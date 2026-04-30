2026-04-30 08:43 女子漾／編輯Wendi
任嘉倫、王鶴潤歷劫虐戀！《佳偶天成》15大共鳴金句，「疼，是為活著；知冷暖，才敢夢煙火人間」
「古裝男神」任嘉倫、90後小花王鶴潤主演的古裝仙俠劇《佳偶天成》一上線就創下亮眼收視，劇情描述戰鬼族少主「陸千喬」（任嘉倫 飾）與人類修仙少女「辛湄」（王鶴潤 飾）先婚後愛，展開跨越生死與正邪的極致虐戀。《佳偶天成》不僅有開闊的江湖格局，更有許多啟發人心的台詞，道盡主角們宿命下的清醒與執著。女子樣整理劇中15大共鳴金句，帶領粉絲們一起走進溫暖柔情的煙火人間。
《佳偶天成》感動金句 1：
「疼，是為活著；知冷暖，才敢夢煙火人間。」
《佳偶天成》感動金句 2：
「比起長生不老、法力無邊，我更希望自己活得像個人。」
《佳偶天成》感動金句3：
「自己的路，自己走過，便知答案。」
《佳偶天成》感動金句4：
「學一身本領，卻因道心戒律對不公視若無睹？此事我最看不過！」
《佳偶天成》感動金句5：
「西北出差結束，回頭等我有味覺了，就給媳婦做烤全羊。」
《佳偶天成》感動金句6：
「說出來你可能不信，我的招是敵人剛教的。」
《佳偶天成》感動金句7：
「既然我會剋夫，那就找個本來就快死的人嫁！」
《佳偶天成》感動金句8：
「人族從茹毛飲血到建立文明只用幾千年，可修仙者出現後，上萬年過去，百姓仍在刀耕火種。人人追求個人修行長生，誰管凡俗福祉？」
《佳偶天成》感動金句9：
「你連眼前的苦難都渡不了，還談何渡我？」
《佳偶天成》感動金句10：
「所謂天成，從不是上天饋贈，而是你陪我熬過萬丈深淵，我護你餘生歲歲安然。」
《佳偶天成》感動金句11：
「所謂正道未必無垢，邪道未必十惡。」
《佳偶天成》感動金句12：
「一人之命，一人之路，無需他人血肉作階梯。」
《佳偶天成》感動金句13：
「知人知面不知心，你才認識我幾天？／歲月無情，但陪伴終能暖心。」
《佳偶天成》感動金句14：
「神劍的靈魂從來不在劍身，而在於用劍者的心。」
《佳偶天成》感動金句15：
「仙門戰鬼各有劫數，江湖湧動暗藏死局。」