親子甜點DIY【禾園生技 小白鯨DIY果凍】在家也能做的DIY療癒甜點開箱分享，口味多樣，自己做，最好吃!

2026-04-29 14:02 鍾小殷的幸福玩樂趣

炎炎夏日，最喜歡來點冰冰涼涼的小點心，

想要吃得安心健康，又同時兼具讓小孩殺時間的功能，

(媽媽們應該都懂，不想3C育兒，在家就是要想很多事情做的為難吧!)

分享禾園生技－小白鯨DIY凍品系列。

自己動手做的幸福感，讓甜點不只是甜點，

也是一段可以和家人一起完成的療癒小時光。

禾園生技 小白鯨DIY果凍 產品開箱

小白鯨果凍是來自於禾園生技推出的產品，

既然是生技公司，對於食品原料的安全性，一定是非常重視。

這次開箱的是小白鯨DIY果凍，它有多種口味。

我選擇了其中三種，分別是:杏仁凍、紅豆凍以及木鱉果檸檬凍。

無論哪種口味，每一盒裡面都有四小包，

一開始我以為是一整包粉，打開之後才發現，

是一小包一小包的分裝設計，這點真的超棒!

不用一次全部用完，想吃多少、做多少都可以自己控制。

而且分成小包裝，在保存上面來說也方便，不用擔心受潮問題，

或是有打開了就必須趕快用完的壓力。

禾園生技 小白鯨DIY果凍 親子手作

我本身很喜歡做甜點，之前也會帶著苳一起做餅乾、蛋糕，

但做蛋糕餅乾類的點心，從材料採買、捏麵團、倒進烤箱，

每一步其實算是大工程。

隨著孩子長大，她忙我也變忙的情況下，

現在的我們，已經不太有閒情逸致來烤個點心吃了!

還好有小白鯨，它把動手做這件事，重新帶回我們的生活裡。

DIY的過程又簡單，可以說是完全不需要任何複雜技巧，

連學齡前的小小孩，都能一起輕鬆參與。

只要準備一個杯子，把果凍粉倒進去。

接著倒入180CC的熱開水，攪拌均勻。

如果喜歡滑嫩一點的口感，可以自行添加水量。

只要自己試過幾次以後，

就能隨著喜好，自行增減水量，做出最喜歡的口感。

把攪拌均勻的果凍粉，倒進準備好的杯子或特殊容器中，

冷卻後放進冰箱冷藏，2小時過去，果凍就做好了。

沒有看錯，就是這麼簡單，可說是零失敗率的親子點心DIY。

我個人覺得也很適合，給孩子帶去學校當慶生小點心，

瞬間覺得媽媽超有才華，殊不知其實不過是選對產品而已XDD

禾園生技 小白鯨DIY果凍 成品分享

現在外面的甜點， 很多都靠香料、色素撐味道。

但這款小白鯨DIY果凍不添加香料、無色素 、無防腐劑 、零反式脂肪，

又是超級簡單的步驟，沒想到做出來的成品，卻很好吃耶!

其中我最喜歡的就是紅豆跟木鱉果檸檬了!

紅豆果凍

每一種口味雖不一樣，但共通點是都很清爽，不甜膩。

尤其讓我驚豔的紅豆，

綿密自然，滿滿濃郁的紅豆味道。

而且居然真的有紅豆粒耶!

每一口都帶著些許口感，就像在吃現煮紅豆甜品，

但又不死甜，推薦給喜歡紅豆的人。

木鱉果檸檬凍

再來這個木鱉果檸檬口味，是苳最喜歡的。

微酸清新的滋味，很適合夏天。

我個人推薦把這個口味拿去冷凍，變成冰沙，更好吃喔!

這口味特別解膩，尤其在天氣很熱的時候吃，

瞬間覺得這也太幸福了吧!

杏仁果凍

最後一個杏仁口味，分享給長輩朋友。

杏仁比較挑人吃，

我們自己平常不會選這口味，但我媽媽就很喜歡。

前面有說小白鯨果凍無色素 、防腐劑、無香料，

而且它還是全素可食喔!

像我媽媽吃素，就可以放心吃的一個甜品。

他們家的杏仁，香氣溫潤，就是你記憶中傳統杏仁的味道。

適合不想吃太負擔下午茶的長輩。

禾園生技 小白鯨DIY果凍 相關資訊

簡單好做的小白鯨DIY果凍，假日親子一起做點小東西，

好玩有趣又吃得安心，就是最美好的回憶。

禾園生技 小白鯨DIY果凍購買連結:https://www.hgbc.com.tw/ecommerce

禾園生技 官網 https://www.hgbc.com.tw/

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#甜點 #育兒 #好物推薦 #食譜DIY

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
往下滑看更多精彩文章
3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
往下滑看更多精彩文章
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎

2026-04-22 10:29 女子漾／編輯張念慈
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖

有一種人，你永遠聽不到他說「我愛你」，卻在你需要的時候總是出現。他不會甜言蜜語，不會頻繁表達情緒，甚至在外人看來冷靜又理性。但只有真正靠近的人才知道，他的愛其實很深，只是藏得很隱密。這3個星座，就是典型「愛越深越不說」的代表。

編輯推薦

愛得最深星座1. 天蠍座：不說，但全部都在做

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

天蠍座的愛，是最極端也最深的。他們不輕易開始，一旦愛了，就會全心投入。

但他們很少用言語表達情感。與其說「我在乎你」，他們更傾向用行動證明，例如默默記住你的習慣、在你低落時出現、甚至替你處理你沒注意到的事情。他們不說，是因為覺得「說出來太廉價」。但這也讓另一半很容易誤會他們不夠在乎。

愛得最深星座2. 摩羯座：不浪漫，但很實際

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

摩羯座的愛，是現實型的。他們不擅長甜言蜜語，也不會刻意製造浪漫氛圍。

但他們會在生活中照顧你，關心你的未來，甚至默默替你規劃長遠的事情。對他們來說，愛不是一時的情緒，而是長期的責任。問題在於，他們的表達太內斂，讓人很難感受到溫度。

愛得最深星座3. 金牛座：慢熱，但一旦愛就很久

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

金牛座的愛，需要時間醞釀。他們不會一開始就投入很多，但一旦確定感情，就會非常穩定。

他們不說愛，但會用行動累積信任。從每天的小關心，到長期的陪伴，他們的愛是慢慢堆疊出來的。

這種愛看似平淡，卻最不容易改變。很多人誤會「不說愛」等於「不夠愛」，但其實有些人只是用不同方式表達。當你遇到這類型的人，或許更需要用心去感受，而不是只聽他說了什麼。

#星座生肖 #星座戀愛運

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
往下滑看更多精彩文章
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代

最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
圖片來源：截圖iQIYI

原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
往下滑看更多精彩文章
不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看

2026-04-27 13:56 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供

近年成人直播平台 SWAG 不再只是單純的情色平台，而是逐漸變成不少藝人、網紅「話題翻身」的新戰場。從昔日電視藝人，到爭議型網紅、退役軍人、啦啦隊女神，越來越多人選擇跨界加入，也讓外界開始重新思考：「加入SWAG，到底是墮落，還是另一種生存方式？」尤其2026年王俐人以特別嘉賓身份現身SWAG，再度掀起全網熱議。其實回頭看，早已有不少熟面孔曾加入這個平台，有人因此翻紅，有人則被貼上標籤，話題始終沒停過。

文章目錄

加入SWAG人物盤點 王俐人：氣質女神反差加入，49歲照樣衝熱搜

49歲女星王俐人近期因「尺度大突破」再度成為話題人物，先前她穿著性感睡衣開團直播賣吹風機，因火辣造型與大膽風格掀起熱議，被網友形容是「擦邊賣吹風機」意外爆紅。沒想到話題還沒退燒，她近期更連續兩天登上成人影音平台SWAG直播節目，首次以更大膽的方式與觀眾互動，再度衝上熱搜。

2026年最讓人意外的名字之一，無疑就是王俐人。過去一直以氣質優雅形象深植人心的她，這次卻因「No Bra吹風機直播」成功製造強烈反差感，迅速引發全網討論。隨後她更正式以特別嘉賓身分加入SWAG節目《華語AV復興大作戰》，官方更直接打出「你沒看錯，氣質女神真的來了」作為宣傳標語，話題性十足。從優雅女星到話題女王，這種「反差系轉型」不僅成功吸引流量，也讓她再次成為娛樂圈最受矚目的焦點之一。

圖片來源：Swag提供
圖片來源：Swag提供

圖片來源：Swag提供
圖片來源：Swag提供

加入SWAG人物盤點陳沂：自封「情色教主」，話題女王再出招

2024年，向來敢說敢嗆的陳沂高調宣布加入SWAG，甚至直接表示自己是「缺錢下海」，一句話立刻炸翻全網。她還自封「新一代情色教主」，放話要搶下「四十路市場」，風格一如既往地犀利。她的直播尺度也確實不小，和多位話題人物合體直播，觀看數衝高，也讓她再次成為新聞焦點。支持者認為她只是誠實面對市場需求，反對者則批評她過度消費爭議。無論立場如何，陳沂確實成功把流量變現。

圖片來源：陳沂ＦＢ
圖片來源：陳沂ＦＢ

圖片來源：Swag提供
圖片來源：Swag提供

加入SWAG人物盤點統神：星二代話題不斷，直播尺度再升級

「亞洲統神」張嘉航也曾加入成人平台SWAG，消息一出立刻掀起大批網友熱烈討論。這次再度以特別來賓身分回歸，更讓話題迅速延燒。向來以直率敢言、情緒反應超真實聞名的他，首次登上平台直播節目時，就因一段堪稱「大型崩潰現場」的反應成功衝上熱搜，也讓不少網友笑翻直呼：「這真的太統神了。」

圖片來源：Swag提供
圖片來源：Swag提供

圖片來源：Swag截圖
圖片來源：Swag截圖

加入SWAG人物盤點孫安佐：星二代話題不斷，直播尺度再升級

星二代孫安佐本身爭議就不少，從美國事件到泰國風波，一直都是高討論人物。2024年他也曾與陳沂在SWAG直播合體，大談私生活與感情話題，尺度相當直接。不少網友認為他「根本天生適合話題平台」，也有人認為這只是持續消耗個人形象。不過在流量時代，爭議往往本身就是資產。

圖片來源：Swag截圖
圖片來源：Swag截圖

加入SWAG人物盤點館長：從健身館老闆到成人直播嘉賓

館長 也曾登上SWAG直播，首場就找來話題女來賓同框，雖然一度因面對性感美女顯得手足無措，反而製造強烈反差萌，直播人數也衝上高峰。不少粉絲笑說：「館長平常嘴超硬，結果現場最害羞。」這種反差效果，也正是SWAG最擅長操作的流量密碼。

圖片來源：Swag截圖
圖片來源：Swag截圖

加入SWAG人物盤點5. 前輔導長內內：從軍中風波到平台爆紅

前國軍女輔導長「內內」過去因與男友在營區拍攝私密影片，後續影片外流引發軒然大波，兩人也因此遭軍方記過並遭汰除，事件一度成為社會熱議焦點。離開軍中體系後，內內的人生也迎來巨大轉折，她選擇走出原本的舒適圈，正式宣布進軍成人平台SWAG，展開全新事業方向。

圖片來源：Swag截圖
圖片來源：Swag截圖

「內內」原本因軍中外流事件受到高度關注，加入SWAG後更迅速成為平台話題人物，首播便吸引大量觀看數，討論度居高不下。她的轉型也引發外界兩極評價，有人替她感到惋惜，認為原本穩定的人生就此改變；也有人認為，她只是選擇用自己的方式重新掌握人生，把曾經的標籤轉化成新的起點。

SWAG到底是墮落還是翻身？

加入SWAG從來不是單純的「尺度問題」，更多時候，它反映的是娛樂圈現實：曝光、流量、收入與生存。有人把它當成翻身機會，有人視為最後退路，也有人只是選擇更直接地面對市場。對觀眾來說，獵奇與批判往往同時存在；但對當事人而言，或許只是另一種工作選擇。畢竟在這個流量比形象更值錢的年代，「加入SWAG」早就不只是八卦，而是一種娛樂產業的縮影。

#陳沂 #館長 #內內 #統神 #王俐人 #孫安佐 #SWAG

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
往下滑看更多精彩文章
盤點5部「沒爆紅但口碑爆棚」寶藏陸劇，這部豆瓣評分飆破8.6，點開就停不下來！

盤點5部「沒爆紅但口碑爆棚」寶藏陸劇，這部豆瓣評分飆破8.6，點開就停不下來！

2026-04-17 21:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

每次打開劇單總是不知道看什麼？熱門大卡司的劇早就追完，或是覺得近期的甜寵套路都大同小異？其實陸劇圈藏著超多「沒爆紅但口碑爆棚」的寶藏神劇！這回盤點5部知名度或許不高、卻讓人一看就入坑的「冷門卻好看」陸劇。

這份片單絕對能拯救你的劇荒期！趕快收藏起來吧～

1.《古相思曲》張雅欽、郭迦南

這部絕對是低成本網劇的奇蹟！沒有鋪天蓋地的宣傳，卻靠著神級的「逆向穿越」設定封神，男主的未來是女主的過去，兩人每一次的相遇，都是其中一人愛意最深、另一人卻最陌生的大虐時刻。不僅劇情邏輯縝密、將BE美學發揮到極致，導演的鏡頭語言和女主角溫婉唯美的古裝扮相更是讓人驚豔，看完保證會在坑底躺很久出不來！

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

2. 《裝腔啟示錄》蔡文靜、韓東君

誰懂成年人那種「看破不說破」的極致推拉？這部劇完美刻畫了都市男女在職場與情場上的「裝腔」圖鑑。男女主角從互相試探、互飆演技，到最後卸下偽裝、真心相待，曖昧期的性張力直接拉滿！劇裡沒有無腦的撒糖，只有真實又帶點辛辣的都會生存哲學，是一部質感極佳、台詞非常值得細品的高分現代劇。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

3. 《如此可愛的我們》田曦薇、李明德

如果喜歡充滿少女感又治癒的青春小品，這部絕對是首選！當年幾乎是無宣傳空降，卻憑藉著溫馨搞笑的劇情成為超級黑馬。故事圍繞著五個青梅竹馬在教職員家屬院裡一起長大的日常，有親情的溫暖、友情的吵鬧，還有酸酸甜甜的初戀。甜美的田曦薇把女主角的古靈精怪演繹得超級自然討喜，是一部非常適合配飯的舒壓好劇！

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

4. 《繁城之下》白宇帆、寧理

古裝懸疑迷請無腦衝這部！這是一部被劇名耽誤的高分佳作，豆瓣評分高達8.5。故事從明朝江南小城的一連串離奇連環殺人案開始，劇情層層反轉，全員惡人又充滿了人性的灰暗面探討。整體鏡頭質感堪比電影，節奏緊湊不拖沓，完全沒有強硬塞入的愛情線，只有燒腦的推理和發人深省的結局，追起來非常過癮！

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

5. 《我有一個朋友》謝興陽、蘇夢迪

這部被網友戲稱是「窮劇組拍出神仙劇」的最佳代表！劇情設定在一個虛構的武俠世界，講述幾個隱姓埋名的武林高手在小鎮經營店鋪的搞笑日常。它的笑點不是那種尷尬的硬核搞笑，是充滿各種神回覆和荒誕的反差萌，雖然前期需要熬過前兩集適應一下獨特的節奏，但絕對是越看越上頭，堪稱週末解壓的最佳良藥！

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#郭迦南 #豆瓣評分 #陸劇推薦

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】

最新文章

親子甜點DIY【禾園生技 小白鯨DIY果凍】在家也能做的DIY療癒甜點開箱分享，口味多樣，自己做，最好吃!

親子甜點DIY【禾園生技 小白鯨DIY果凍】在家也能做的DIY療癒甜點開箱分享，口味多樣，自己做，最好吃!

#甜點 #DIY #食譜DIY #好物推薦 #育兒

鍾小殷的幸福玩樂趣 2026.04.29 11
善良就是最強財運！「4生肖」沒壞心腸自帶好運 中年後最容易發家致富

善良就是最強財運！「4生肖」沒壞心腸自帶好運 中年後最容易發家致富

#星座生肖 #生肖運勢

女子漾／編輯張念慈 2026.04.29 62
有些眼淚，不是因為劇情，而是因為我們曾經那樣活過 ——那年冬至

有些眼淚，不是因為劇情，而是因為我們曾經那樣活過 ——那年冬至

#人生 #冬至 #戲劇推薦 #戲劇 #劇迷 #短劇

蒔緣‧鹿角腓腓 2026.04.29 23
4月最後一天運勢翻盤！12星座運勢出爐 「這3星座」準備迎好消息

4月最後一天運勢翻盤！12星座運勢出爐 「這3星座」準備迎好消息

#星座生肖 #星座 #星座運勢

女子漾／編輯張念慈 2026.04.29 124
居然英年早婚！《佳偶天成》任嘉倫8件事！曾是桌球國手、本名一看超接地氣

居然英年早婚！《佳偶天成》任嘉倫8件事！曾是桌球國手、本名一看超接地氣

#王鶴潤 #任嘉倫 #佳偶天成 #陸劇片單 #陸劇推薦 #陸劇男星

女子漾／編輯ANDREA 2026.04.29 98
【4/30大龍峒保安宮放火獅】燒掉厄運病氣！不只是火光沖天，更是台灣信仰文化生命力

【4/30大龍峒保安宮放火獅】燒掉厄運病氣！不只是火光沖天，更是台灣信仰文化生命力

#信仰 #台灣

谷帥臻 2026.04.29 196
任嘉倫《佳偶天成》劇情太虐！EP1~10分集劇情懶人包 假死騙婚虐戀全網淪陷

任嘉倫《佳偶天成》劇情太虐！EP1~10分集劇情懶人包 假死騙婚虐戀全網淪陷

#佳偶天成 #任嘉倫 #王鶴潤

女子漾／編輯許智捷 2026.04.29 38
母親節禮物TOP 7：給媽媽的愛與關懷，驚艷她的心！

母親節禮物TOP 7：給媽媽的愛與關懷，驚艷她的心！

#母親節 #母親節禮物 #好物推薦 #送禮 #保健品

藥師HOW棒 2026.04.29 13
戀愛前後差很大！這3星座一交往就變了 第一名直接判若兩人

戀愛前後差很大！這3星座一交往就變了 第一名直接判若兩人
女子漾／編輯張念慈 2026.04.29 58
擄獲高冷主子的一顆心 貓奴五大必修課讓妳成為喵喵指定情人

擄獲高冷主子的一顆心 貓奴五大必修課讓妳成為喵喵指定情人

#貓咪 #帶寵物

享民頭條 2026.04.29 22
18+