2026-05-04 01:41 女子漾／編輯Wendi
《逐玉》孔雪兒傳接演郭敬明新劇《百妖譜》！3搭鄧為組最新古裝CP，從女配到S級女主角？！
從偶像轉型為演員的孔雪兒憑著《逐玉》俞淺淺一角演技獲封「古裝新女神」，近期傳出她將接下郭敬明執導的玄幻古裝劇《百妖譜》飾演紅衣靈醫「桃夭」，進階S級大戲女主角；男主角則由《長相思》系列走紅的「天選塗山璟」鄧為出演，這對高顏值組合若能順利3搭，勢必引爆全網期待！
孔雪兒新戲《百妖譜》搭檔鄧為組 CP？！
孔雪兒曾為韓國JYP娛樂練習生，與 TWICE 成員周子瑜、林娜璉同期受訓，並曾是「6Mix」出道預備成員。回國後她從THE9、蜂蜜少女隊女團偶像轉型演員，透過《墨雨雲間》、《九重紫》、《折腰》…等劇磨練演技，近期憑著《逐玉》當中清醒聰慧的酒樓女掌櫃兼老闆娘「俞淺淺」圈粉無數，近來據傳她即將接下全新古裝奇幻劇《百妖譜》，搭檔「天選塗山璟」鄧為演出 CP，2 人曾合作《瀟灑佳人淡淡妝》、《風月不相關》，3搭呼聲超高。
傳郭敬明為孔雪兒打造美女靈醫角色
全新古裝奇幻大戲《百妖譜》由《月鱗綺紀》、《小時代》、《悲傷逆流成河》導演郭敬明執導，他的作品以唯美視覺效果、高顏值選角著稱，該劇改編自網路作家裟欏雙樹筆下古風玄幻小說，故事講述美女靈醫「桃夭」與同伴結伴雲遊四方，醫治各類型的妖怪們，同時尋回遺失《百妖譜》的壯麗冒險。
孔雪兒《逐玉》爆紅後即將進階女主角？
今年春季3月下旬，微博開始流傳郭敬明邀請孔雪兒出演《百妖譜》女主角「桃夭」的消息，大批小說讀者們認為孔雪兒在《逐玉》中的亮眼演技和絕美扮相，相當貼合「桃夭」紅衣少女、靈動女醫的人設。孔雪兒若確定接演《百妖譜》女主角，代表著她從黃金女配向S級古偶女主的升咖大躍進，令粉絲們深感驕傲與期待。
《百妖譜》孔雪兒引領 4 美陣容只待官宣？
4 月有消息指出《百妖譜》劇組計劃調整為「5女主平番」模式，孔雪兒將與程瀟、傅菁、鶴秋、戴燕妮共同出演；鄧為、姚弛分飾男主及男二。近日再傳出趙露思、楊超越、彭小苒...等一線女星們都曾被傳接觸角色，但趙露思方面已經闢謠，其他女星們則未回應。截至4 月30日凌晨，郭敬明、愛奇藝仍未正式公開《百妖譜》官宣選角，令網友們熱議話題持續發酵。