還在煩惱母親節禮物？精選 4 種禮物提案，媽媽們一定說讚！

母親節即將來臨，你還在煩惱要送給媽媽什麼禮物，她才不會說「哎～這個浪費錢～」「我才用不到這個」或是「你拿去退」這種掃興話嗎（七編超懂，媽媽每次這樣講，都很想大喊「我下次絕對不送你東西了」😍）

但是媽媽畢竟是我們心愛的媽媽，每年新的母親節來，除了包紅包，總還是想讓他享受一些他平常絕對捨不得用、捨不得買的東西，所以這篇「母親節禮物提案清單」就被我生出來啦！希望大家今年都能送出「媽媽滿意、自己滿意」的好禮物來度過母親節！

1、汗蒸幕

如果你家媽媽也是常常在家追劇的韓劇迷，他絕對會喜歡這個汗蒸幕體驗！而且七編親測，比起 SPA 來說，媽媽們對於汗蒸幕的接受度好像更廣；強烈推薦第一次可以跟媽媽一起去，不僅推動他嘗試新東西的動力，也是一次品質相當高的母女、母子 Quality Time，可以趁著汗蒸幕的時候，好好流汗、放鬆、聊天。

汗蒸幕的原理是透過短短 40 分鐘的時間，利用溫度讓身體深層排汗、去濕，汗蒸完之後身體筋絡也能更加放鬆，如果趁這時候按摩，也會有更顯著的效果！如果平常媽媽容易疲倦、肢體沉重、水腫，汗蒸還有行氣活血的效果喔！（媽媽們通常聽到行氣活血、對身體好，都會樂於一試 😍）

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位於南京三民附近的光之石汗蒸幕，是小編的首選！不僅地點方便，不需要舟車勞頓，價格也不會讓我的荷包心痛，所以也帶上了爸爸、弟弟一起享受。（七編偷偷說，光之石有母親節優惠提供給大家喔，請閱讀到最後🤫 ）媽媽還主動在汗蒸完跟我確認說，「啊等一下還有按摩吼？」看起來是意猶未盡到不行😍

後面一起喝養身茶收尾時，詢問他們的心得，爸爸媽媽都滿意到不行啦！光之石的客流比我想像中要多，我有天平日中午臨時過去，居然沒有位置，我只好含恨離開，所以記得母親節這種特殊檔期，記得提前預約喔！

📍光之石汗蒸幕的母親節優惠💰👩：首次體驗只要 $499，另限時推出「汗蒸40分鐘+指壓按摩60分鐘」三次套組，現省 630 元，不限使用期限！

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2、烹飪課程

你可能會覺得媽媽平時都在廚房忙進忙出了，母親節禮物再送他去煮飯，會不會太過份？？我只能說 NONONO，打開另一種視角，如果媽媽真的是享受煮飯這件事的，不妨跟他一起去體驗、參與這項「愛好」，相信媽媽喜歡煮飯的其中一樣原因，一定是因為這是一條跟家人、孩子的專屬連結，看到你們吃到他煮的菜後，滿足的樣子，以及聽到孩子說「我真的好喜歡吃媽媽煮的糖醋排骨／白菜滷／滷牛腱」的這種話，都是一個超幫棒的幸福節點！所以跟孩子一起學習做新菜的過程，媽媽也一定會喜歡的！

而且一起去上烹飪課，對於我們這種常常外食、叫外送的年輕人來說，也更能體會媽媽平時下廚房的辛勞（七編在說自己😍），學完之後，哪天再由你操刀，煮一桌給家人享受，也是個很好的主意 🍜

3、瑜珈／健身房 會員

隨著長輩年紀漸長，維持關節靈活度、肌肉力量與身體協調性就顯得格外重要，要有好的身體，才可以繼續旅遊、體驗世界，陪伴我們長長久久！所以維持運動習慣，是絕對要強力建議長輩去做的，不只是外出走走路這種，認真定時的運動，系統化的課程和專業的教練指導，帶來的成果和優勢，絕對是不可取代的！

在挑選健身房、瑜伽課程時，可以依照媽媽的體能狀況、個性與生活型態來選擇最合適的類型，若媽媽平時較少運動，可優先考慮有新手友善規劃、小重量區或基礎團課的健身房，瑜珈課程則可以從基礎課程開始；比較害羞的媽媽，則很適合選擇設有女性專區或主打女性友善的健身房，運動起來更自在無壓力；若媽媽本身重視生活品質，也能挑選環境舒適、課程設計有特色的健身房、瑜伽教室，例如紅酒瑜珈、伸展放鬆課程等，讓運動成為一種享受。

希望我們的母親節禮物，能為他們帶來長久的正面影響，這就是這份禮物的最大價值，也能最大程度表示我們對媽媽的愛❤️

4、運動按摩（母親節優惠在底下！！！）

如果你的媽媽也是平時做很多家事、煮了很多菜、工作勞累，所以常常肩膀酸、手不舉起來或是腰痠背痛，帶媽媽去運動按摩真的很有必要！運動按摩跟 SPA 不一樣，不只是舒緩痠痛，更重視調整身體的根本問題，所以平時習慣、姿勢問題所造成的慢性痠痛，透過簡易的姿勢矯正指導，讓改善能延伸至日常生活！

維克運動按摩位於交通便利的台中北屯松竹路商圈，也有設立私人包廂，讓比較容易害羞的媽媽們也能放鬆享受療程！維克運動按摩的師傅們來自不同領域，包括深入研究筋膜刀的筋膜師、實務經驗豐富的按摩師，以及專注於體態調整的健美教練，在具備多元背景的團隊下，更能針對個人狀況提供最適合的處理方式

維克運動按摩的所有療程皆採取客製化設計，根據個別需求融合運動按摩、深層指壓、拔罐、被動伸展與筋膜放鬆等多種手法，希望讓媽媽們都能在體驗過後，從根本源頭解決酸痛問題 💆‍♀️

📍維克運動按摩的母親節優惠💰👩：即日起至 5/31，媽媽本人或與子女同行，皆享一小時方案折 $200

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如果在找靠近精誠商圈、台灣大道的傳統整復，德威傳統整復也是很棒的選擇！尤其是如果媽媽會希望是女整復師來服務的話，德威整復也有女整復師擁有近 10 年的經歷，可以提供媽媽貼心又細心的整復療程。

德威採用 「揉肌舒筋」技術，透過深層按揉疏通沾黏，使筋膜回復順暢，提升身體活動度，同時也提供彈性客製化調理，可專注特定部位或調整時間，讓每位客戶都能獲得最適合的個人化推拿體驗！

📍德威傳統整復的母親節優惠💰👩：五月女性朋友皆享優惠，最高折 200，優惠次數無上限，期間內每次消費都能折抵

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母親節的禮物，其實不一定要多貴、多華麗，有時候只是多花一點時間，陪媽媽一起做一件平常不會做的事，就已經很足夠了！無論是一起去汗蒸放鬆、動手做一頓飯，還是陪她養成運動習慣，這些看似日常的小選擇，最後都會變成彼此之間很長久的記憶 👵💗👩

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