2026-05-05 01:24 女子漾／編輯Wendi
連李帝勳都仰慕告白！盤點《努力克服自卑的我們》具教煥10大隱藏才華，演編導全方位創作才子！
被譽為「國民理想型」的南韓實力派演員具教煥近期憑著《努力克服自卑的我們》落魄導演「黃東滿」一角人氣再度竄升，他的演出揉合成熟大叔頹廢感、少年般單純赤子之心，精湛演技，魔性魅力讓廣大觀眾們著迷，就連「韓劇男神」李帝勳也曾在頒獎典禮上公開向他「告白」，究竟具教煥還藏著哪些隱藏才華呢？快跟著女子漾一起來盤點吧！
《努力克服自卑的我們》具教煥隱藏才華1-2：是演員也是編劇、導演，還曾是電影公司老闆
具教煥小時候想當諧星，曾經夢想著與「香港喜劇天王」周星馳同框，之後他開始對演戲燃起興趣，為了成為演員，具教煥大學足足重考3次，2003年正式考進首爾藝術大學電影系，鄭有美、李準基還是他同系的前輩呢！具教煥一畢業就具備演員、編劇與導演三重身分，還召集3-4個大學同學組成電影公司Jab Film，一起製作短片，編導演全方位都在行。
《努力克服自卑的我們》具教煥隱藏才華3-4：舞台劇表演累積實力、獲封「獨立電影界偶像」
具教煥2006年以舞台劇演員身分出道，他能夠透過眼神與肢體徹底改變形象，憑著獨特魅力、不拘泥於傳統表演方式，以及辨識度極高的中音域嗓音，在圈內迅速嶄露頭角，之後開始接演獨立、短篇、藝術…等各大類型電影，被譽為「獨立電影界偶像」。
《努力克服自卑的我們》具教煥隱藏才華5-6：與女友李玉燮共同執導獨立電影、影壇情侶挑戰跨足YouTube事業愛情雙得意
2013年，具教煥與才女導演李玉燮合作拍攝短篇獨立電影《4年級寶景伊》，2人不僅興趣相投，對藝術、表演、幕後影視工作也同樣具備強大熱忱，之後2人陸續合作《今天的電影：戀愛紀錄片》、《Fly to the Sky》、《Girls On Top》、《一條鯰魚救地球》…等多部獨立電影，雖然他們共同擔任導演期間時常爭吵，卻也對彼此萌生好感，逐漸從事業夥伴發展為情侶關係，還攜手挑戰跨界經營YouTube頻道「[2x9HD]具教煥X李玉燮」，再次開創事業新起點。
《努力克服自卑的我們》具教煥隱藏才華7：以《夢中的簡》跨性別歌后一角擒獲3座新人男演員獎
具教煥2017年在電影《夢中的簡》當中扮演跨性別變裝歌后「簡」，片中的「她」在夜總會駐唱忙碌賺錢之餘，還關懷無家可歸的弱勢孩童，為了詮釋這個患有厭食症的特殊角色，具教煥減重超過10公斤，驚人的「劇拋臉」演技令他獲得第38屆青龍電影獎最佳新人男演員提名，並斬獲第21屆釜山國際電影節、第26屆釜日電影獎、第18屆釜山影評人協會獎和第54屆百想藝術大賞的最佳新人男演員獎。
《努力克服自卑的我們》具教煥隱藏才華8：憑著《D.P：逃兵追緝令》、《逃出摩加迪休》金獎奇蹟橫掃2021年影視圈
2021年具教煥以Netflix韓劇《D.P：逃兵追緝令》玩世不恭、機智幽默，但卻帶著受傷靈魂的隊長「韓浩烈」一角在演藝圈徹底打開知名度，亮眼表現令他抱走Cine21電影獎年度男演員獎、第58屆百想藝術大賞電視部門男子新人演技獎以及第1屆青龍系列大獎男子新人獎，同年再憑著改編自真人實事的劇情電影《逃出摩加迪休》摘下人氣明星獎，演藝事業躍上頂峰。
《努力克服自卑的我們》具教煥隱藏才華9：足球超級愛好者
下戲之後的具教煥非常喜歡踢足球，據傳他的位置是邊鋒，每天還會撥出時間玩2場手機足球遊戲《Winning Eleven》。具教煥是利物浦足球俱樂部和LG Twins的球迷，在2011年電影《烏龜們》裡他所扮演的主角身穿利物浦足球俱樂部的球衣，低調透露出本人的愛好！
《努力克服自卑的我們》具教煥隱藏才華10：與李帝勳「英雄惜英雄」共同登上票房男神寶座
過去李帝勳曾多次提及具教煥，表示想和他合作，李帝勳甚至在青龍電影獎頒獎典禮上向具教煥公開表白，直到2024年2人終於合作演出動作電影《絕地逃生》，他們分別飾演朝鮮士兵「 任圭男」（李帝勳 飾）和必須阻止他的情報保衛部軍官「 李現尚」（具教煥 飾），戲裡戲外都有著「英雄惜英雄」的情誼，精彩的雙強演技對決創下256.14萬觀影人次，開創亮眼票房佳績。