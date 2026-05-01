2026-05-01 02:08 女子漾／編輯Wendi
《21世紀大君夫人》奪全亞洲收視冠軍！盤點2026 4大強檔宮廷韓劇，《再婚皇后》全球粉絲引爆期待！
2026年韓流影視圈再度迎來「宮廷風」巔峰，從現代君主制到奇幻古裝劇，韓劇以更華麗的敘事觀點，重新定義深宮之內的爾虞我詐與浪漫情懷。女子漾盤點今年最具影響力的4部強檔宮廷大戲，邀請讀者們深入感受全球粉絲們屏息以待的年度鉅作！
盤點2026 強檔宮廷韓劇1：《21世紀大君夫人》
熱播中的人氣愛情喜劇《21世紀大君夫人》以假想現代君主制為背景，描述平民財閥之女「成熙周」（IU 飾）與尊貴王室次子「理安大君」（邊佑錫 飾）因契約婚姻譜出先婚後愛的情緣，以及女方入宮後的逆襲之路，「成熙周」面對皇室繁複規矩時，展現出機智與韌性，該角在IU慧黠俏皮的演繹之下，深受大批觀眾們喜愛。
《21世紀大君夫人》不僅展現出傳統與現代碰撞的時代美學，更細膩刻畫「理安大君」、「成熙周」之間跨越階級的動人愛戀與深情羈絆，開播後即奪下全亞洲收視冠軍，榮登今年當之無愧的霸榜之作。
盤點2026 強檔宮廷韓劇2：《再婚皇后》
改編自超人氣網漫、小說的全新宮廷大戲《再婚皇后》，自選角以來就在網上引發熱議。故事講述東大帝國完美皇后「娜菲爾」（申敏兒 飾）面對皇帝「索本修」（朱智勳 飾）出軌美女奴隸「菈絲塔」（李世榮 飾），背叛婚姻之後，毅然決然選擇離婚，並與西王國第一順位王位繼承人「海因里」（李世榮 飾）政治聯姻，引爆4人情感糾葛。
真人版漫改劇《再婚皇后》遠赴布拉格、德國、歐洲宮殿進行海外拍攝，該劇不僅打造出華麗視覺極致饗宴，獨立女性的核心精神更令人為之瘋狂，粉絲們都在期待那一場大快人心的反擊婚禮，可說是未演先轟動呢！
盤點2026 強檔宮廷韓劇3：《鬼謎東宮》
Netflix古裝新劇《鬼謎東宮》邀請影視歌三棲金獎影帝曹承佑、韓劇男神「南朋友」南柱赫、新生代初戀女神盧允瑞領銜主演，將宮廷鬥爭與驚悚懸疑完美結合，打造出氛圍詭譎神秘、視覺效果強烈的感官新體驗。
Netflix《鬼謎東宮》聚焦於被詛咒的東宮殿，能夠穿梭陰陽兩界的異能者「具天」（南柱赫 飾演）和身懷秘密的宮女「生姜」（盧允瑞 飾）被「王」（曹承佑 飾）召見，意外揭開隱藏在宮牆下的百年詛咒。驚險刺激的主題，成功吸引喜愛燒腦情節與恐怖元素的觀眾，令外界相當期待。
盤點2026 強檔宮廷韓劇4：《醜聞》
Netflix全新影集《醜聞》翻拍自2003年裴勇俊、全道嬿主演的經典限制級電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》，原作基礎為法國小說《危險關係》，新版劇情講述3位朝鮮時代男女們賭上情愛與人性的禁忌遊戲。《醜聞》由《蘿莉塔：情陷謬思》導演鄭址宇執導，編劇李承妍執筆，預定於今年第3季全球上線。
2026版《醜聞》由孫藝真、池昌旭、Nana（林珍兒 飾）領銜主演，外表優雅卻隱藏野心的「趙氏夫人」（孫藝真 飾）與風流倜黨的花花公子「趙元」（池昌旭 飾）聯手，試圖誘惑喪偶孀居的貞潔寡婦「叔夫人鄭熙延」（Nana 飾）來換取賭約，不僅重現原作的大膽尺度，更透過鏡頭展現主角們陷入道德慾望邊界的浮沉與掙扎，是今年討論度最高的宮廷情慾作品。