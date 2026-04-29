睽違八年再度聯手 Oaks！The Chainsmokers 最新單曲〈Echo〉新意十足！

via The Chainsmokers' Instagram

Hi there，宣布即將在今年5月8日發行最新迷你專輯《Love Is Kind》(2026) 的The Chainsmokers，在4月初和Oaks推出了首支單曲〈Echo〉(2026)，這首歌一釋出就讓人覺得這是很新穎的嘗試，個人覺得和 The Chainsmokers 過往的作品很不一樣，並且貫徹了〈Echo〉這個歌名的概念，在歌曲當中結合了音樂和歌詞兩者相互搭配，形成讓人聽了會眼前一亮的新歌。

Oaks 是Winona Oak的電音身份，早在八年前就已經用本名跟 The Chainsmokers 在專輯《Sick Boy》(2018) 中合作了〈Hope〉(2018)，這首歌當時也造成了一陣不小的迴響，我自己也是因為這首歌而認識了 Oaks 這位歌手，在聲音的控制上和 The Chainsmokers 配合得很好，因此在得知了他們將會再次合作的消息時，我在心裡已經預設會是很不錯的合作作品了。

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在〈Echo〉中展現出了 Oaks 標誌性的渾厚嗓音，並且略帶沙啞的那種磁性感覺，也和 The Chainsmokers 編排的電音非常適配，整首歌營造出一種在焦躁中又感受到一絲墜落的失重感，並且在刻意呼應歌名製造出的回音效果中，可以感受到想要傳達的不安，以及對於感情的那份不確定性；整體來說，聽起來可以很顯著地感覺到音樂中的那股焦慮，也能很順利地接收到歌曲想要傳遞的情緒。

在這樣複雜卻又難以自拔的情感當中，〈Echo〉算是我認為近期在電音歌曲類型裡，對於內心深度算是很具體呈現的一首歌。並且過了這麼多年後，製作人和歌手間的搭配依舊很讓人驚艷，雖然能夠在歌曲中感覺到他們想要傳遞的那份躁動，不過卻不會讓人有疲乏或厭倦的感覺，在聽感及情緒傳達之間拿捏得很不錯，The Chainsmokers 從去年的上一張迷你專輯《Breathe》(2025)，到現在新作品的這期間不算長，但竟然激發得出這樣的作品實在讓人讚嘆。

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這次〈Echo〉以視覺影片呈現，意思就是將一段片段重複至歌曲結束，不過我覺得這次的視覺製作還算不錯，就我個人的體感來說，專心地重複看了兩、三次一樣的片段才驚覺已經又重新開始了，依照歌名「echo」去打造的視覺影片中，包含了人影的重疊及分開、玻璃破碎的意象等，都和歌曲的意境很搭，配合著音樂後其實並不會感到乏味，因此雖然沒有 MV，但也卻覺得不會太過可惜。

除了這首讓我覺得很引人注目的〈Echo〉之外，The Chainsmokers 在這次的迷你專輯《Love Is Kind》中，其實還和 Oaks 合作了另一首歌〈Already Know〉(2026)，並且目前也已經釋出了，只不過我個人對於〈Echo〉的喜愛還是高了一些。但不得不說這兩組音樂人的合作實在是很不錯啊，從八年前到今年的作品都非常地高水準，希望他們日後還能繼續合作更多首歌啊！

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🎧〈Echo〉官方收聽連結：thechainsmokers.lnk.to/Echo

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