2026-05-03 01:57 女子漾／編輯Wendi
《月鱗綺紀》九尾狐「露蕪衣」妖嬈嫵媚！盤點「四千年一遇美女」鞠婧禕3大待播劇，搭檔「雙龍配」總預約量飆破千萬！
「四千年一遇美女」鞠婧禕近期出演古裝奇幻劇《月鱗綺紀》神祕組織「無相月」裡年紀最小的九尾狐「露蕪衣」一角，妖嬈嫵媚、慧黠叛逆的絕美古裝扮相再度令人驚艷，人氣與粉絲數皆持續飆升！鞠婧禕目前還有3部話題待播劇，涵蓋古裝奇幻、仙俠、穿越…等題材，加總全網總預約量飆破1000萬創下驚人紀錄，就快跟著女子漾一起來盤點吧！
盤點「四千年一遇美女」鞠婧禕待播劇1：《千香》
全新古裝奇幻愛情劇《千香》改編自網路作家十四郎小說《千香百媚》，由宋威龍、鞠婧禕領銜主演。鞠婧禕飾演青丘孤女「姜黎非」，她與相依為命的大哥「雷修遠」（宋威龍 飾）在仙、妖、魔 3族混戰之下，並肩進入雛鳳書院修習，2人結識眾多好友，一起踏上冒險旅程。
《千香》「姜黎非」、「雷修遠」在共同對抗命運、追查身世之謎的過程中，從互有隱瞞的好友，發展為陷入虐戀的愛人，小倆口決定攜手合作達成三界太平。《千香》即將於優酷平台獨家播出，截至 2026年4月底，預約量已高達355萬。
盤點「四千年一遇美女」鞠婧禕待播劇2：《來戰》
90 後小花鞠婧禕在全新古裝仙俠劇《來戰》飾演蓬萊族孤女「阿黛」，她從貧困乞丐逆襲為仙門弟子，與高冷師父「蕭逸寒」（張雲龍 飾）從誤會對立到結伴前行，2人攜手聯合人類、妖怪為蓬萊族洗髓改命，化解千年以來的恩仇情怨。
反套路仙俠劇《來戰》改編自《招搖》、《與君初相識·恰似故人歸》、《蒼蘭訣》人氣作家九鷺非香另一小說《師父心塞》，即將在騰訊視頻、愛奇藝雙平台聯播，截至2026年4月底，該劇預約量飆破510.3萬，刷新鞠婧禕個人紀錄，再度寫下亮眼成績。
盤點「四千年一遇美女」鞠婧禕待播劇3：《萬花世界》
改編自熱門漫畫《萬渣朝凰》的全新穿越爽劇《萬花世界》，劇情主線為鞠婧禕扮演的女主角「蘇綠夏」的逆襲，她在覺醒後發現自己是被抹去記憶的初代實驗體，必須對抗操控系統的惡魔系統，為含冤而死的原主角復仇，才能成功改寫命運。
《萬花世界》女主角「蘇綠夏」（鞠婧禕 飾）穿梭 12個平行世界虐渣除惡，挑戰108套高訂造型，挑戰旗袍殺手、戰損仙女、古典女神...等不同時空形象扮相，單套成本超過百萬。《萬花世界》未開機已獲92萬預約，刷新陸劇圈未開機劇集紀錄，不過這部戲目前正處於定妝籌備階段，劇迷們還要再稍等喔！