谷帥臻老師：農曆3/15財神聖誕(GPT製圖)

農曆3/15財神聖誕！拜完財氣仍留不住？風水博士揭「招財5步驟」





文／谷帥臻 風水設計學博士

農曆三月十五，是民間信仰中重要的「財神聖誕」，也是許多人補財庫、開財路、求正財與祈求事業順利的重要日子。每年財神聖誕，我都會走訪廟宇田調。站在香火鼎盛的求財廟前，常看見許多人拿香參拜、過爐、求發財金，回家後卻只是等待財運變好。過一陣子又疑惑：

「為什麼每年都有拜，財運還是卡卡？」問題未必是神明不靈，而是財氣進來後，沒有路可走、沒有位可落，也沒有行動承接。

就近拜，比跑遠更重要

很多人以為財神聖誕一定要跑最知名、最熱門的廟才有效，其實不一定。求財的重點，不是跑得多遠，而是心念是否清楚、願望是否具體。若住家附近有五路財神、武財神、玄壇元帥相關廟宇，當然最貼近財神聖誕主題。五路財神象徵東、西、南、北、中五方財路，適合祈求正財、業績、客源、開財路與補財庫。若附近沒有財神廟，也可依需求就近參拜土地公、關聖帝君、虎爺或城隍爺。五路財神主開財路；土地公主守財庫、補財庫；關聖帝君象徵正業、正財與商業信用；虎爺有動財氣、旺客源之意；城隍爺則有清財路、除小人、正是非的信仰意涵。拜對神明，說清楚願望，財氣才有方向。

■ 財神聖誕招財5步驟

第一步：準備168元硬幣與空瓶

168取「一路發」的吉祥意象。出門前可準備168元硬幣與乾淨透明空瓶。到廟後，取廟方可使用的飲水或自來水，裝成象徵性的「168財水」。此水不是飲用，而是象徵把廟宇財氣帶回家中，啟動財庫。

第二步：求財疏文要說清楚

拜財神最忌只說「我要發財」。求財應該具體，例如求業績、客源、加薪、收款、貴人、偏財，或財庫不漏。參考祈願文：

「今日農曆三月十五，恭逢財神聖誕。弟子○○○，住於○○○，目前從事○○工作。今日誠心祝壽祈福，並以168財水啟動財庫。祈求財神庇佑弟子正財穩定、財路清明、貴人相助。願弟子以正當方式努力工作、累積財富、守住財庫。願財來有路、財去有度，所求皆為正財善財。」

第三步：168財水與硬幣一起過爐

參拜後，可將168元硬幣、168財水、錢母、發財金依廟方規定一起過爐。過爐時可在心中默念：「財氣入宅，財庫安穩，正財順行，財路開展。」

第四步：回家後放在合適財位

回家後，準備乾淨瓷碗，將168元硬幣放入碗底，再倒入168財水。若有錢母、發財金，可用紅包袋收好放在旁邊。今年財位可優先放在家中「東方」或「東南方」，選擇乾淨、明亮、有秩序的位置。避免放在雜物堆、垃圾桶旁、廁所旁、陰暗潮濕處或壞掉電器旁。瓷碗聚財，硬幣定財，財水引財。財位乾淨，財氣才容易停留。

第五步：7天內完成一個下列有關財運的行動

這一步最容易被忽略，卻最關鍵。財神給的是機會，行動才能把機會變成收入。接下來7天內，可完成下列一件與財運有關的行動：1. 主動打給一位久未聯繫的客戶、2. 追回一筆應收款、3. 提出合作計畫、4. 整理錢包、5. 取消不必要訂閱、6. 整理辦公桌、7. 整理帳務、8. 啟動副業第一步。

■ 財神聖誕真正提醒我們的事

廟裡的財氣固然重要，但財位也在自己的生活裡。許多人不是沒有財氣，而是財庫太亂、心念太散、財位太髒，讓財氣進了門卻留不住。農曆三月十五財神聖誕，不妨帶著168元硬幣出門，帶著168財水回家，整理好財位，也整理好自己的行動方向。

拜神，是啟動心念；行動，才是真正開財路。財神給的是機會，你要準備好接住。

■ 全台求財廟宇參考

★北部可參考金山財神廟、南崁五福宮、大溪迎富送窮廟、中和烘爐地南山福德宮、松山霞海城隍廟、行天宮。

★中部可參考竹山紫南宮、草屯敦和宮、台中廣天宮、北港武德宮、新港奉天宮金虎爺。

★南部與東部可參考南鯤鯓代天府、台南祀典武廟、高雄關帝廟、屏東車城福安宮等。

這些廟宇信仰系統不同，有財神、土地公、關聖帝君、虎爺與王爺信仰，不必全部視為同一類財神廟。重點是依照自己需求，就近、誠心、清楚祈願。

#招財#財神聖誕#趙公明#武財神#五路財神#農曆3月15日#谷帥臻博士#風水設計