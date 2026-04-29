2026-04-29 19:41 女子漾／編輯王廷羽
「文化總統」李泳知回來了！全新世巡《2.0》9月登陸北流 搶票時間、必聽神曲懶人包
MZ 世代的指標巨星、被譽為「南韓文化總統」的李泳知（LEE YOUNGJI）正式宣佈回歸！睽違兩年，她將帶著全面進化的全新巡演《2026 LEE YOUNGJI WORLD TOUR<2.0>》於 9 月 19 日重返台北流行音樂中心。這次不僅舞台規格升級，李泳知更熱血喊話要大家「來吧來吧」，準備用最強能量炸翻北流！這篇女子漾幫大家整理好搶票時程與必聽歌單，準備好見證 2.0 版的泳知了嗎？
文章目錄
李泳知是誰？從最強女饒舌到綜藝天才的全方位巨星
李泳知是誰？從最強女饒舌到綜藝天才的全方位巨星
如果你還不認識李泳知，那絕對要跟上這股「泳知旋風」！她先是以史上最年輕身份奪下《高等 Rapper3》優勝，隨後更在《Show Me the Money 11》打破紀錄，成為節目史上首位女冠軍。
除了饒舌實力驚人，她在綜藝領域更是天才，不論是在《Biong Biong 地球娛樂室》展現無厘頭魅力，還是在 YouTube 節目《雖然沒準備什麼菜》中讓 Jisoo、Jin、安俞真等大明星卸下心防大聊特聊，那種真誠又率性的風格，讓她成為當代最受歡迎的指標藝人。
李泳知《2026 WORLD TOUR <2.0>》台北場資訊一次看
李泳知《2026 WORLD TOUR <2.0>》台北場資訊一次看
《2026 LEE YOUNGJI WORLD TOUR <2.0>》演出日期：2026 年 9 月 19 日（六）
演出時間：19:00（實際開演時間以現場公告為準）
演出地點：台北流行音樂中心表演廳
票價區間：NT$ 2,880 起至 限量 VIP Package NT$ 5,680 ／身障優惠票（陪同票） NT$ 2,190（每張票券外加系統服務費 200 元）
李泳知 演唱會VIP福利一次看
李泳知 演唱會VIP福利一次看
VIP套票 (VIP Package) 包含站區門票 x1、專屬 VIP 吊繩及掛牌一組、演前 Sound Check（彩排觀賞）、團體合照（15 人一組）、首批優先入場資格，以及周邊商品專屬通道（限演出現場有販售時）
李泳知 演唱會售票方式一次看
李泳知 演唱會售票方式一次看
1. 星展萬事達卡卡友預售票
預售時間：2026 年 5 月 4 日（一） 11:00 - 23:59
僅限星展萬事達卡信用卡與簽帳金融卡付款。信用卡請輸入卡號前 6 碼，簽帳金融卡請輸入前 8 碼驗證，單筆訂單限購 4 張。
2. Live Nation Taiwan 會員預售
預售時間：2026 年 5 月 5 日（二） 11:00 - 23:59
需在預購截止前完成 Live Nation Taiwan 網站會員註冊並成功訂閱電子報，單筆訂單限購 4 張。
3. 全面開賣
開賣時間：2026 年 5 月 6 日（三） 11:00
售票平台：拓元售票系統（單筆訂單限購 4 張）
4. 台灣大哥大／MyVideo 會員獨享購票專區
開賣時間：2026 年 5 月 6 日（三） 11:00 - 5 月 9 日（六） 11:00
需輸入由台灣大哥大 / MyVideo 提供之購票序號，每組序號限購 2 張。
李泳知 再度來台！必聽神曲推薦
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〈Small girl〉(feat. D.O.)
〈Smoke〉
〈Fighting〉(BSS feat. Lee Young Ji)
〈ROBOT〉
〈Not Sorry〉
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