉（Emily Blunt 飾）如何高手過招，電影中更藏了無數令老粉絲熱淚盈眶的「時空連結」讓許多劇迷看了忍不住熱淚盈匡！

關於此部片的細節，整理6大亮點解析，有興趣一起往下來看看

／／／／／以下有雷／／／／／

亮點1：時代眼淚的真實刻畫，從紙媒盛世到數位寒冬

還記得第一集《Runway》雜誌呼風喚雨的盛況嗎？續集將毫不避諱地迎擊現實，傳統出版業的沒落，這不僅是好萊塢的劇本，更是全球時尚圈正在經歷的真實陣痛。米蘭達如何在數位轉型、KOL崛起的夾擊下，死守她用一生建立的時尚帝國？這份與現實高度連動的時代感，讓續集多了一層深刻的現實意義，在電影中，他們因工作關係到米蘭出差，以「米蘭」這座世紀古城同時卻又可兼具四大時裝周之一的大城市，呼應著時尚傳統藝術的美感是能與「時代變遷」同時保留，當然，米蘭達與小安究竟是以什麼方式讓《Runway》起死回生，這邊先不多說，進電影院就知道啦！

圖片來源：20世紀影業、電影預告截圖、部分翻攝自小紅書

亮點2：與第一集的致敬與連動

相隔20年，但整體的背景音樂、氣氛、角色們互相鬥嘴都沒有變，甚至許多地方都有出現著第一集的影子，例如開場畫面，小安經過了街上販售著皮帶，畫面中的皮帶就是當時在第一集他無法分辨有何區別，因此被米蘭達調侃一番，以及在第二集中，與現任助理的對話，告知他們那一本「聖經」送到米蘭達家時，千萬不要跟任何人講話，對話中也用極幽默方式對答，都掀起滿滿第一集的回憶呀！

圖片來源：20世紀影業、電影預告截圖、部分翻攝自小紅書

圖片來源：20世紀影業、電影預告截圖、部分翻攝自小紅書

亮點3：各個角色有哪裡不一樣？米蘭達居然做經濟艙！

經過20年，每個角色都有些不一樣，可是關於熱愛時尚這件事情，還是一樣的！令人驚喜的是，這位曾經高高在上的時尚女王米蘭達，在續集裡竟褪去了幾分冰冷，展露了更多有溫度的笑容與難得的「接地氣」。面對紙媒寒冬與時代洪流的衝擊，她選擇放下身段，優雅應對預算緊縮的現實，無論是妥協搭乘經濟艙、將會議移師至員工餐廳，甚至捨棄了標配的私人專車，編輯私心認為，這是編劇賦予這個傳奇角色最迷人的轉變，讓她變得更加柔軟且坦然。

圖片來源：20世紀影業、電影預告截圖、部分翻攝自小紅書

在一場私人宅邸的派對上，她與小安的對話氛圍，褪去了首集的劍拔弩張，取而代之的是一種歷經千帆後的從容與自適，然而，全片最令人破防的瞬間，莫過於電影尾聲，米蘭達望著小安，輕輕吐出的那句「THANK YOU」。這一聲深沉的道謝，不僅昇華了兩人跨越世代的羈絆，更是直擊靈魂深處，讓人不禁為之深深動容！

以及不得不提本集最感人的亮點在於奈吉（Nigel，史丹利圖奇 飾）的救贖，在米蘭時裝周上，因為艾蜜莉的收購風波，米蘭達必須緊急離席。在小安的提點下，米蘭達決定將代表《Runway》發表演說的殊榮交給奈吉，彌補了第一集中對他殘酷的背叛；劇情也揭露，其實當初就是奈吉暗中牽線，把小安找回雜誌社幫忙的，這也是一大彩蛋呀！

圖片來源：20世紀影業、電影預告截圖、部分翻攝自小紅書

亮點4：20年前後閨蜜依舊在

《穿著Prada的惡魔》第一集飾演安海瑟薇的閨蜜好友莉莉這次也有出現哦！整個髮型不一樣，但五官還是可以讓人一眼認出！只能說這次演員們20年前後保養太厲害，根本沒有差！莉莉這次也依舊是擔任藝術展覽相關負責人，聽著小安抱怨工作以及一起為他解決房子問題，甚至幫小安助攻新戀情，這幾十年的閨蜜刻畫依舊沒有變，讓人喜歡這樣的劇情安排！

圖片來源：20世紀影業、電影預告截圖、部分翻攝自小紅書

亮點5：藍色土毛衣也回歸

還記得第一集中，那個因一件「賽路連藍」毛衣而慘遭米蘭達無情毒舌的青澀菜鳥嗎？在這次的續作裡，小安以極具高級感的「襯衫疊穿」造型驚豔登場，這套 Look 不僅完美揉合了時髦俐落的都會感，更由內而外散發出她歷經職場洗禮後的強大自信。

最令人驚喜的是，當她穿著這身充滿層次感與態度的服裝，再次與米蘭達展開對談時，兩人之間流動的從容氛圍，讓人不禁深深讚嘆劇組在服裝語言上所傾注的絕妙巧思，這絕對是藏在畫面中最動人的時尚隱喻！

圖片來源：20世紀影業、電影預告截圖、部分翻攝自小紅書

亮點6：LADY GAGA、劉玉玲、肯尼斯布萊納大咖助陣

除了精彩的職場角力，續集的華麗卡司陣容更是讓人目不暇給！

奧斯卡影帝肯尼斯·布萊納傾情加盟，飾演米蘭達的現任丈夫。兩位戲精之間「高手過招」的戲劇張力，首度為觀眾揭開了這位冷酷時尚女王私下婚姻生活的神祕面紗，讓人一窺惡魔褪去Prada後的真實模樣。

而好萊塢華裔巨星劉玉玲則擔綱推動劇情的關鍵靈魂，氣場全開地完美詮釋「全球頂級女富豪」的霸氣與奢華姿態，舉手投足間皆是從容的權力展現。

不過，全片最讓人屏息的驚喜彩蛋，絕對是流行天后女神卡卡（Lady Gaga）的華麗現身！她不僅為電影傾心獻唱主題曲，更驚喜客串一角，與梅莉·史翠普同台飆戲，兩代天后碰撞出的強烈火花，絕對是這場時尚盛宴中最令人難忘的瞬間。

圖片來源：20世紀影業、電影預告截圖、部分翻攝自小紅書