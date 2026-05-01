2026-05-01 10:33 女子漾／編輯ANDREA
「國寶級帥哥」中島健人化身發電機店長，最新《便利商店兄弟》必追看點一次看
各位女孩們準備好尖叫了嗎？榮登日本「國寶級帥哥」殿堂、近期更準備來台舉辦亞洲巡演的全方位男星中島健人，又有全新大作要來收服大家的心啦！這次他主演改編自同名人氣小說的最新日劇《便利商店兄弟：柔情便利商店門司港小金村門市》，化身自帶「費洛蒙」的超強發電機店長，不僅讓店裡的女客為他上演修羅場，更親口預告將有滿滿的「大型粉絲福利」放送！究竟這部劇有哪些讓人心跳加速的爆笑看點？快跟著小編一起來看看！
看點1：自認是「費洛蒙店長」原型，竟慘遭作者無情打槍？
《便利商店兄弟》劇情描述一位魅力爆棚的店長，因為太過迷人而引發女顧客間的爭風吃醋，而資深店員則將這些荒誕日常畫成網路漫畫連載。中島健人笑說，當初讀完劇本時共鳴感太強，甚至自信滿滿地跑去問原著作者町田苑子老師：「這個角色的原型應該就是我吧？」沒想到老師居然秒回：「不是喔！」讓他當場崩潰直呼：「騙人的吧！這根本是我嘛！」超真實的搞笑互動，讓人更加期待他會如何詮釋這個角色！
看點2：為了費洛蒙狂練深蹲！超撩人台詞連自己都受不了
為了完美呈現角色的極致魅力，中島健人在片場可是下足了功夫！他透露自己會利用空檔狂做深蹲鍛鍊體能，超狂的熱情甚至感染了同劇演員田中麗奈和鈴木福，大家居然跟著他在片場一起深蹲！中島健人自信滿滿地宣示：「費洛蒙就是從自信產生的！」
不過，這位電力十足的店長也有讓他覺得「邊界感崩壞」的時候。劇中他必須用耳語般的超近距離，對大前輩田中麗奈說出：「這是只屬於我跟妳的秘密喔！」超撩人的舉動讓他忍不住自我吐槽：「正常人根本不會對員工說這種話吧？」而田中麗奈則是超級淡定地回應：「感覺真的好像在拍吻戲呢！」從容的態度讓中島健人深感佩服。
看點3：追劇女孩福音！LINE TV 生日祭超狂優惠開跑
看完是不是已經想天天去這家便利商店報到了呢？《便利商店兄弟》已於4月29日起，每週三在 LINE TV 獨家跟播！適逢 LINE TV 11週年生日祭，即日起至5月20日，「單人季繳」直接下殺72折，每月只要$173就能升級VIP無廣告暢看，新朋友還能免費領取7天VIP體驗！女孩們趕快手刀訂閱，準備好每週三被中島健人的費洛蒙大爆擊吧！
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