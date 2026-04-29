親子甜點DIY【禾園生技 小白鯨DIY果凍】在家也能做的DIY療癒甜點開箱分享，口味多樣，自己做，最好吃!

炎炎夏日，最喜歡來點冰冰涼涼的小點心，

想要吃得安心健康，又同時兼具讓小孩殺時間的功能，

(媽媽們應該都懂，不想3C育兒，在家就是要想很多事情做的為難吧!)

分享禾園生技－小白鯨DIY凍品系列。

自己動手做的幸福感，讓甜點不只是甜點，

也是一段可以和家人一起完成的療癒小時光。

禾園生技 小白鯨DIY果凍 產品開箱

小白鯨果凍是來自於禾園生技推出的產品，

既然是生技公司，對於食品原料的安全性，一定是非常重視。

這次開箱的是小白鯨DIY果凍，它有多種口味。

我選擇了其中三種，分別是:杏仁凍、紅豆凍以及木鱉果檸檬凍。

無論哪種口味，每一盒裡面都有四小包，

一開始我以為是一整包粉，打開之後才發現，

是一小包一小包的分裝設計，這點真的超棒!

不用一次全部用完，想吃多少、做多少都可以自己控制。

而且分成小包裝，在保存上面來說也方便，不用擔心受潮問題，

或是有打開了就必須趕快用完的壓力。

禾園生技 小白鯨DIY果凍 親子手作

我本身很喜歡做甜點，之前也會帶著苳一起做餅乾、蛋糕，

但做蛋糕餅乾類的點心，從材料採買、捏麵團、倒進烤箱，

每一步其實算是大工程。

隨著孩子長大，她忙我也變忙的情況下，

現在的我們，已經不太有閒情逸致來烤個點心吃了!

還好有小白鯨，它把動手做這件事，重新帶回我們的生活裡。

DIY的過程又簡單，可以說是完全不需要任何複雜技巧，

連學齡前的小小孩，都能一起輕鬆參與。

只要準備一個杯子，把果凍粉倒進去。

接著倒入180CC的熱開水，攪拌均勻。

如果喜歡滑嫩一點的口感，可以自行添加水量。

只要自己試過幾次以後，

就能隨著喜好，自行增減水量，做出最喜歡的口感。

把攪拌均勻的果凍粉，倒進準備好的杯子或特殊容器中，

冷卻後放進冰箱冷藏，2小時過去，果凍就做好了。

沒有看錯，就是這麼簡單，可說是零失敗率的親子點心DIY。

我個人覺得也很適合，給孩子帶去學校當慶生小點心，

瞬間覺得媽媽超有才華，殊不知其實不過是選對產品而已XDD

禾園生技 小白鯨DIY果凍 成品分享

現在外面的甜點， 很多都靠香料、色素撐味道。

但這款小白鯨DIY果凍不添加香料、無色素 、無防腐劑 、零反式脂肪，

又是超級簡單的步驟，沒想到做出來的成品，卻很好吃耶!

其中我最喜歡的就是紅豆跟木鱉果檸檬了!

紅豆果凍

每一種口味雖不一樣，但共通點是都很清爽，不甜膩。

尤其讓我驚豔的紅豆，

綿密自然，滿滿濃郁的紅豆味道。

而且居然真的有紅豆粒耶!

每一口都帶著些許口感，就像在吃現煮紅豆甜品，

但又不死甜，推薦給喜歡紅豆的人。

木鱉果檸檬凍

再來這個木鱉果檸檬口味，是苳最喜歡的。

微酸清新的滋味，很適合夏天。

我個人推薦把這個口味拿去冷凍，變成冰沙，更好吃喔!

這口味特別解膩，尤其在天氣很熱的時候吃，

瞬間覺得這也太幸福了吧!

杏仁果凍

最後一個杏仁口味，分享給長輩朋友。

杏仁比較挑人吃，

我們自己平常不會選這口味，但我媽媽就很喜歡。

前面有說小白鯨果凍無色素 、防腐劑、無香料，

而且它還是全素可食喔!

像我媽媽吃素，就可以放心吃的一個甜品。

他們家的杏仁，香氣溫潤，就是你記憶中傳統杏仁的味道。

適合不想吃太負擔下午茶的長輩。

禾園生技 小白鯨DIY果凍 相關資訊

簡單好做的小白鯨DIY果凍，假日親子一起做點小東西，

好玩有趣又吃得安心，就是最美好的回憶。

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