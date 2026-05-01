2026-05-01 10:00 推坑人妻
【2026年5月】韓劇清單：神仙打架！從超能力英雄到炊事兵傳奇， 6 部新作讓你的客廳變成電影院
轉眼間已經來到 2026 年的 5 月，這個月的韓劇清單簡直是「神仙打架」！不僅有期待已久的漫改大作，還有超能力英雄題材以及職場逆襲爽劇。身為不專業影評人，我幫大家整理了 6 部這個月絕對不能錯過的重磅新作。趕快準備好你的零食，跟著我一起進入 5 月的追劇馬拉松吧！
2026年5月必看韓劇1：《我的王室死對頭 멋진 신세계》
主演：林智妍、許楠儁、張勝祖、金珉錫
開播時間：5/8， SBS
《我的王室死對頭》是一部不折不扣的奇幻羅曼史，由《青春應援Cheer Up》、《金牌救援：Stove League》的導演韓兌燮執導，電影 《靈魂伴侶》姜炫珠編劇執筆；描述朝鮮史上最惡名昭彰的「惡女」靈魂，意外穿越到 300 年後的現代，附身在毫無名氣的演員「新西里」身上。當這個滿腦子宮鬥手段的惡女，遇上了被稱為「資本主義怪物」的冷酷財閥二代車世界（許楠儁 飾），展開了一段雞飛狗跳的愛情戰爭。
2026年5月必看韓劇2：《蔚藍之春 아주르 스프링》
主演：YERI丶姜相俊（姜相準）丶高珠熙丶鄭賢敏
開播時間：5/11， MBN
改編自同名網漫，這是一部極致治癒的休閒人文劇。描述曾是青少年國家代表的選手安娜（金藝琳 飾），因傷被迫中斷運動生涯後，回到母親的故鄉海邊小鎮，意外成為一名海女（Diver）。在那裡，她遇到了神祕男子德賢，兩人在波光粼粼的大海與平凡的鄰里生活中，重新找回了活下去的勇氣與夢想。
2026年5月必看韓劇3：《菜鳥伙房兵 취사병 전설이 되다》
主演：朴志訓、尹敬浩、韓東熙
開播時間：5/11， tvN
改編自同名NAVER人氣網路漫畫，由《九尾狐傳》的共同導演趙南衡執導，《理事長是九年級》的崔龍執筆。故事講述平凡的二等兵姜成泰（朴志訓 飾）在入伍後，意外獲得了一個神祕的「烹飪升級系統」。只要煮出讓人心動的料理，就能提升身體數值並獲得各種異能。他在充滿壓抑與規則的軍中，憑藉著這項異能，從被看不起的菜鳥炊事兵，一步步成為拯救部隊胃口的傳說。
2026年5月必看韓劇4：《超能路人甲 더 원더풀스》
主演：朴恩斌、車銀優、金海淑、崔顯旭
開播時間：5/15， Netflix
由《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅3》的劉仁植導演執導，《雞不可失》的許多仲編劇執筆。故事背景設定在 1999 年世紀末，居住在平澤市的一群平凡人，意外獲得了超能力，但這些能力卻各有瑕疵；朴恩斌飾演無法控制力道的「怪力女」，而車銀優則飾演性格木訥、充滿祕密的異地人，這群「不完美的英雄」在世紀末的焦慮中，為了守護珍愛的人而奮戰。
2026年5月必看韓劇5：《大叔再出招 오십프로》
主演：申河均、吳正世、許城泰
開播時間：5/22， MBC
不要被《大叔再出招》（Ajumma）誤導，這是 MBC 最新的 19 禁（或限制級）硬核動作喜劇，《如蝶翩翩》、《舊案尋兇》的導演韓東和執導。劇情講述三名人生已經走過 50%、身體雖然生鏽但意氣依舊的「老派職業高手」，因為一場意外被捲入巨大的陰謀；這群自稱「50% 專業人士」的大叔們，決定用最傳統、最暴力但也最熱血的方式，給這個年輕、虛偽的世界一個震撼教育。
2026年5月必看韓劇6：《新進社員姜會長 신입사원 강회장》
主演：李濬榮、孫賢周、李宙明、田慧振、晉久
開播時間：5/30， JTBC
改編自山景的同名網路小說，由導演高惠珍執導，《潘多拉：被操縱的樂園》金順玉編劇團隊的編劇玄智珉執筆。故事描述叱吒風雲的傳奇企業會長姜榮浩（孫賢珠 飾），在遭遇事故後，因意外事故與足球選手黃俊賢（李濬榮 飾）靈魂互換；他被迫開啟「人生第二回」，展開一段重新審視自我的「重啟人生」故事。
💡 推坑人妻總結：2026 年 5 月的韓劇不僅卡司強大，題材更是從「惡女奪舍」到「大叔動作片」無所不包。我個人強烈建議先點開 《멋진 신세계》 感受林智妍的魅力，再用 《취사병 전설이 되다》 搭配晚餐。
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