任嘉倫《佳偶天成》劇情太虐！EP1~10分集劇情懶人包 假死騙婚虐戀全網淪陷。圖片來源：佳偶天成官方微博

任嘉倫、王鶴潤主演的古裝仙俠劇《佳偶天成》開播後迅速衝上熱搜，改編自十四郎同名人氣小說，以「戰鬼少主＋克夫仙女」的高反差設定，成功掀起新一波追劇熱潮。從牢房成親、假死騙婚，到提刀進京復仇、失憶重逢，劇情幾乎集滿所有讓觀眾上頭的虐戀元素。

圖片來源：佳偶天成官方微博

任嘉倫飾演的陸千喬，表面上是即將被凌遲的死囚縣令，實際卻是背負五重詛咒的戰鬼族少主；王鶴潤飾演的辛湄，則是命帶克夫、天生道體的修仙者。兩人從一場各取所需的婚約開始，卻一路從利用走到真心，甜裡藏刀、刀刀見血。

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女子漾整理《佳偶天成》1~10集分集劇情懶人包，帶你一次看懂這場宿命感拉滿的仙俠虐戀。

《佳偶天成》第1集：克夫仙女找上死囚成親

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《佳偶天成》故事從渭縣展開。辛湄因天生命格「克夫」，前兩任未婚夫都已身亡，只剩最後一次婚約，才能徹底化解煞氣。為了不再牽連真正喜歡的人，她乾脆決定找一名即將被處決的死囚成親，完成這場命定婚事。

她來到縣獄，見到了即將被凌遲處死的前任縣令陸槐。兩人第一次見面，不是在花前月下，而是在陰冷牢房裡談婚事。辛湄只想借這場婚姻破命格，陸槐卻異常平靜，只淡淡表示，希望她以後逢年過節記得替自己燒紙錢。看似荒唐又各取所需的一場交易，卻意外成了兩人命運真正糾纏的開始。

《佳偶天成》第2集：死囚真的該死嗎？

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辛湄原本以為陸槐真的是貪官，卻意外從書生唐酉口中得知另一個版本的真相。原來陸槐曾在渭縣洪災時親自組織救災，表面上抬高糧價，實際上是為了穩住糧倉、保住更多百姓性命，所背負的罵名其實另有隱情。

她開始懷疑這場判決根本是一場精心設計的冤案，急忙趕往刑場，卻終究還是晚了一步。當她趕到時，只剩高台上的血跡與陸槐被凌遲後慘烈的屍身。辛湄悲痛不已，甚至不惜動用靈力引發六月飛雪，只為替他喊冤昭雪。最後，她偷偷將陸槐的屍體帶走安葬，也在心裡第一次真正記住了這個男人。

《佳偶天成》第3集：陸千喬真正身份

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被埋進墳裡的陸槐，竟然自己從棺材裡醒了過來。原來他真正的名字叫陸千喬，並非凡人，而是背負詛咒的戰鬼族人。為了保住族人血脈，也為了讓自己能真正轉生成普通人，他必須經歷換皮、換肉、換骨、換血、換心這五重劫，而這場假死，只是第一步。

表面上，他借用「陸槐」這個身份入世，假裝接受命運安排，實際上卻一直在為自己的轉生之路鋪局。原本他以為辛湄不過是生命中的一場意外，一場用完就該結束的交易。但當他看見辛湄親自替自己收屍、為自己流淚，甚至不惜與天爭一場六月飛雪時，心裡第一次真正被觸動。嘴上依舊說著不在意，心裡卻早已開始放不下這個為他拼命的女孩。

《佳偶天成》第4集：提刀進京，為死去的丈夫討公道

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辛湄始終不相信陸槐真的是世人口中的貪官，於是孤身前往京城，只為替他討回公道、洗刷冤屈。她沒有選擇忍耐，而是直接提刀闖進梁文景府邸，要親手替陸槐報仇。

面對梁文景請來的強敵鬼先生，辛湄甚至不惜動用蔽日幡，逆轉時間，讓自己回到二十歲時修為最巔峰的狀態。原本因道心受損而跌落的修為，瞬間重回金丹期，一身靈力爆發，她毫不猶豫一劍斬殺鬼先生，震驚全城。

而另一邊，陸千喬趕到京城時，只聽見滿城都在議論——有位女修為了替死去的丈夫報仇，竟然直接殺進官府，掀翻整個京城。那一刻，他第一次真正慌了。

《佳偶天成》第5集：辛湄滿身是血逃亡

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辛湄因為替陸槐翻案、闖進京城復仇，徹底成了仙門追捕的目標。姜霽、南宮孤鴻等人步步緊逼，她一路帶著傷逃亡，幾乎已經到了強撐的極限。面對昔日同門的圍剿，她不肯低頭，也不願認輸，只能拖著滿身傷痕拼命往前跑。那一身染血的紅衣，在混亂與追殺中格外刺眼。

陸千喬遠遠看著這一切，原本想置身事外，卻終究還是做不到。當辛湄奔跑的身影闖進他的視線時，彷彿成了他灰白世界裡唯一的一抹顏色。他終於選擇出手，暗中救下辛湄，將她安置在破屋裡，悄悄留下療傷丹藥，卻始終不敢真正現身。嘴上說不該靠近，行動卻早已說明一切。

《佳偶天成》第6集：終於發現暗中幫助自己是他

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辛湄漸漸發現，自己每次陷入危險時，總會有人在暗中出手相助。無論是躲過官兵追捕，還是關鍵時刻的救命一擊，背後似乎始終有同一個人默默守著她。為了逼對方現身，她故意讓自己陷入追捕之中，果然在混亂裡，看見了那張熟悉的鬼面面具。原來一直躲在暗處保護她的人，從頭到尾都是陸千喬。

她沒有立刻拆穿，只是遠遠望著他，露出一個淡淡的笑。那一瞬間，陸千喬原本灰白的世界，像是忽然被點亮了一樣，所有色彩重新回到眼前。他終於明白，自己早就不是單純想護她周全，而是真的動了心。。

《佳偶天成》第7集：假死騙婚曝光 辛湄徹底心碎

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辛湄終於知道，陸槐根本沒有死。原來那場刑場上的血、那場親手埋葬的葬禮，甚至她一路以來的悲傷與愧疚，全都是一場精心設計的騙局。她又氣又痛，無法接受自己真心相待的人，竟從頭到尾都在隱瞞。盛怒之下，她直接對陸千喬拔刀相向，質問他究竟把自己當成什麼，是利用的棋子，還是一場隨手可丟的笑話。

陸千喬承認自己有錯，也知道這份傷害無法輕易彌補，但關於戰鬼族、五重劫與真正的身分，他始終無法全部說出口。越是想解釋，越顯得蒼白無力。辛湄徹底心灰意冷，決定與他一刀兩斷，不再回頭。而陸千喬看著她失望離開，最終只能做出最殘忍的選擇——親手抹去她所有關於自己的記憶。

《佳偶天成》第8集：不朽丹現世，新的風暴正式開始

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辛湄與眉山一路前往崇靈谷，卻意外捲入「不朽丹」引發的爭奪戰。這顆傳說中的長生秘藥，是神醫蘇太乙耗費五十年才煉成的奇丹，傳聞只要服下便可延年續命，因此讓各大仙門與世家全都殺紅了眼。想得到不朽丹，必須持有象徵資格的宮山玉牌，而玉牌數量有限，於是一場明爭暗鬥正式展開。有人為了救命而來，也有人只是為了長生與權力，不惜翻臉成仇。

一路上，辛湄也遇見新的盟友與新的敵人。眉山看著這場混亂，告訴她，修仙從來不只是守規矩，也不是高高在上地旁觀人間，而是要看你願不願意真正替眾生做事。這句話，讓辛湄第一次開始懷疑，自己一直以來堅守的道，到底是不是她真正想走的路。

《佳偶天成》第9集：失憶後再次重逢

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辛湄來到崇靈谷後，因為記憶早已被抹去，已經完全不記得陸千喬這個人。對她來說，那段曾經拼命相護、為愛赴死的過去，就像從未發生過一樣。兩人再次重逢時，她只是禮貌地看著眼前這個陌生男人，輕聲問了一句：「請問，怎麼走？」

短短一句話，對辛湄來說只是尋常問路，對陸千喬而言，卻像重新死了一次。他明明站在她面前，卻再也不能用原本的身份靠近她，也不能說出那些曾經發生過的故事。看著她平靜又陌生的眼神，他才真正明白，原來最痛的不是分離，而是明明深愛過，最後卻只能裝作從未相識。

《佳偶天成》第10集：他開始捨不得放手

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辛湄在崇靈谷修煉魚吸法時，因靈力紊亂導致身體不適，連最基本的調息都變得困難。陸千喬雖然始終隱藏身分，卻還是忍不住夜夜守在她身邊，默默照顧她，甚至親手替她烙餅、準備日常起居。

他原本只想盡快完成換皮、換肉、換骨、換血、換心這五重劫，回到自己原本該走的命運裡，從未打算真正停留。但越是靠近辛湄，他越發現自己開始貪戀這種平凡的日子，甚至生出不該有的奢望。

而辛湄也在不知不覺中，再次被這個總是沉默守護自己的男人吸引。明明命運早已安排他們錯過，卻偏偏讓兩人一次又一次重新相遇。直到這一刻，陸千喬才明白，真正的劫，從來不是五重詛咒，而是愛上她。

《佳偶天成》Fate Chooses You EP01