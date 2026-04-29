《冰湖重生》EP1～35分集劇情懶人包！李昀銳死而復生虐戀楚喬 冰湖重逢到諸葛玥黑化一次看懂

2026-04-29 21:14 女子漾／編輯王廷羽
《冰湖重生》EP1～35分集劇情懶人包！李昀銳死而復生虐戀楚喬　冰湖重逢到諸葛玥黑化一次看懂。圖片來源：《冰湖重生》官方微博
《冰湖重生》EP1～35分集劇情懶人包！李昀銳死而復生虐戀楚喬　冰湖重逢到諸葛玥黑化一次看懂。圖片來源：《冰湖重生》官方微博

古裝虐戀陸劇冰湖重生》自開播以來熱度持續飆升，李昀銳飾演的諸葛玥憑藉隱忍深情與極致虐戀，被劇迷封為「古偶最虐男主」；而楚喬從失憶、復仇，到重新掌權逆襲人生，也讓整部劇情層層反轉、越追越上頭。

從冰湖之戰開始，燕洵、諸葛玥、楚喬三人命運徹底改寫，失憶、假死、復仇、權謀、奪位、和親、黑化，每一段都像在觀眾心上狠狠補刀。尤其諸葛玥死而復生後，默默守護卻不敢相認，更讓無數觀眾邊追邊哭。這篇女子漾幫大家整理《冰湖重生》EP1～35分集劇情懶人包，不想被暴雷的人請小心閱讀！

編輯推薦

注意！前方有《冰湖重生》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！

文章目錄

《冰湖重生》EP1-5分集劇情

圖片來源：《冰湖重生》官方微博
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《冰湖重生》第1集劇情

西閩山冰湖之戰全面爆發，諸葛玥被燕北黑鷹軍重重包圍，楚喬不顧一切衝入戰場救人，卻親眼目睹諸葛玥中箭墜入冰湖，絕望之下，她也跟著跳入冰湖。三個月後，楚喬在燕北醒來，卻失去了所有記憶，燕洵告訴她，兩人年少相識，即將成婚，而她將成為燕北王后。看似溫柔的照顧背後，程遠卻始終懷疑楚喬是假失憶，暗中不斷試探，而楚喬也開始零碎想起那些痛苦過往。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博
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《冰湖重生》第2集劇情

趙淳兒得知燕洵即將迎娶楚喬後徹底崩潰，由愛生恨，她設局下毒綁架兩人，逼迫燕洵與楚喬互相殘殺，被吊在糧倉中的楚喬命懸一線，甚至被按進水缸幾乎窒息。就在生死瞬間，她突然想起當年諸葛玥教她的保命技法，成功反擊，燕洵及時趕到，帶著楚喬死裡逃生，也讓她內心開始產生更多疑問。

《冰湖重生》第3集劇情

燕洵與楚喬的大婚如期舉行，所有人都以為楚喬即將成為燕北王后，沒想到這竟是一場精心設計的復仇局，楚喬其實早已恢復記憶，她利用缳缳將燕洵引到冰湖，真正目的就是替諸葛玥報仇。當燕洵追到冰湖時，才驚覺自己從頭到尾都被楚喬算計，婚禮變成了最狠的刺殺現場。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博
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《冰湖重生》第4集劇情

楚喬墜入冰湖後，被一名戴著面具的神秘男子所救，而這個人竟然就是「已死」的諸葛玥。原來數月前墜湖的諸葛玥被西蒙王所救，但也因此被迫服下劇毒「雪上血」，必須為西蒙效命。為了繼續守護楚喬，他選擇隱藏身分。楚喬昏迷中隱約感受到熟悉氣息，醒來後更加懷疑，諸葛玥根本沒有死。

《冰湖重生》第5集劇情

楚喬眼睛重傷幾乎失明，唯一能救她的藥只有「華佗秋水」，諸葛玥一連七天暗中送藥，默默守護卻不敢現身。楚喬開始懷疑這位神秘送藥人就是諸葛玥，而諸葛玥只能假裝自己是啞了的月七，不敢承認真相，李策卻一眼識破，也讓這場隱瞞變得更加心酸。

《冰湖重生》EP6-10分集劇情

《冰湖重生》第6集劇情

楚喬跟隨李策回到卞唐，正式捲入宮廷權謀，李策表面上荒唐風流，實際卻一直被母后卞皇后壓制。為了保護楚喬，他安排她假扮失散多年的芙公主，以皇室身分留在太子府，新的身分，新的危機，楚喬也正式踏入另一場沒有硝煙的戰場。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博
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《冰湖重生》第7集劇情

楚喬敏銳察覺一直有人暗中保護自己，於是故意設局，逼神秘人現身，諸葛玥戴著面具趕來救她，卻在即將被認出時，「雪上血」突然毒發，只能狼狽離開。另一邊，燕洵為了穩固燕北王權，手段越來越狠，也一步步走向瘋狂。

《冰湖重生》第8集劇情

洛王回到卞唐，卞皇后原本想藉他揭穿楚喬假冒芙郡主的身分，沒想到洛王竟與李策私下交好，反而幫忙圓謊。楚喬則在太子府中一邊養傷，一邊重新練武恢復身手。她很清楚，真正能保護自己的，從來不是身分，而是手中的刀。

《冰湖重生》第9集劇情

楚喬設局追殺趙栝，意外得知秀麗軍並未全軍覆沒，賀蕭竟然還活著，這個消息讓她瞬間重新燃起希望，也讓她決定無論付出什麼代價，都一定要救回自己的戰友。另一邊，諸葛玥為了解藥，再次與西蒙王展開危險交易。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博
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《冰湖重生》第10集劇情

楚喬決定與李策合作，以太子侍妾的身分作為掩護，暗中替他訓練殺手，也為自己建立新的勢力，她要救賀蕭，也要重新奪回自己的命運，而燕洵因始終找不到楚喬，日日借酒澆愁，連替身舞女都無法填補心中的執念。

《冰湖重生》EP11-15分集劇情

《冰湖重生》第11集劇情

西蒙使團來到卞唐，諸葛玥不得不假扮西蒙王，以蒙面身分出席宴會。宴席之上，楚喬幾乎是一眼就認出了他，明明近在眼前，卻不能相認，這場重逢比真正的分離更讓人難受。

《冰湖重生》第12集劇情

楚喬故意設局，終於逼得諸葛玥以真面目出現在自己面前，她原以為自己會崩潰大哭，真正見到他時，卻只剩下平靜與失望。她無法原諒他的隱瞞，也無法接受他一次次選擇離開，於是轉身離去，把最痛的沉默留給彼此。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博
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《冰湖重生》第13集劇情

李策為了哄楚喬開心，特地帶她去看皮影戲，甚至用「楚將軍三打諸葛玥」逗她發笑，酒後談心中，李策差點說出自己對楚喬的感情，卻最終還是藏了回去。另一邊，楚喬開始懷疑子茗夫人的身份，宮中新的陰謀也悄悄浮出水面。

《冰湖重生》第14集劇情

李策與諸葛玥夜探製造司，卻發現張司事根本是假冒身份，反而被詹子瑜設局包圍，危急時刻，楚喬及時趕到救下兩人。密道之中，楚喬與諸葛玥短暫獨處，曖昧氣氛終於升溫，卻又被命運硬生生打斷，甜不過三秒。

《冰湖重生》第15集劇情

楚喬為了救賀蕭故意放火製造混亂，卻反被程遠設局抓住，關鍵時刻，諸葛玥趕來救人，卻因「雪上血」毒發重傷昏迷。楚喬帶著他跳下懸崖死裡逃生，也第一次真正看見他身上那些無法說出口的傷痕。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博
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《冰湖重生》EP16-20分集劇情

《冰湖重生》第16集劇情

楚喬重新找回失散的秀麗軍將士，也終於能替那些戰死的兄弟們送上一首遲來的輓歌，她表面堅強，實際早已壓抑到極限，諸葛玥看穿她的脆弱，把她拉到一旁安慰，楚喬終於崩潰大哭，把所有委屈一次釋放出來。

《冰湖重生》第17集劇情

燕洵再次與楚喬見面，穿著舊衣帶她祈福，試圖喚回過去的感情，但楚喬早已不是從前的楚喬，她用刀抵住燕洵脖子，雖然最終沒有下手，卻也清楚看見，眼前這個男人早已被執念吞噬，回不去了。

《冰湖重生》第18集劇情

程遠主動找上楚喬提出交易，希望她配合和親計畫，楚喬本就不願嫁去燕北，在權衡局勢後暫時答應，卞皇后也親自向楚喬說明自己的過往，希望她能以大局為重。另一邊，李策被貶為庶民流放途中，卻遭詹子瑜追殺滅口，危急時刻，諸葛玥及時現身救下李策。和親途中，楚喬也趁機反制程遠，成功救出林牧，最終與諸葛玥順利會合。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博
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《冰湖重生》第19集劇情

楚喬設局揭開卞皇后真正的過往，原來當年屠戮南錫族的人正是她本人，而她還收養詹子瑜作為棋子利用至今，得知真相後，詹子瑜徹底崩潰，當眾揭露自己與卞皇后的畸戀關係。朝堂瞬間失控，最終卞皇后親手殺死詹子瑜，而她自己也在陰謀敗露後走向滅亡，李策重新掌權，準備登基。

《冰湖重生》第20集劇情

李策正式封楚喬為秀麗將軍，讓她率兵對抗來犯的燕北大軍，朝中大臣卻紛紛反對，認為只要讓楚喬和親就能平息戰火。楚喬當場反擊眾臣，決定親自帶兵出征，只是秀麗軍糧草不足，百姓又群情激憤逼她投降，讓這場戰役從一開始就充滿絕望。

《冰湖重生》EP21-25分集劇情

《冰湖重生》第21集劇情

楚喬在城牆上與諸葛玥回憶往昔，卻選擇偷偷下藥迷暈他，自己獨自前往燕北軍營，燕洵為她打造華麗牢籠，承諾退兵卻食言，還將她囚禁。楚喬設法逃脫，甚至燒毀燕北糧倉。最終她攔住燕洵退兵之路，要他以燕家亡靈起誓，十年之內不得侵犯卞唐，燕洵只能答應撤軍。

《冰湖重生》第22集劇情

楚喬回程途中遭埋伏跌落山谷，卞唐朝局也同時發生劇變，洛王成功篡位，李策被害，淳兒被封為皇后卻失去自由。諸葛玥聯合孫棣進宮推翻洛王，而楚喬也親手殺死洛王，替李策報仇，經歷連番打擊後，她終於徹底崩潰。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博
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《冰湖重生》第23集劇情

楚喬從柳閣老與孫棣手中接過李策遺物，終於得知他一直隱忍未說出口的深情，悲痛之下，她決定完成李策的遺願，留在卞唐穩定朝局。她修改遺詔，自封秀麗太后，輔佐遺腹子登基，並廢除奴籍制度，正式開啟屬於自己的新時代。

《冰湖重生》第24集劇情

楚喬開始以太后身分整頓卞唐朝政，成功穩住局勢。另一邊，諸葛玥回到西蒙，發現陵越女王仍被西蒙王利用與羞辱，楚喬最終決定離開卞唐，前往西蒙尋找諸葛玥，兩人再度會合，也準備聯手救出被囚禁的陵越王。

《冰湖重生》第25集劇情

燕北戰敗後民不聊生，燕洵第一次真正看見百姓因戰爭承受的苦難，內心開始動搖。西蒙這邊，諸葛玥成功潛入王宮，揭開西蒙王蘇谷林的過去。原來他曾是奴隸，卻最終成為最殘酷的奴隸主，長年被壓迫的陵越女王終於親手殺死西蒙王，也替自己的人生復仇。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博
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《冰湖重生》EP26-30分集劇情

《冰湖重生》第26集劇情

西蒙王死後，諸葛玥被迫戴上面具，成為新的西蒙王，楚喬則被困在蓄奴池中，諸葛玥及時趕到救下她。兩人共同面對西蒙的新秩序，也開始思考如何真正改變這片土地。另一邊，燕洵親自去找缳缳，希望重新挽回燕北十三部落。

《冰湖重生》第27集劇情

諸葛玥與楚喬頒布新政，正式廢除奴隸制度，讓西蒙百姓重新擁有自由。為了讓所有人相信這場改革是真的，諸葛玥當眾宣布要迎娶奴隸出身的楚喬，讓她成為西蒙皇后，兩人終於大婚，這場遲來太久的幸福，也讓觀眾直呼終於等到了。

《冰湖重生》第28集劇情

燕洵開始利用赫連凌與程遠之間的感情，藉機清除燕北長老勢力。另一邊，趙淳兒依舊不甘心失去一切，與巫女迦孟聯手，試圖操控趙飏奪權。西蒙火神祭上，前西蒙王舊部丘林當眾揭開諸葛玥面具，假王身分曝光，西蒙再次陷入動盪。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博
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《冰湖重生》第29集劇情

諸葛玥的祖父諸葛穆青現身，要求他回大雍接管青山院，同時，他還用荊小八與月衛們的性命作為威脅。另一邊，燕洵得知西蒙發現烏金礦，希望藉此拯救燕北危局，新的利益之戰再次展開。

《冰湖重生》第30集劇情

燕洵與赫連凌假扮商隊潛入西蒙，親自調查烏金礦與西蒙民生。不久後，西蒙植物大規模染病，迦孟趁機散播神蹟，讓百姓將她奉為聖女，燕洵表面說要與西蒙建交，實際目的仍是礦脈與權力，楚喬也察覺他根本另有所圖。

《冰湖重生》EP31-35分集劇情

《冰湖重生》第31集劇情

西蒙發生大爆炸，迦孟散播謠言，稱這是無面神降下的天罰，楚喬被設局誣陷成妖女，百姓紛紛將所有不幸怪罪到她身上。更大的打擊是，大雍使者突然出現，宣稱楚喬竟是雍皇流落在外的私生女，她的身世瞬間引爆整個西蒙。

《冰湖重生》第32集劇情

面對身世風暴，楚喬拒絕逃避，選擇留下來守護西蒙百姓，大雍則利用百姓作為威脅，逼迫楚喬投降。關鍵時刻，諸葛玥站出來與諸葛穆青對峙，甚至以國防機密作為交換條件，讓楚喬得以脫身，但代價卻是自己必須回到青山院。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博
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《冰湖重生》第33集劇情

諸葛玥最終選擇回歸青山院，背負起家族與命運，他偷偷去見楚喬最後一面，卻被燕洵當場撞見，諸葛玥只能狠心說出違心的話，假裝自己主動選擇離開，楚喬不相信他會背叛自己，卻也只能眼睜睜看著他離去。

《冰湖重生》第34集劇情

諸葛玥發現祖父其實是假死，只是為了逼他回到青山院，在痛苦與憤怒中，他親手殺死了自己的祖父，也正式黑化。另一邊，赫連凌對家族與王妃夢徹底死心，最終選擇與程遠遠走高飛，成為全劇少數真正逃離命運的人。

《冰湖重生》第35集劇情

趙淳兒利用無面神之名再次作亂，將楚喬綁上高台，想要徹底毀掉她，燕洵與楚喬聯手反制趙飏，局勢徹底翻盤，趙淳兒最終死在燕洵劍下，結束這場愛恨糾纏。與此同時，諸葛玥帶兵趕到，卻只能違心告訴楚喬，自己是自願回到青山院，楚喬心碎決裂，兩人的愛情再次走向最虐轉折。

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#陸劇 #分集 #李昀銳 #冰湖重生 #古裝陸劇

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3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

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愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎

2026-04-22 10:29 女子漾／編輯張念慈
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖

有一種人，你永遠聽不到他說「我愛你」，卻在你需要的時候總是出現。他不會甜言蜜語，不會頻繁表達情緒，甚至在外人看來冷靜又理性。但只有真正靠近的人才知道，他的愛其實很深，只是藏得很隱密。這3個星座，就是典型「愛越深越不說」的代表。

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愛得最深星座1. 天蠍座：不說，但全部都在做

圖片來源：tvN
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天蠍座的愛，是最極端也最深的。他們不輕易開始，一旦愛了，就會全心投入。

但他們很少用言語表達情感。與其說「我在乎你」，他們更傾向用行動證明，例如默默記住你的習慣、在你低落時出現、甚至替你處理你沒注意到的事情。他們不說，是因為覺得「說出來太廉價」。但這也讓另一半很容易誤會他們不夠在乎。

愛得最深星座2. 摩羯座：不浪漫，但很實際

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摩羯座的愛，是現實型的。他們不擅長甜言蜜語，也不會刻意製造浪漫氛圍。

但他們會在生活中照顧你，關心你的未來，甚至默默替你規劃長遠的事情。對他們來說，愛不是一時的情緒，而是長期的責任。問題在於，他們的表達太內斂，讓人很難感受到溫度。

愛得最深星座3. 金牛座：慢熱，但一旦愛就很久

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金牛座的愛，需要時間醞釀。他們不會一開始就投入很多，但一旦確定感情，就會非常穩定。

他們不說愛，但會用行動累積信任。從每天的小關心，到長期的陪伴，他們的愛是慢慢堆疊出來的。

這種愛看似平淡，卻最不容易改變。很多人誤會「不說愛」等於「不夠愛」，但其實有些人只是用不同方式表達。當你遇到這類型的人，或許更需要用心去感受，而不是只聽他說了什麼。

#星座生肖 #星座戀愛運

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《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代

最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
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畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
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溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
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商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
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原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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2026-04-27 13:56 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供
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近年成人直播平台 SWAG 不再只是單純的情色平台，而是逐漸變成不少藝人、網紅「話題翻身」的新戰場。從昔日電視藝人，到爭議型網紅、退役軍人、啦啦隊女神，越來越多人選擇跨界加入，也讓外界開始重新思考：「加入SWAG，到底是墮落，還是另一種生存方式？」尤其2026年王俐人以特別嘉賓身份現身SWAG，再度掀起全網熱議。其實回頭看，早已有不少熟面孔曾加入這個平台，有人因此翻紅，有人則被貼上標籤，話題始終沒停過。

文章目錄

加入SWAG人物盤點 王俐人：氣質女神反差加入，49歲照樣衝熱搜

49歲女星王俐人近期因「尺度大突破」再度成為話題人物，先前她穿著性感睡衣開團直播賣吹風機，因火辣造型與大膽風格掀起熱議，被網友形容是「擦邊賣吹風機」意外爆紅。沒想到話題還沒退燒，她近期更連續兩天登上成人影音平台SWAG直播節目，首次以更大膽的方式與觀眾互動，再度衝上熱搜。

2026年最讓人意外的名字之一，無疑就是王俐人。過去一直以氣質優雅形象深植人心的她，這次卻因「No Bra吹風機直播」成功製造強烈反差感，迅速引發全網討論。隨後她更正式以特別嘉賓身分加入SWAG節目《華語AV復興大作戰》，官方更直接打出「你沒看錯，氣質女神真的來了」作為宣傳標語，話題性十足。從優雅女星到話題女王，這種「反差系轉型」不僅成功吸引流量，也讓她再次成為娛樂圈最受矚目的焦點之一。

圖片來源：Swag提供
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圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點陳沂：自封「情色教主」，話題女王再出招

2024年，向來敢說敢嗆的陳沂高調宣布加入SWAG，甚至直接表示自己是「缺錢下海」，一句話立刻炸翻全網。她還自封「新一代情色教主」，放話要搶下「四十路市場」，風格一如既往地犀利。她的直播尺度也確實不小，和多位話題人物合體直播，觀看數衝高，也讓她再次成為新聞焦點。支持者認為她只是誠實面對市場需求，反對者則批評她過度消費爭議。無論立場如何，陳沂確實成功把流量變現。

圖片來源：陳沂ＦＢ
圖片來源：陳沂ＦＢ

圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點統神：星二代話題不斷，直播尺度再升級

「亞洲統神」張嘉航也曾加入成人平台SWAG，消息一出立刻掀起大批網友熱烈討論。這次再度以特別來賓身分回歸，更讓話題迅速延燒。向來以直率敢言、情緒反應超真實聞名的他，首次登上平台直播節目時，就因一段堪稱「大型崩潰現場」的反應成功衝上熱搜，也讓不少網友笑翻直呼：「這真的太統神了。」

圖片來源：Swag提供
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圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點孫安佐：星二代話題不斷，直播尺度再升級

星二代孫安佐本身爭議就不少，從美國事件到泰國風波，一直都是高討論人物。2024年他也曾與陳沂在SWAG直播合體，大談私生活與感情話題，尺度相當直接。不少網友認為他「根本天生適合話題平台」，也有人認為這只是持續消耗個人形象。不過在流量時代，爭議往往本身就是資產。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點館長：從健身館老闆到成人直播嘉賓

館長 也曾登上SWAG直播，首場就找來話題女來賓同框，雖然一度因面對性感美女顯得手足無措，反而製造強烈反差萌，直播人數也衝上高峰。不少粉絲笑說：「館長平常嘴超硬，結果現場最害羞。」這種反差效果，也正是SWAG最擅長操作的流量密碼。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點5. 前輔導長內內：從軍中風波到平台爆紅

前國軍女輔導長「內內」過去因與男友在營區拍攝私密影片，後續影片外流引發軒然大波，兩人也因此遭軍方記過並遭汰除，事件一度成為社會熱議焦點。離開軍中體系後，內內的人生也迎來巨大轉折，她選擇走出原本的舒適圈，正式宣布進軍成人平台SWAG，展開全新事業方向。

圖片來源：Swag截圖
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「內內」原本因軍中外流事件受到高度關注，加入SWAG後更迅速成為平台話題人物，首播便吸引大量觀看數，討論度居高不下。她的轉型也引發外界兩極評價，有人替她感到惋惜，認為原本穩定的人生就此改變；也有人認為，她只是選擇用自己的方式重新掌握人生，把曾經的標籤轉化成新的起點。

SWAG到底是墮落還是翻身？

加入SWAG從來不是單純的「尺度問題」，更多時候，它反映的是娛樂圈現實：曝光、流量、收入與生存。有人把它當成翻身機會，有人視為最後退路，也有人只是選擇更直接地面對市場。對觀眾來說，獵奇與批判往往同時存在；但對當事人而言，或許只是另一種工作選擇。畢竟在這個流量比形象更值錢的年代，「加入SWAG」早就不只是八卦，而是一種娛樂產業的縮影。

#陳沂 #館長 #內內 #統神 #王俐人 #孫安佐 #SWAG

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盤點5部「沒爆紅但口碑爆棚」寶藏陸劇，這部豆瓣評分飆破8.6，點開就停不下來！

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2026-04-17 21:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
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每次打開劇單總是不知道看什麼？熱門大卡司的劇早就追完，或是覺得近期的甜寵套路都大同小異？其實陸劇圈藏著超多「沒爆紅但口碑爆棚」的寶藏神劇！這回盤點5部知名度或許不高、卻讓人一看就入坑的「冷門卻好看」陸劇。

這份片單絕對能拯救你的劇荒期！趕快收藏起來吧～

1.《古相思曲》張雅欽、郭迦南

這部絕對是低成本網劇的奇蹟！沒有鋪天蓋地的宣傳，卻靠著神級的「逆向穿越」設定封神，男主的未來是女主的過去，兩人每一次的相遇，都是其中一人愛意最深、另一人卻最陌生的大虐時刻。不僅劇情邏輯縝密、將BE美學發揮到極致，導演的鏡頭語言和女主角溫婉唯美的古裝扮相更是讓人驚豔，看完保證會在坑底躺很久出不來！

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2. 《裝腔啟示錄》蔡文靜、韓東君

誰懂成年人那種「看破不說破」的極致推拉？這部劇完美刻畫了都市男女在職場與情場上的「裝腔」圖鑑。男女主角從互相試探、互飆演技，到最後卸下偽裝、真心相待，曖昧期的性張力直接拉滿！劇裡沒有無腦的撒糖，只有真實又帶點辛辣的都會生存哲學，是一部質感極佳、台詞非常值得細品的高分現代劇。

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3. 《如此可愛的我們》田曦薇、李明德

如果喜歡充滿少女感又治癒的青春小品，這部絕對是首選！當年幾乎是無宣傳空降，卻憑藉著溫馨搞笑的劇情成為超級黑馬。故事圍繞著五個青梅竹馬在教職員家屬院裡一起長大的日常，有親情的溫暖、友情的吵鬧，還有酸酸甜甜的初戀。甜美的田曦薇把女主角的古靈精怪演繹得超級自然討喜，是一部非常適合配飯的舒壓好劇！

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4. 《繁城之下》白宇帆、寧理

古裝懸疑迷請無腦衝這部！這是一部被劇名耽誤的高分佳作，豆瓣評分高達8.5。故事從明朝江南小城的一連串離奇連環殺人案開始，劇情層層反轉，全員惡人又充滿了人性的灰暗面探討。整體鏡頭質感堪比電影，節奏緊湊不拖沓，完全沒有強硬塞入的愛情線，只有燒腦的推理和發人深省的結局，追起來非常過癮！

圖片來源：官方 微博
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5. 《我有一個朋友》謝興陽、蘇夢迪

這部被網友戲稱是「窮劇組拍出神仙劇」的最佳代表！劇情設定在一個虛構的武俠世界，講述幾個隱姓埋名的武林高手在小鎮經營店鋪的搞笑日常。它的笑點不是那種尷尬的硬核搞笑，是充滿各種神回覆和荒誕的反差萌，雖然前期需要熬過前兩集適應一下獨特的節奏，但絕對是越看越上頭，堪稱週末解壓的最佳良藥！

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