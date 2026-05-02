2026-05-02 02:23 女子漾／編輯Wendi
《逐玉》CP新作將登場！張凌赫、田曦薇6大待播劇盤點，《這一秒過火》、《天才女友》預定爆款！
「學霸男神」張凌赫、「甜妹女神」田曦薇因《逐玉》雙雙爆紅，共同登上演繹事業巔峰，2人不僅以高顏值吸粉無數，接下來更在權謀、校園與懸疑…等多樣題材中展現演技突破！張凌赫挑戰邪魅鬼王與瘋批軍閥；田曦薇則化身天才少女與雙面惡女，《逐玉》CP 接下來的6大待播劇部部精采可期，女子漾邀請粉絲們一起搶先預覽下一部爆款神作！
《逐玉》CP 待播劇 1：《吉星高照》張凌赫化身邪魅鬼王
話題耽改劇《吉星高照》改編自熱門小說《天官賜福》，由張凌赫出演鬼王「花城」、翟瀟聞飾演武神「謝憐」，該劇2021年開機拍攝，但至今卻未能上限。細看過往釋出的路透照，張凌赫的紅衣造型被不少網友們盛讚為「邪魅驚豔」。部分觀點認為，假如《吉星高照》順利播出必成爆款；但有更多聲音指出，該劇早期妝造粗糙、演員演技稚嫩，開播可能會「吸黑多於吸粉」。
《逐玉》CP 待播劇 2：《這一秒過火》張凌赫首搭王楚然譜出復仇叔嫂戀
全新民國虐戀大戲《這一秒過火》邀請到張凌赫首搭王楚然，高顏值神顏組合未演先轟動。張凌赫飾演的男主角「慕容清嶧」在大時代下被捲入權謀與情感漩渦，經歷從孤苦幼子到瘋批軍閥的蛻變，與王楚然飾演的復仇女主角「任素素（後化名為方牧蘭）」上演叔嫂禁忌戀情以及10 年血債的情感糾葛。《這一秒過火》截至4月底雙平台預約量飆破500 萬，暫定7月於騰訊視頻正式播出。
《逐玉》CP 待播劇 3：《歸鸞》張凌赫增肌 8 公斤演繹北境梟雄
張凌赫在全新古裝權謀劇《歸鸞》顛覆俊美形象，飾演市井草根「蕭厲」，從賭坊打手逆襲為北境梟雄，與林允飾演的亡國公主「溫瑜」展開 15 年權謀虐戀。為了貼近角色，張凌赫增肌8公斤、曬黑膚色，換上粗麻布衣造型凸顯野性氣質。今年1月開機的《歸鸞》在4 月底進入殺青階段，令大批粉絲們敲碗開播敲不停呀！
《逐玉》CP 待播劇 4：《天才女友》田曦薇、胡一天從校園到婚紗
全新校園甜寵劇《天才女友》改編自網路作家素光同小說，田曦薇飾演智商174的聰穎少女「林知夏」，與陽光學霸「江逾白」（胡一天 飾）演繹 10 年愛情長跑，2人從校園到婚紗、純真浪漫的童話愛情，堪稱今年純愛天花板。「林知夏」、「江逾白」在原著小說當中的青梅竹馬、雙強智性戀設定，將純情甜蜜的氛圍全拉滿。
《逐玉》CP 待播劇 5：《嫁金釵》田曦薇首度挑戰一人分飾兩角
全新古裝大戲《嫁金釵》由《琉璃》、《雁回時》導演楊龍執導，《延禧攻略》、《五福臨門》編劇週末執筆劇本。劇情改編自網路作家笑佳人小說，融合替嫁、愛情、權謀、復仇、宅鬥元素。田曦薇首度挑戰一人分飾兩角，分別為隱忍逆襲的真千金「魏嬈」以及驕縱狠戾的假千金「君黛」，展開考驗演技的雙惡女博弈，《嫁金釵》優酷站內預約量破 50 萬，預計2026年第4季播出。
《逐玉》CP 待播劇 6：《低智商犯罪》田曦薇獻出驚險武打場面
愛奇藝迷霧劇場即將出品的全新懸疑喜劇《低智商犯罪》，改編自推理作家紫金陳同名小說，田曦薇在劇中飾演新人菜鳥女警「李茜」，性格嬌憨可愛，高馬尾造型颯爽俐落，展現出又甜又酷的全新魅力。田曦薇為《低智商犯罪》獻出高難度武打動作名場面，她與《流金歲月》王驍、《我不是藥神》王傳君搭檔出演，主打黑色幽默與反套路破案，話題直線上升。