2026-04-29 11:35 蒔緣‧鹿角腓腓
有些眼淚，不是因為劇情，而是因為我們曾經那樣活過 ——那年冬至
戲如人生。
我們之所以會被某些情節擊中，往往不是因為它有多麼戲劇化，而是它剛好碰到了我們內心深處，那些早已被壓住、卻一直未能治癒結痂的傷疤。
最近看了一部真人短劇《那年冬至》，本以為只是尋常的家庭劇、勵志故事，卻在不經意間，讓情緒潰堤。
那是一個冬至的雪夜。
母親向女兒伸手要錢——為了繳弟弟的鋼琴學費。但，這不是第一次。
她甚至當著女兒的面，把書包裡的東西全數倒在雪地上，翻找、確認，最後在一本書裡找到一筆錢；同時全數裝進自己的提包裡。
那是女兒課餘打工，一點一滴存下來的學費。
女兒哭著求母親：「如果再不繳錢，我就無法繼續念高中。」
母親卻冷冷回應：「那就別唸了，剛好去賺錢供弟弟讀書。」
一個搶錢動作，斷的不只是學業，而是她被看見的可能。
一句話，戳傷的不只是女兒的心，而是親緣間的不平等。
跌坐在雪地上的淚人兒，讓人心疼。
而真正讓人難過的，不只是劇情，而是這樣殘酷的情境，在現實生活裡並不陌生。
※※※
故事的另一段，卻用更溫柔的方式，把人擊潰。
結婚後的女主，與坐著輪椅的丈夫，一起宴請童年時期照顧過她的鄰居哥哥。
哥哥提起一段往事。
小時候，在放學途中，她經過爺爺的烤地瓜攤時，都會忍不住吞口水。
於是爺爺總會讓他送一條地瓜到她家。
但他後來發現，那些地瓜，從來沒有進到她的嘴裡。
母親總是從窗台拿走，轉手給了弟弟。
隔天，他故意問她：「甜嗎？」
她還是笑著點頭，說：「很甜。」
那不是地瓜的甜。 那是她學會吞下委屈的味道。
聽完，男主角心疼自己老婆的心緒，霎時湧上，她到底還受了多少這樣的委屈啊！
他藉著有事離開一下，要老婆等他。然後默默推著輪椅出門。
過了好一會兒，他回來了，手上捧著一小包熱騰騰的烤地瓜。
開心的說：「已經很晚了，找了好幾條街，才遇到正要收攤的。你吃看看，甜嗎？」
那一瞬間，眼淚終於潰堤。
一個行動不便的人，為了替你補回童年裡那一點點未曾被滿足的渴望，願意繞遠路、花時間，只為讓你重新嘗一口「本該屬於你的甜」。
那不只是地瓜。那是一種被看見、被放在心上的溫柔。
我們會為戲劇流淚，從來不只是因為劇情；也並非每部戲都會陪著哭！。而是因為，在某個片刻，我們突然明白——原來自己，也曾經是那個在窗邊點頭說「很甜」的人。
也或許，我們都在等一個人，願意為了我們，走一點遠路，補回那些年沒被好好對待的自己。
那一口地瓜的甜，晚了很多年。但終於，還是等到了。
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