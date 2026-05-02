2026-05-02 10:00 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】離地數十公尺看到的風景 因為喜歡爬樹而開啟的奇幻旅程—《旅行在樹梢》
從不同的角度去理解樹上的世界，這之中也有很多的挫折和為難，但更多的是透過這些樹梢，我看見的森林逐漸變得豐富，從樹上的一個點，慢慢看見整棵樹，然後看見一整片森林。
對於一輩子都沒有登上樹冠的人們，大概很難想像「旅行在樹梢」是怎樣的體驗，甚至如果沒有翻開這本書，可能也不會知道會有這樣一個從離地數十公尺來觀看世界的視角；當腳踩的不是地面而是另一個可以往下延伸的空間，或許我們也更能夠同理以這樣的姿態，存在於這個世界的樹木們。但這樣的感動僅僅是開始，從《旅行在樹梢 ：七棵樹的故事，與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記》，讀者將看見的是一個愛樹之人嘗試介紹自己看到的世界，並且藉由她的分享，學會用不同的視角看見樹木。
長達20年的攀樹時光 走出一條與眾不同探索之路
如同副標題所暗示，《旅行在樹梢》以七種樹木為題，把作者從開始攀樹，到因此走進台灣、美國兩地的林木間，總計長達二十年時光裡的體悟，收錄在這本作品當中。一開始單純只是因為喜歡攀樹帶來的視角，後來慢慢把目光回望向樹木本身及它所處在的生態系，跟著作者漸進式的分享，我們似乎也經歷了一場洗禮，不再只是單純讚嘆那些巨木的存在本身，而是能夠看見它的巨大存在背後所代表的涵意。
一棵樹木要經歷怎樣的過程才能「參天」？這或許是許多人在讚嘆那些神木外觀的同時，並未思考過的事情。跟著作者的旅程，我們也將理解生命的輪替本是自然規則，樹木想要長得高大，必須要先適應所在的環境，應對包含火災、細菌、真菌等風險，唯有經歷過層層的考驗，才能夠持續屹立於世上。但另一方面，縱使無法撐過那些考驗，大自然中存在對樹木的威脅，其實也只是世界運行規則的另一面，而沒有善惡好壞之分。
一趟「見樹又是樹」的旅程 從它們的角度重新認識世界
儘管敘事的邏輯有點跳耀，有些知識在圖片的解釋下還是有一點難度，但就像是之前介紹過的《走進布農的山》，在書中字裡行間完全可以受到作者對樹木純粹且熱烈的熱愛；而這一份心意也透過文字，確實傳達給了在「樹下」的讀者，連帶書中大量的現場圖片、手繪解說，甚至是設計精美封面，書中的各種元素都讓人印象深刻。
介紹了許多關於樹木的知識，《旅行在樹梢》最初的目的是想讓更多人看見樹木的生命歷程，還有那些和樹有關的事物，拉近現代人與自然的距離，但對我來說最大的收穫，還是在於作者對於攀樹這件事的熱愛，還有這份情感為她帶來，如同年輪般形塑她人生的旅程。就如同她所攀爬的那些樹木，閱讀這本書也像是一個攀爬的過程，讓讀者能夠透過藍永翔的經驗看見一個不同於常人的風景，而在經歷這一切後回望，地球上的各種生命似乎也變得有那麼一點不同。
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