《冰湖重生》EP1～35分集劇情懶人包！李昀銳死而復生虐戀楚喬 冰湖重逢到諸葛玥黑化一次看懂。圖片來源：《冰湖重生》官方微博

古裝虐戀陸劇《冰湖重生》自開播以來熱度持續飆升，李昀銳飾演的諸葛玥憑藉隱忍深情與極致虐戀，被劇迷封為「古偶最虐男主」；而楚喬從失憶、復仇，到重新掌權逆襲人生，也讓整部劇情層層反轉、越追越上頭。

從冰湖之戰開始，燕洵、諸葛玥、楚喬三人命運徹底改寫，失憶、假死、復仇、權謀、奪位、和親、黑化，每一段都像在觀眾心上狠狠補刀。尤其諸葛玥死而復生後，默默守護卻不敢相認，更讓無數觀眾邊追邊哭。這篇女子漾幫大家整理《冰湖重生》EP1～35分集劇情懶人包，不想被暴雷的人請小心閱讀！

注意！前方有《冰湖重生》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！

《冰湖重生》EP1-5分集劇情

圖片來源：《冰湖重生》官方微博

《冰湖重生》第1集劇情

西閩山冰湖之戰全面爆發，諸葛玥被燕北黑鷹軍重重包圍，楚喬不顧一切衝入戰場救人，卻親眼目睹諸葛玥中箭墜入冰湖，絕望之下，她也跟著跳入冰湖。三個月後，楚喬在燕北醒來，卻失去了所有記憶，燕洵告訴她，兩人年少相識，即將成婚，而她將成為燕北王后。看似溫柔的照顧背後，程遠卻始終懷疑楚喬是假失憶，暗中不斷試探，而楚喬也開始零碎想起那些痛苦過往。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博

《冰湖重生》第2集劇情

趙淳兒得知燕洵即將迎娶楚喬後徹底崩潰，由愛生恨，她設局下毒綁架兩人，逼迫燕洵與楚喬互相殘殺，被吊在糧倉中的楚喬命懸一線，甚至被按進水缸幾乎窒息。就在生死瞬間，她突然想起當年諸葛玥教她的保命技法，成功反擊，燕洵及時趕到，帶著楚喬死裡逃生，也讓她內心開始產生更多疑問。

《冰湖重生》第3集劇情

燕洵與楚喬的大婚如期舉行，所有人都以為楚喬即將成為燕北王后，沒想到這竟是一場精心設計的復仇局，楚喬其實早已恢復記憶，她利用缳缳將燕洵引到冰湖，真正目的就是替諸葛玥報仇。當燕洵追到冰湖時，才驚覺自己從頭到尾都被楚喬算計，婚禮變成了最狠的刺殺現場。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博

《冰湖重生》第4集劇情

楚喬墜入冰湖後，被一名戴著面具的神秘男子所救，而這個人竟然就是「已死」的諸葛玥。原來數月前墜湖的諸葛玥被西蒙王所救，但也因此被迫服下劇毒「雪上血」，必須為西蒙效命。為了繼續守護楚喬，他選擇隱藏身分。楚喬昏迷中隱約感受到熟悉氣息，醒來後更加懷疑，諸葛玥根本沒有死。

《冰湖重生》第5集劇情

楚喬眼睛重傷幾乎失明，唯一能救她的藥只有「華佗秋水」，諸葛玥一連七天暗中送藥，默默守護卻不敢現身。楚喬開始懷疑這位神秘送藥人就是諸葛玥，而諸葛玥只能假裝自己是啞了的月七，不敢承認真相，李策卻一眼識破，也讓這場隱瞞變得更加心酸。

《冰湖重生》EP6-10分集劇情

《冰湖重生》第6集劇情

楚喬跟隨李策回到卞唐，正式捲入宮廷權謀，李策表面上荒唐風流，實際卻一直被母后卞皇后壓制。為了保護楚喬，他安排她假扮失散多年的芙公主，以皇室身分留在太子府，新的身分，新的危機，楚喬也正式踏入另一場沒有硝煙的戰場。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博

《冰湖重生》第7集劇情

楚喬敏銳察覺一直有人暗中保護自己，於是故意設局，逼神秘人現身，諸葛玥戴著面具趕來救她，卻在即將被認出時，「雪上血」突然毒發，只能狼狽離開。另一邊，燕洵為了穩固燕北王權，手段越來越狠，也一步步走向瘋狂。

《冰湖重生》第8集劇情

洛王回到卞唐，卞皇后原本想藉他揭穿楚喬假冒芙郡主的身分，沒想到洛王竟與李策私下交好，反而幫忙圓謊。楚喬則在太子府中一邊養傷，一邊重新練武恢復身手。她很清楚，真正能保護自己的，從來不是身分，而是手中的刀。

《冰湖重生》第9集劇情

楚喬設局追殺趙栝，意外得知秀麗軍並未全軍覆沒，賀蕭竟然還活著，這個消息讓她瞬間重新燃起希望，也讓她決定無論付出什麼代價，都一定要救回自己的戰友。另一邊，諸葛玥為了解藥，再次與西蒙王展開危險交易。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博

《冰湖重生》第10集劇情

楚喬決定與李策合作，以太子侍妾的身分作為掩護，暗中替他訓練殺手，也為自己建立新的勢力，她要救賀蕭，也要重新奪回自己的命運，而燕洵因始終找不到楚喬，日日借酒澆愁，連替身舞女都無法填補心中的執念。

《冰湖重生》EP11-15分集劇情

《冰湖重生》第11集劇情

西蒙使團來到卞唐，諸葛玥不得不假扮西蒙王，以蒙面身分出席宴會。宴席之上，楚喬幾乎是一眼就認出了他，明明近在眼前，卻不能相認，這場重逢比真正的分離更讓人難受。

《冰湖重生》第12集劇情

楚喬故意設局，終於逼得諸葛玥以真面目出現在自己面前，她原以為自己會崩潰大哭，真正見到他時，卻只剩下平靜與失望。她無法原諒他的隱瞞，也無法接受他一次次選擇離開，於是轉身離去，把最痛的沉默留給彼此。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博

《冰湖重生》第13集劇情

李策為了哄楚喬開心，特地帶她去看皮影戲，甚至用「楚將軍三打諸葛玥」逗她發笑，酒後談心中，李策差點說出自己對楚喬的感情，卻最終還是藏了回去。另一邊，楚喬開始懷疑子茗夫人的身份，宮中新的陰謀也悄悄浮出水面。

《冰湖重生》第14集劇情

李策與諸葛玥夜探製造司，卻發現張司事根本是假冒身份，反而被詹子瑜設局包圍，危急時刻，楚喬及時趕到救下兩人。密道之中，楚喬與諸葛玥短暫獨處，曖昧氣氛終於升溫，卻又被命運硬生生打斷，甜不過三秒。

《冰湖重生》第15集劇情

楚喬為了救賀蕭故意放火製造混亂，卻反被程遠設局抓住，關鍵時刻，諸葛玥趕來救人，卻因「雪上血」毒發重傷昏迷。楚喬帶著他跳下懸崖死裡逃生，也第一次真正看見他身上那些無法說出口的傷痕。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博

《冰湖重生》EP16-20分集劇情

《冰湖重生》第16集劇情

楚喬重新找回失散的秀麗軍將士，也終於能替那些戰死的兄弟們送上一首遲來的輓歌，她表面堅強，實際早已壓抑到極限，諸葛玥看穿她的脆弱，把她拉到一旁安慰，楚喬終於崩潰大哭，把所有委屈一次釋放出來。

《冰湖重生》第17集劇情

燕洵再次與楚喬見面，穿著舊衣帶她祈福，試圖喚回過去的感情，但楚喬早已不是從前的楚喬，她用刀抵住燕洵脖子，雖然最終沒有下手，卻也清楚看見，眼前這個男人早已被執念吞噬，回不去了。

《冰湖重生》第18集劇情

程遠主動找上楚喬提出交易，希望她配合和親計畫，楚喬本就不願嫁去燕北，在權衡局勢後暫時答應，卞皇后也親自向楚喬說明自己的過往，希望她能以大局為重。另一邊，李策被貶為庶民流放途中，卻遭詹子瑜追殺滅口，危急時刻，諸葛玥及時現身救下李策。和親途中，楚喬也趁機反制程遠，成功救出林牧，最終與諸葛玥順利會合。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博

《冰湖重生》第19集劇情

楚喬設局揭開卞皇后真正的過往，原來當年屠戮南錫族的人正是她本人，而她還收養詹子瑜作為棋子利用至今，得知真相後，詹子瑜徹底崩潰，當眾揭露自己與卞皇后的畸戀關係。朝堂瞬間失控，最終卞皇后親手殺死詹子瑜，而她自己也在陰謀敗露後走向滅亡，李策重新掌權，準備登基。

《冰湖重生》第20集劇情

李策正式封楚喬為秀麗將軍，讓她率兵對抗來犯的燕北大軍，朝中大臣卻紛紛反對，認為只要讓楚喬和親就能平息戰火。楚喬當場反擊眾臣，決定親自帶兵出征，只是秀麗軍糧草不足，百姓又群情激憤逼她投降，讓這場戰役從一開始就充滿絕望。

《冰湖重生》EP21-25分集劇情

《冰湖重生》第21集劇情

楚喬在城牆上與諸葛玥回憶往昔，卻選擇偷偷下藥迷暈他，自己獨自前往燕北軍營，燕洵為她打造華麗牢籠，承諾退兵卻食言，還將她囚禁。楚喬設法逃脫，甚至燒毀燕北糧倉。最終她攔住燕洵退兵之路，要他以燕家亡靈起誓，十年之內不得侵犯卞唐，燕洵只能答應撤軍。

《冰湖重生》第22集劇情

楚喬回程途中遭埋伏跌落山谷，卞唐朝局也同時發生劇變，洛王成功篡位，李策被害，淳兒被封為皇后卻失去自由。諸葛玥聯合孫棣進宮推翻洛王，而楚喬也親手殺死洛王，替李策報仇，經歷連番打擊後，她終於徹底崩潰。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博

《冰湖重生》第23集劇情

楚喬從柳閣老與孫棣手中接過李策遺物，終於得知他一直隱忍未說出口的深情，悲痛之下，她決定完成李策的遺願，留在卞唐穩定朝局。她修改遺詔，自封秀麗太后，輔佐遺腹子登基，並廢除奴籍制度，正式開啟屬於自己的新時代。

《冰湖重生》第24集劇情

楚喬開始以太后身分整頓卞唐朝政，成功穩住局勢。另一邊，諸葛玥回到西蒙，發現陵越女王仍被西蒙王利用與羞辱，楚喬最終決定離開卞唐，前往西蒙尋找諸葛玥，兩人再度會合，也準備聯手救出被囚禁的陵越王。

《冰湖重生》第25集劇情

燕北戰敗後民不聊生，燕洵第一次真正看見百姓因戰爭承受的苦難，內心開始動搖。西蒙這邊，諸葛玥成功潛入王宮，揭開西蒙王蘇谷林的過去。原來他曾是奴隸，卻最終成為最殘酷的奴隸主，長年被壓迫的陵越女王終於親手殺死西蒙王，也替自己的人生復仇。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博

《冰湖重生》EP26-30分集劇情

《冰湖重生》第26集劇情

西蒙王死後，諸葛玥被迫戴上面具，成為新的西蒙王，楚喬則被困在蓄奴池中，諸葛玥及時趕到救下她。兩人共同面對西蒙的新秩序，也開始思考如何真正改變這片土地。另一邊，燕洵親自去找缳缳，希望重新挽回燕北十三部落。

《冰湖重生》第27集劇情

諸葛玥與楚喬頒布新政，正式廢除奴隸制度，讓西蒙百姓重新擁有自由。為了讓所有人相信這場改革是真的，諸葛玥當眾宣布要迎娶奴隸出身的楚喬，讓她成為西蒙皇后，兩人終於大婚，這場遲來太久的幸福，也讓觀眾直呼終於等到了。

《冰湖重生》第28集劇情

燕洵開始利用赫連凌與程遠之間的感情，藉機清除燕北長老勢力。另一邊，趙淳兒依舊不甘心失去一切，與巫女迦孟聯手，試圖操控趙飏奪權。西蒙火神祭上，前西蒙王舊部丘林當眾揭開諸葛玥面具，假王身分曝光，西蒙再次陷入動盪。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博

《冰湖重生》第29集劇情

諸葛玥的祖父諸葛穆青現身，要求他回大雍接管青山院，同時，他還用荊小八與月衛們的性命作為威脅。另一邊，燕洵得知西蒙發現烏金礦，希望藉此拯救燕北危局，新的利益之戰再次展開。

《冰湖重生》第30集劇情

燕洵與赫連凌假扮商隊潛入西蒙，親自調查烏金礦與西蒙民生。不久後，西蒙植物大規模染病，迦孟趁機散播神蹟，讓百姓將她奉為聖女，燕洵表面說要與西蒙建交，實際目的仍是礦脈與權力，楚喬也察覺他根本另有所圖。

《冰湖重生》EP31-35分集劇情

《冰湖重生》第31集劇情

西蒙發生大爆炸，迦孟散播謠言，稱這是無面神降下的天罰，楚喬被設局誣陷成妖女，百姓紛紛將所有不幸怪罪到她身上。更大的打擊是，大雍使者突然出現，宣稱楚喬竟是雍皇流落在外的私生女，她的身世瞬間引爆整個西蒙。

《冰湖重生》第32集劇情

面對身世風暴，楚喬拒絕逃避，選擇留下來守護西蒙百姓，大雍則利用百姓作為威脅，逼迫楚喬投降。關鍵時刻，諸葛玥站出來與諸葛穆青對峙，甚至以國防機密作為交換條件，讓楚喬得以脫身，但代價卻是自己必須回到青山院。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博

《冰湖重生》第33集劇情

諸葛玥最終選擇回歸青山院，背負起家族與命運，他偷偷去見楚喬最後一面，卻被燕洵當場撞見，諸葛玥只能狠心說出違心的話，假裝自己主動選擇離開，楚喬不相信他會背叛自己，卻也只能眼睜睜看著他離去。

《冰湖重生》第34集劇情

諸葛玥發現祖父其實是假死，只是為了逼他回到青山院，在痛苦與憤怒中，他親手殺死了自己的祖父，也正式黑化。另一邊，赫連凌對家族與王妃夢徹底死心，最終選擇與程遠遠走高飛，成為全劇少數真正逃離命運的人。

《冰湖重生》第35集劇情

趙淳兒利用無面神之名再次作亂，將楚喬綁上高台，想要徹底毀掉她，燕洵與楚喬聯手反制趙飏，局勢徹底翻盤，趙淳兒最終死在燕洵劍下，結束這場愛恨糾纏。與此同時，諸葛玥帶兵趕到，卻只能違心告訴楚喬，自己是自願回到青山院，楚喬心碎決裂，兩人的愛情再次走向最虐轉折。