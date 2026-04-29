2026-04-29 11:15 女子漾／編輯ANDREA
居然英年早婚！《佳偶天成》任嘉倫8件事！曾是桌球國手、本名一看超接地氣
最近大家是不是都被2026最新爆款仙俠陸劇《佳偶天成》瘋狂洗版呢？由任嘉倫、王鶴潤領銜主演，主打「先婚後愛」結合奇幻宿命的劇情，真的是甜虐交織、張力拉滿啊！劇中任嘉倫飾演身負「五不全」詛咒的戰鬼族遺孤「陸千喬」，外表冷酷卻隱忍深情的模樣，再度讓全網的少女心大噴發！今天就來帶大家認識這位被譽為「眼神開車」的寶藏男孩，關於男神任嘉倫必知的8件超狂事蹟！
1. 本名「任國超」超接地氣
大家都知道「任嘉倫」是藝名，但他其實有一個超級接地氣的本名叫「任國超」！粉絲們私底下超愛親切地叫他「國超」或「超哥」。有趣的是，因為這個名字實在太有親和力，有時候連他自己在節目上都會忍不住拿自己的本名開玩笑，完全沒有偶像包袱，親民度一百分！
2. 曾是國家二級桌球運動員
別看任嘉倫現在是個文質彬彬的男神，他從小可是個體育健將！從6歲就開始練習桌球，9歲憑藉優異的表現進入山東省隊重點培養，曾經是國家二級桌球運動員。可惜在16歲那年因為嚴重的舊傷復發，不得不抱憾退役。不過，這段刻苦的運動員經歷也鍛鍊了他堅韌不拔的超強意志力！
3. 當過機場地勤，獲封「流亭一哥」
你以為退役後他就直接進演藝圈了嗎？並沒有！高中畢業後，任嘉倫曾經在青島流亭國際機場擔任地勤和空少。因為他工作超認真、語言能力又好（還會四國語言呢！），多次化解工作中的突發狀況，甚至讓機場和母校發出「學習任國超工作精神」的倡導，簡直是把現實活成了霸總小說，還因此被粉絲笑稱是「流亭一哥」！
4. 赴韓當過練習生，還是男團隊長兼Rapper
對舞台充滿熱愛的任嘉倫，其實一直有著唱跳夢！他曾參加過《快樂男聲》等大大小小的選秀節目，22歲那年更遠赴韓國當練習生，甚至在《中韓造星計畫》組成的男團中擔任隊長、領舞和Rapper！雖然最後因為種種原因未能以此身分大紅大紫，但也為他奠定了超強的舞台魅力與節奏感。
5. 憑實力說話的「古裝半永久」男神
25歲才踏入影視圈的任嘉倫，雖然非科班出身，但演技卻是肉眼可見的驚豔。從《大唐榮耀》廣平王一戰成名，到《錦衣之下》傲嬌狠辣的陸繹，再到《周生如故》賺人熱淚的小南辰王，他一次次用實力證明自己。細膩的微表情讓他被網友封為「眼神開車」的祖師爺，穿上古裝更是帥到被眾人敲碗「請把古裝半永久焊在身上」！
6. 現代版「拚命三郎」
任嘉倫在演藝圈是出了名的敬業。剛開始當演員時，他為了不拖累劇組進度，經常一天只睡兩、三個小時。最誇張的是，他為了讓自己能在極度疲憊的情況下準時起床，居然發明了「滾下床把自己給摔醒」的絕招！曾經拍戲拍到得肺炎、吊著點滴也堅持上工，這種「拚命三郎」的精神真的讓人超心疼！
7. 大方認愛、英年早婚的真男人
在娛樂圈，偶像認愛往往是大忌，但任嘉倫偏偏不按牌理出牌！2017年他剛憑藉《大唐榮耀》爆紅、事業正要起飛時，就在微博上霸氣公開與妻子聶歡的戀情，隔年更大方宣布當爸喜訊。對他來說，擔當和責任比什麼都重要，這種「給足另一半安全感」的真男人行徑，反而讓他收穫了更多死忠粉絲！
8. 《佳偶天成》化身戰鬼少主再度封神
在2026年熱播的仙俠大劇《佳偶天成》中，任嘉倫再次展現了「破碎感天花板」的超強演技。他飾演的戰鬼族遺孤「陸千喬」為了破除詛咒、延續族人血脈，必須承受換皮、換骨的五重試煉。劇中他與王鶴潤飾演的仙門弟子「辛湄」在陰錯陽差下締結靈契婚，兩人從互相利用到生死相隨，甚至為了愛人抹除記憶，這場揪心的三角虐戀每一集都讓人看得欲罷不能！還沒看過的女孩們，絕對要趕緊把這部黑馬神劇追起來
《佳偶天成》Fate Chooses You EP01
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