2026-04-29 07:53 女子漾／編輯周意軒
2026陸劇選角名單曝光！宋威龍、王星越、陳哲遠被點名最穩男主角，4類藝人恐被平台淘汰
大陸影視圈近年進入明顯調整期，從過去多開多拍的熱鬧盛況，逐漸轉向如今少而精的保守策略。尤其古裝偶像劇市場，平台對選角與項目審核標準愈來愈嚴格，不少劇組即使完成前期籌備，也可能在過會階段直接被卡關，導致整個項目流產，讓業界形容現在已正式進入開機冷靜期。近日微博娛樂帳號「狐廠娛樂觀察」就拋出一則引發熱議的爆料，指出如今平台方在選角上已經有明顯的「安全牌名單」，其中宋威龍、王星越、陳哲遠三人，被視為目前最容易穩定過審的男演員，作品在評估體系中通過機率相對較高，成為不少古偶項目的優先選擇。
陸娛影視圈進入寒冬 2026開機率傳出大幅下滑
所謂「過會」，其實就是影視項目正式開拍前的重要評審環節，由平台、資方與製作方根據劇本內容、主演陣容、演員商業價值、風險控管與回本潛力進行綜合評估。若順利通過，項目才能正式啟動；若未過審，則可能面臨延期、換角，甚至直接腰斬。根據業內流傳的數據，2026年第一季四大平台僅開機28部長劇，相較2022年同期幾乎減少近一半。資金明顯集中在預定爆款項目上，也就是頂級IP搭配頭部演員的組合，中小成本作品的生存空間被大幅壓縮。
為何只有這3人最穩？平台最在意的是低風險
在這波篩選邏輯下，宋威龍、王星越與陳哲遠被點名為目前古偶市場最穩的安全盤。宋威龍憑藉《以家人之名》累積穩定觀眾基礎，加上偶像劇基本盤深厚，在現代愛情劇與古裝市場都屬於相對安全的選擇。對平台而言，他的受眾穩定、風險較低，是典型不容易出錯的男主配置。
王星越則因資源鏈條成熟，加上長期合作體系穩定，被認為具備帶項目能力。尤其背後製作鏈完整，讓平台在推進項目時更具信心，也因此成為許多製作方眼中的保險牌。
陳哲遠則因《偷偷藏不住》成功打開市場認知度，讓他在古裝與現代題材之間具備較強彈性。角色適配度高、配合度佳，加上沒有重大負面爭議，也讓他成為平台眼中的低風險人選。
哪些藝人最容易被排除？4種類型合作空間明顯縮小
除了安全牌，業內也整理出目前合作空間明顯收緊的4類藝人。第一類是長期只綁定單一平台的演員。由於合作資源高度集中，一旦想跨平台接戲，往往容易受到限制，甚至直接被排除。第二類則是過會失敗紀錄過多的演員。有爆料指出，某些90後男演員連續多個項目未能通過審核，實際被否決的作品比外界知道的更多，久而久之就容易被平台視為不穩定選項。第三類是涉及政策紅線或重大爭議的藝人，包括參與敏感題材、偷稅、吸毒或重大負面事件者，幾乎已被主流平台列入黑名單。
新生代演員也出現分層 爆紅不代表能一直紅
在這波洗牌中，新生代演員的分層也變得更加明顯。像張凌赫因作品熱度上升，曝光度快速提高，雖然受到更多平台注意，但市場評價仍存在波動；田曦薇因作品帶起討論度，成為不少劇組優先接觸的人選，但後續能否持續穩定輸出，仍在觀察期。
而去年憑藉《永夜星河》爆紅的丁禹兮，今年人氣出現明顯回落，也被視為典型的階段性爆發型演員，熱度來得快，能否長期站穩仍是未知數。
但不可否認的是，當市場資金收縮、風險意識升高，平台自然更傾向選擇穩妥路線。只是這種保守策略，也讓不少人擔心，古偶市場恐怕會因此越來越同質化，新人演員更難出頭。從流量優先，到風險控管優先，陸劇市場的遊戲規則，顯然已經悄悄改變。