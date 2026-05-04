印度銀行逼50歲窮男挖姊屍，800元存款背後的3個金融制度漏洞—— 這不只是印度的問題，台灣的遺產繼承，同樣讓無數家屬在辦公室間跑斷腿





▋那個下午，他扛著骸骨走了3公里

2萬盧比。折合台幣，800多元。這是一個女人賣牛換來的錢，一點一點存進銀行帳戶。

她叫卡爾拉（Kalra）。今年1月26日，病逝。她的丈夫死了，兒子也死了。唯一的家人，是她50歲的弟弟傑圖·蒙達（Jetu Munda）。傑圖去銀行，說：她死了，我是她弟弟，那是她的錢。銀行說：補文件。他說：我不識字，我不知道怎麼辦。銀行說：補文件。

這樣的對話，持續了幾個月。4月27日，他崩潰了。他去挖開墳墓，把近乎骷髏的遺骸包起來，徒步3公里，走進銀行大廳，把她放在櫃檯前。他說：「你們要本人到場。她來了。」

▋系統沒有壞，這才是問題所在

銀行沒有做錯。它在按照規定運作。死亡證明、繼承系統表、法定繼承文件——每一項要求，都有法律依據。問題不是規定壞了，而是這套規定，從來沒有想過傑圖這樣的人會出現。不識字的。沒有錢請專業人士幫忙的。沒有人可以問的。

制度設計的起點，是一個懂得填表格的人。但現實裡，最需要被保護的，往往是那個根本不知道「表格」是什麼的人。當保護機制的設計，只能服務有能力使用它的人，它保護的其實不是弱者，而是機構自身不被追責的底線。這一點，印度如此，台灣也沒有例外。

▋那張表格，在台灣叫做「繼承系統表」

在台灣辦理遺產繼承，你需要：戶籍謄本、除戶謄本、繼承系統表、全體繼承人印鑑證明、全體繼承人同意書。如果其中任何一位繼承人在海外、失聯、或意見不合，整個程序就會卡死。不論帳戶裡有800萬，還是8000元。程序不分金額，文件不看人情。

台灣其實有「小額遺產簡化領取」規定，5萬元以下帳戶可以走簡化程序，不必跑完整套繼承文件。但知道這件事的家屬，寥寥無幾。銀行窗口不一定主動說，家屬在最悲痛的時候，要靠自己去摸。

傑圖的故事發生在印度，但它指向的那個洞，台灣同樣存在。

▋現在就能做的3件事，讓家人少走一段冤枉路

第一，整理一份財務清單，讓家人知道你的錢在哪裡。帳戶、保單、投資帳戶，寫在紙上，放在家人找得到的地方。很多繼承糾紛，不是因為爭財產，而是因為根本不知道財產在哪裡。

第二，主動詢問各銀行的「小額遺產簡化規定」。不要等銀行告訴你，要主動問。不同銀行門檻略有不同，但這條路比你想的好走。

第三，認真考慮公證遺囑。公證遺囑不是有錢人的事，它是替家人省掉事後摩擦的工具。程序不複雜，費用不高，但它能替你說話，在你不在的時候。

傑圖的姊姊留下了800元。為了這800元，他付出的代價，遠遠不止這個數字。

你的家人，值得一個更早準備好的答案。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是銀行櫃檯， 但有些想法，想跟你分享。