2026-04-29 18:59 女子漾／編輯ANDREA
2026夏季網友「最期待」陸劇TOP5！肖戰新劇全網沸騰，田曦薇這部懸疑黑馬準備霸屏！
2026上半年的好劇真的追都追不完！如果大家剛被年初幾部大熱劇給甜到意猶未盡，那接下來的待播片單絕對能讓你無縫接軌，這次小編幫大家精準盤點了「2026年5月開始值得期待的未播陸劇TOP5」，從高甜現偶、大女主古裝到懸疑探案通通有，快把這篇加入書籤，保證下半年絕對不劇荒！
TOP 1：《低智商犯罪》 王驍、田曦薇
預計5月4日重磅首播！這部絕對是5月份的大黑馬。甜美可愛的田曦薇這次跳脫古裝舒適圈，聯手實力派大腕王驍、王傳君，挑戰節奏緊湊的懸疑劇情片。在錯綜複雜的案件中展開燒腦對決，不僅卡司陣容超堅強，反轉不斷的劇情更是讓人一把汗捏緊，喜歡懸疑推理的劇迷絕對要追！
TOP 2：《烽影燃梅香》 王楚然、李宏毅
這部古裝大劇也預計在5月與大家見面啦！改編自人氣小說，講述冷面女殺手與雙面男神之間極致拉扯的宿命愛戀。王楚然這次突破形象挑戰雙重身份，與李宏毅在劇中亦敵亦友、火花四射。這種「相愛相殺」的極致推拉設定，光看路透照就讓人超上頭！
TOP 3：《尚公主》孟子義、李昀銳
才剛殺青沒多久就已經在網路上掀起轟動！孟子義和李昀銳這個新鮮的高顏值組合，光看陣容就讓人心動不已。劇情主打古裝大女主成長史，華麗的服裝道化加上男女主角超強的CP感，絕對是接下來古裝市場裡「光看臉就賞心悅目」的潛力爆款！
TOP 4：《小城良方》 肖戰
頂流男神肖戰的新劇誰能不期待？這部剛殺青的現代劇聚焦於「中醫職場」，融合了傳統醫學與現代生活的溫馨故事。有別於以往的仙俠或霸總設定，肖戰這次化身專業且溫暖的醫師，光是想像他穿上白袍的樣子就讓全網粉絲沸騰啦，絕對是治癒系滿分的必追好劇！
TOP 5：《折月亮》 林一、盧昱曉
現偶控千萬別錯過！作為《偷偷藏不住》與《難哄》的同系列姊妹作，故事同樣發生在充滿青春氣息的南蕪市。劇情講述社恐少女重逢了學生時期的「白月光」學長，勇敢主動追愛的故事。林一與盧昱曉的高顏值組合，光看劇情簡介就讓人直呼甜度破表，準備好被狂撒狗糧吧！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower