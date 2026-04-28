一部劇直接封神！8位因角色翻紅的陸劇男神盤點：張凌赫《逐玉》、肖戰《陳情令》全是現象級爆款

一部劇直接封神！8位靠角色翻紅的陸劇男神盤點：張凌赫《逐玉》、肖戰《陳情令》全是現象級爆款。陸劇《墨雨雲間》、《逐玉》、《長相思》官方微博

陸劇圈更新速度快得驚人，有人拍了十幾部戲還是讓人記不住名字，也有人只靠一個角色，就直接改寫整個演藝生涯。從古裝權臣、白月光將軍，到校園初戀男神，只要角色夠狠、演技夠準，觀眾真的會一夜之間集體淪陷。

最近《逐玉》熱度持續狂飆，張凌赫憑藉謝征一角再度坐穩古裝男神寶座，也讓人再次感受到「一部劇封神」的威力。回頭看這幾年陸劇圈，從《陳情令》的肖戰、王一博，到《偷偷藏不住》的陳哲遠，每一位都曾靠一部代表作衝上人氣巔峰。

以下整理8位真正靠角色爆紅的陸劇男神，看看你曾經為誰徹底入坑。

陸劇爆紅男神1. 張凌赫《逐玉》

圖片來源：陸劇《逐玉》官方微博

張凌赫這幾年幾乎是古裝圈最強上升股。雖然《寧安如夢》的謝危已經讓不少人注意到他，但真正讓全網大範圍淪陷的，還是《逐玉》。

他飾演的謝征表面上是體弱多病、寄人籬下的斯文書生，實際上卻是背負血海深仇的武安侯。這種白天溫柔、夜晚狠戾的雙面設定，本來就極具吸引力，再加上張凌赫本身高挑清冷的氣質，讓角色的反差感被放到最大。

尤其他從市井丈夫到戰場將軍的切換，完全就是觀眾最吃的那種「表面溫柔，實際殺瘋了」類型，也難怪網友直接說：「不可能追完《逐玉》還沒愛上張凌赫。」

陸劇爆紅男神2. 王星越《墨雨雲間》

圖片來源：陸劇《墨雨雲間》官方微博

2024年的黑馬古裝劇，《墨雨雲間》絕對榜上有名。改編自千山茶客小說《嫡嫁千金》，由吳謹言飾演薛芳菲，搭配王星越飾演的肅國公蕭蘅，播出後熱度一路飆升，尤其蕭蘅更讓無數觀眾徹底淪陷。

蕭蘅身居高位、深受皇帝信任，外表冷酷狠厲，實際上一直暗中追查父親死亡真相。他也是最早識破薛芳菲身分的人，原本只是合作利用，卻在相處中慢慢從算計變成守護，甘願成為她最強後盾。

劇中最出圈的「叼花奪扇」名場面，更讓王星越一戰封神。紅衣、摺扇加上危險又深情的眼神，把權臣魅力拉到最滿。年僅22歲的他，卻把蕭蘅這種腹黑又深情的角色演得層次十足，也讓他直接晉升新一代古裝男神。

陸劇爆紅男神3. 檀健次《長相思》

圖片來源：陸劇《長相思》官方微博

《長相思》中檀健次飾演的相柳，絕對是近年陸劇裡最具代表性的白月光角色之一。冰冷、克制、深情，卻又註定無法圓滿的宿命感，讓他的每一場戲都像在觀眾心上劃刀。身為辰榮軍軍師，他明明深愛小夭，卻因立場對立與家國責任，始終只能把愛藏在沉默裡。

最後戰死沙場，只留下那句「有力自保，有人相依，有處可去，願你一世安樂無憂」，直接成為無數劇迷心中的意難平，也讓相柳徹底封神。更厲害的是，檀健次一人分飾相柳與防風邶，前者冷冽克制，後者風流不羈，從眼神到聲線都完全不同，層次感十足。不是男主，卻成了全劇最難忘的存在。

陸劇爆紅男神4. 陳哲遠《偷偷藏不住》

圖片來源：陸劇《偷偷藏不住》官方微博

如果要票選近年最成功的現代偶像劇男主，段嘉許一定榜上有名。《偷偷藏不住》改編自竹已的高人氣同名小說，播出時熱度持續霸榜，陳哲遠飾演的段嘉許更直接成為無數觀眾心中的「人間理想型」。

尤其那句經典台詞「偷偷藏不住的是喜歡」，直接成為純愛系陸劇代表名句。陳哲遠把段嘉許的溫柔、分寸感和那種若有似無的撩感演得恰到好處，他不是霸總，也不是高冷男神，而是那種讓人覺得「真的會存在」的男朋友，也讓他正式坐穩純愛系男神的位置。

陸劇爆紅男神5. 張若昀《慶餘年》

圖片來源：陸劇《慶餘年》官方微博

《慶餘年》能成為近年最具代表性的權謀陸劇，范閑這個角色絕對是最大關鍵。改編自貓膩同名小說，張若昀飾演的范閑作為全劇靈魂人物，本身就是極難駕馭的角色，表面是南慶尚書之子，實際上擁有現代記憶，帶著對公平與自由的執念闖進權謀中心。

范閑既能在朝堂上與長公主、二皇子鬥智，也能在酒樓裡插科打諢、嬉笑怒罵，甚至一場「醉酒背詩」直接封神，成為《慶餘年》最經典的名場面之一。這種角色一不小心就會演得浮誇，但張若昀把范閑那種聰明、狡黠與少年感拿捏得非常準。

陸劇爆紅男神6. 肖戰《陳情令》

圖片來源：陸劇《陳情令》官方微博

2019年的《陳情令》，幾乎可以說是陸劇圈的分水嶺。改編自墨香銅臭人氣小說《魔道祖師》，這部劇不只捧紅了肖戰與王一博，更創下現象級熱度。肖戰飾演的魏無羨，從雲夢江氏最瀟灑恣意的大師兄，到被世人忌憚的夷陵老祖，角色前後反差極大，也讓觀眾一路跟著他的命運起伏哭到最後。

魏無羨的魅力在於「明知不可為而為之」的執拗與俠義，肖戰用極具感染力的眼神和情緒層次，把前期少年的明朗灑脫，到後期夷陵老祖的破碎感詮釋得非常完整，也讓魏無羨成為陸劇史上最具代表性的角色之一，開啟他的頂流時代。

陸劇爆紅男神7. 王一博《陳情令》

圖片來源：陸劇《陳情令》官方微博

同樣來自《陳情令》，王一博飾演的藍忘機，也是無數劇迷心中無法取代的經典角色。藍忘機是姑蘇藍氏二公子，號含光君，身穿一襲白衣，手持避塵劍與忘機琴，性格端方雅正、寡言克制，幾乎就是「仙門名士」的代表人物。

在魏無羨墜落後，藍忘機獨自承受16年的等待與思念，那句「我想帶一人回雲深不知處，帶回去，藏起來」，直到現在依然是劇迷最熟悉的白月光台詞。王一博本身自帶的冷感氣質，和藍忘機幾乎完美貼合，也讓這個角色從紙上真正走進了觀眾心裡。

陸劇爆紅男神8. 李現《親愛的，熱愛的》

圖片來源：陸劇《親愛的，熱愛的》官方微博

2019年除了《陳情令》，另一部現象級爆款就是《親愛的，熱愛的》。改編自墨寶非寶小說《蜜汁燉魷魚》，由楊紫、李現主演，播出時幾乎天天霸榜熱搜，也讓李現憑藉韓商言一角一夜爆紅，被全網封為「現男友」。

韓商言一邊嚴肅高冷，一邊又會默默吃醋，這種反差感讓無數觀眾徹底淪陷，既有職業夢想，也對感情真誠卻笨拙。李現把這種「高冷但不油膩」的魅力詮釋得恰到好處，至今仍是現代偶像劇男主的代表人物之一。