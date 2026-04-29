職場五大人格圖鑑 讓每個人都適得其所

編輯/李明真撰文

明明妳已經用盡洪荒之力在傳達指令，怎麼有的下屬聽完像打了雞血一樣衝勁十足，有的卻像聽見外星語一樣滿臉問號，甚至還有人覺得妳在針對他。這不是妳的表達能力有問題，而是妳忘了每個人內建的接收頻率都不一樣。在職場這座大叢林裡，有人是優雅卻敏感的貓咪，有人是熱血但粗線條的哈士奇。想要優雅地指揮這場跨物種交響樂，妳得先學會幫不同性格的下屬訂製專屬的「溝通腳本」，讓妳的每句話都能精準擊中他們的心。

別再用那套「一招走天下」的老掉牙管理術了，這裡有五種職場常見人格的馴服指南，幫妳把溝通成本降到最低，效率拉到最高。

別再用那套「一招走天下」的老掉牙管理術了，開會和管理都要因才施教。圖/123RF圖庫

追求完美的邏輯型邊緣人

這類下屬通常是團隊裡的數據大神，他們不愛社交，只愛邏輯，最怕妳跟他們聊理想、畫大餅。對付他們，妳的腳本要充滿「數據」與「事實」。

溝通範本：「這份報告的數據支撐非常扎實，我注意到你在第三章的分析邏輯很精準，如果能把誤差值縮小到2%以內，這案子就無懈可擊了。」

說話要精簡，不要有過多的情緒贅詞。他們最需要的不是妳的擁抱，而是妳對他們專業能力的肯定。

滿腔熱血的創意型哈士奇

他們通常是團隊的開心果，腦洞大開但執行力有時會像脫韁野馬。跟他們溝通，妳得先當他們的頭號粉絲，再當他們的導航系統。

溝通範本：「哇，這個點子真的太有畫面感了！如果我們把這個創意縮小範圍，先在下週的快閃店試行，你覺得執行面上要怎麼維持這種高質感？」

多用肯定句開頭，保護他們的創造力，然後再用溫柔的語氣把他們拉回現實的軌道上，免得他們跑太遠回不來。

面對有創意的下屬，要用肯定句開頭，保護他們的創造力，然後再用溫柔的語氣把他們拉回現實的軌道上，免得他們跑太遠回不來。圖/123RF圖庫

步步為營的謹慎型樹懶

這類下屬做事非常穩健，但極度害怕變動與衝突。如果妳突然給他一個急件，他可能會直接在位子上當機。跟他們說話，妳得給足「安全感」與「緩衝期」。

溝通範本：「這項任務不趕，我有幫你預留了三天的時間消化。可以先按照目前的步驟慢慢來，如果有任何不確定的地方，隨時過來找我討論。」

減少使用「立刻、馬上、現在」這類催促字眼。當他們感受到妳的耐心，那種穩定輸出的品質會讓妳驚豔。

目標導向的強勢型小辣椒

他們很有主見，甚至有時候會讓妳覺得他在挑戰妳的權威。對付這種人，妳不需要跟他在權力上硬碰硬，而是要給他「舞台」跟「選擇題」。

溝通範本：「這個專案我打算交給妳主導，目前有 A 和 B 兩個方向，你覺得哪一個更能展現優勢？我期待看到執行成果。」

語氣要堅定但有禮，把決定權「包裝」成禮物送給他。當他覺得自己掌控了全局，他就會為了證明自己而拼命把事情做到最好。

強勢小辣椒型的職場女性很有主見，甚至有時候會讓妳覺得他在挑戰妳的權威。對付這種人，妳要給舞台跟選擇題。圖/123RF圖庫

情感至上的和諧型無臉男

他們在乎團隊氣氛勝過一切，只要氣氛尷尬，他們就無法工作。跟他們溝通時，妳得先聊聊心情，再聊事情。

溝通範本：「最近這專案大家壓力都很大，辛苦你在中間協調了。有你在團隊裡，我覺得大家的溝通順暢很多，關於明天的會議，有什麼想法嗎？」

眼神接觸與溫暖的微笑是必備工具。他們是團隊的潤滑劑，只要妳給足了關懷，他們就會回饋妳超乎想像的忠誠度。

其實管理並不是要妳去改變別人的性格，而是要妳學會用對方的語言去說妳想說的話。當妳能像切換濾鏡一樣切換妳的溝通腳本，妳會發現辦公室裡的阻力變小了，大家的配合度變高了，而妳也更有餘裕去享受身為領導者的那份優雅。

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