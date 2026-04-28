月薪7萬也不想去！土城通勤內湖4小時太崩潰 最猛網友竟「飛美國」上班

每天通勤多久，會開始懷疑人生？半小時覺得累，一小時開始煩，兩小時直接想離職，來回四小時幾乎像把人生一半送給交通工具。近日Threads上一則貼文掀起全網共鳴，網友自嘲宣布「第🤙🏻屆《最遙遠通勤地獄》大賽開始」，分享自己每天從土城通勤到內湖來回近4小時，尤其早上文湖線的人潮，更讓她直呼精神狀態不堪回首。

原本只是日常抱怨，沒想到留言區瞬間變成大型比慘現場。有人桃園通勤南港、有人淡水往返內湖，還有人新竹到台北塞到懷疑人生。最猛的是空服員，直接分享自己「飛去美國上班」，讓網友全看傻，直呼：「原來我每天塞車真的只是新手村。」

通勤地獄1.每天入境「內湖國」

原PO提到，自己過去每天從土城前往內湖上班，單趟經常要花1.5到2小時，來回接近4小時。對許多雙北通勤族來說，這條路線完全不陌生，因為土城到內湖看似都在新北、台北生活圈內，但實際搭起車來，往往得歷經公車、捷運、轉乘、步行，還要再承受尖峰時段人潮。

圖片來源：聯合報系資料照

她也補充，早上的文湖線人潮特別驚人，每天擠車像是在進行耐力測驗。也有網友附和，土城到內湖真的很遠，尤其文湖線人多到讓人懷疑人生。原PO更幽默形容，自己每天不是去上班，而是「入境內湖國」，一句話立刻戳中許多內湖上班族的痛點。

圖片來源：聯合報系資料照

內湖一直是不少科技、媒體、企業辦公室集中地，但交通對許多通勤族來說卻像一道關卡。有人留言表示，前公司搬到內湖後，自己差點也要每天土城到內湖通勤，即使薪水開到7萬元，最後還是選擇放棄，原因很現實：「每天要花4小時通勤，我幹嘛不找近一點的再兼個職？」這句話也引發不少人共鳴，因為薪水再高，一旦把時間、體力、睡眠與生活品質一起算進去，通勤成本往往比想像中更可怕。

通勤地獄2.淡水人一出門就是遠征

在留言區中，「淡水」幾乎也是通勤地獄關鍵字之一。有網友分享，自己曾經從淡水站通勤到汐科火車站，形容那段日子「非常、非常後悔」，因為每天早上起床出門上班，下班回家洗澡吃飯後，差不多就該睡覺了，假日也累得完全不想出門，生活被通勤壓縮到只剩工作與睡眠。

圖片來源：聯合報系資料照

另一名網友也說，自己曾淡水到內湖好市多附近上班，單趟快2小時，而且公司附近沒有捷運，公車站牌還要再走12分鐘。也有人曾淡水到桃園青埔、淡水到內湖，笑稱「淡水人一輩子都在通勤奮鬥」。

圖片來源：維基百科

淡水的居住環境對許多人來說舒適、步調慢，但一旦工作地點落在內湖、汐科、南港、信義區，通勤就會變成一場每日拉鋸戰。很多人不是不愛住得遠，而是在房價、租金、工作機會之間只能做選擇。只是選擇的代價，常常就是每天早上還沒進公司，體力已經被交通吃掉一半。

通勤地獄3.桃園、新竹通台北

除了雙北內部通勤，桃園、新竹往返台北也是留言區重災區。有網友分享，自己住桃園車站，工作地點在南港展覽館附近，公司還要再走20分鐘，因此每天必須搭6點10分的車，否則早上9點打卡一定會遲到。更崩潰的是，趕到公司後連吃早餐的時間都沒有，公司還不准在座位上吃，讓她最後一週就秒離職。

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也有人回憶，過去從中壢到內湖通勤兩年，後來又從中壢到新店，年資竟然一路累積到18年。這種長期跨區通勤，已經不只是「路途遠」，而是整個生活型態都圍著交通時間轉。

新竹通勤族更是有話要說。有網友表示自己從新竹到台北，下班時間塞在國道上，睡一覺醒來居然還在竹科，那種絕望感讓人瞬間懂了什麼叫做「移動式崩潰」。另一位新竹到信義區的網友則說，單趟約1.5小時，跟留言區其他大神比起來好像只是小case，但長期累積下來，一天的精力還是幾乎被通勤榨乾。

圖片來源：聯合報系資料照

通勤地獄4.空服員下班還要再闖一關

一名自稱「空中老爺」的網友分享，自己每個月一、兩次清晨6點從新北三峽北大出發，由家人開車送到桃園機場，搭上上午9點50分從台北飛往舊金山的班機。飛行11小時抵達美國後，換上空服員制服正式開始上班，接著可能再飛17小時到亞洲、11到12小時到歐洲，或14到15小時到大洋洲。工作結束後，再從各地飛回舊金山，再搭13、14小時的飛機回台北。

圖片來源：聯合報系資料照

他形容，自己的日常就是從台灣飛去美國上班，再從美國飛去世界各地工作，最後再從美國飛回台灣回家。這樣的生活模式，他不知不覺已經持續30年。他也感性表示，雖然這不是最輕鬆的生活，但能把熱愛的航空飛行變成工作，再把工作飛成一條人生航線，也是一種奢侈的幸福。

另一名住宜蘭的空服員分享，下班後從桃園機場搭公司大巴到桃園總公司，再到台北公司，轉小巴到臨時住處放行李換便服，接著等公車、轉捷運、到市府轉運站搭客運回羅東，最後再騎機車回家。整趟下班路程若不塞車至少4到4.5小時，若遇到雪隧塞車就更久。她苦笑說，若加上飛機，一趟回家可能用到7種交通工具，飛完熬夜長班後想到還要這樣轉乘，真的會厭世。

通勤地獄5.小一就跨國上學！馬來西亞到新加坡比上班族更硬

留言區還出現一則讓不少成年人都甘拜下風的童年通勤故事。有網友分享，自己的先生小學一年級時，每天都要從馬來西亞過海關到新加坡上學，再轉巴士、走路到學校，這樣整整持續6年。

她提到，先生當年小一凌晨5點就得起床準備，沒有忘記帶東西可以請爸媽送來的選項，也沒有書包太重就有人幫忙提一點的餘裕。即使遇到暴雨，也要自己提著書包走路、搭巴士、轉車、過海關。這段經歷讓網友直呼，這已經不是通勤，而是從小開始的生存訓練。

圖片來源：聯合報系資料照

對比現在許多大人通勤一小時就覺得快崩潰，這段跨國上學經歷也讓不少人笑說，「小一就開始人生hard mode」，難怪長大後什麼苦都能撐。

通勤地獄讓人生只剩上班、下班和睡覺

長時間通勤不只是累，更會慢慢掏空生活。一名網友分享，自己曾從三重到汐科上班，來回快5小時，加班到深夜回家已是凌晨，隔天又得早起，整整撐了一年，讓人忍不住留言：「姊，你做什麼都會成功的。」也有人從瑞芳到土城每天通勤5小時，回家只想睡覺。對許多人來說，通勤早已不是時間問題，而是健康、體力和生活品質的消耗。

圖片來源：聯合報系資料照

不少網友也直言，來回超過1.5小時，如果月薪不到5萬，真的很難覺得值得。相比之下，那些走路5分鐘就能上班的人，簡直像被上天眷顧。大家也開始重新思考，當每天2到4小時都花在路上，這份工作，真的值得嗎？