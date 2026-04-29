谷帥臻老師：大龍峒保安宮文化祭放火獅(GPT製)

【4/30大龍峒保安宮放火獅】燒掉厄運病氣！不只是火光沖天，更是台灣信仰文化生命力

文／風水命理專家 谷帥臻博士

■ 大龍峒保安宮文化祭「放火獅」文化的傳承

4月30日晚間，大龍峒保安宮將舉行保生文化祭重要民俗盛事「放火獅」。許多人看到火獅，會想到火光、煙霧與熱鬧場面；但在台灣民間信仰中，放火獅不只是煙火表演，而是一場具有除厄、送瘟、祈安、迎福意涵的傳統儀式。尤其 5 月 1 日正逢農曆三月十五。許多人知道這一天是財神爺聖誕，會拜財神、求財運；但比較少人知道，同一天也是保生大帝聖誕。這一天，不只談「求財」，更應該談「保生」。

■保生大帝是誰？

保生大帝，民間又稱「大道公」、「吳真人」，本名吳夲，為北宋福建同安一帶的醫者。相傳吳夲精通醫術，一生行醫濟世、救人無數，後來被民間尊奉為醫藥守護神。隨著福建泉州、同安一帶移民來台，保生大帝信仰也在台灣落地生根，成為守護健康、祈求平安的重要信仰。保生大帝不只是生病時才拜的神明。祂代表的是台灣人對生命的敬畏、對醫藥的感恩，也是在疾病、災厄與人生無常面前，希望守住自己與家人的信仰力量。

■財要旺，身更要安

農曆三月十五，財神與保生大帝同日聖誕，其實給現代人很深的提醒。我們常常急著求財、求業績、求機會，卻忘了人生真正的根本，是身體能不能撐住，家人能不能平安，心能不能安定。財神給的是財路，保生大帝守的是生命。財要旺，身要安；身心安定，才是真正的富貴。

從風水命理角度來看，真正好的運勢，不是只有財星旺，而是「身能任財」。身體虛弱、心神不寧、家宅不安，就算財運來了，也未必接得住、守得久。健康守不住，再多財也只是過路財。平安不穩，再旺的運也難以長久。

■放火獅，是台灣人的祈安儀式

大龍峒保安宮放火獅最動人的地方，不只是火光沖天，而是它承載了「送走不祥、迎來平安」的集體願望。「火」，在傳統文化裡，有淨化、驅邪、轉化的象徵；「獅」，在民俗信仰中，則有鎮煞、護境、守護地方的意義。當「火獅」被點燃，不只是燃燒一座紙紮火獅，而是象徵將穢氣、病氣、厄運與不安，透過火光送走。那一刻，有人為家人健康祈願，有人希望疾病遠離，有人祈求長輩平安，也有人默默把這一年說不出口的壓力與不安，交給火光帶走。這就是台灣廟會最珍貴的地方。它不是只有熱鬧，而是把個人的擔憂，變成集體的祈願；把看不見的不安，透過儀式轉化成重新開始的力量。

■文化最怕的不是古老，而是被遺忘

大龍峒保安宮的保生文化祭，不只是宗教活動，也是一場地方文化的延續。廟埕裡有祭典、有藝陣、有戲曲、有香火，也有一代又一代人的共同記憶。對年輕人來說，放火獅或許正是重新認識台灣文化的入口。文化最怕的不是古老，而是被遺忘。只要一個傳統還有人參與、有人觀看、有人拍下來、有人願意說給下一代聽，它就不只是歷史，而是仍然活著的文化。

4 月 30 日晚上，當大龍峒保安宮火獅燃起時，我們看見的不只是火光，而是一場台灣人代代相傳的祈安儀式。燒掉的，不只是紙紮火獅；送走的，也不只是象徵性的厄運與病氣。

它更像是台灣人透過信仰提醒自己：再忙，也要顧身體；再累，也要顧家人；再努力求財，也不能忘記——平安，才是一切福氣能夠留下來的根本。

財神給的是財路，保生大帝守的是生命。財要旺，身要安；身心安定，才是真正的富貴。

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