【影視專題】 3、2、1 秒殺開始！揭開「電視購物台」華麗背後的血色鬥爭：5 部必追韓劇推薦

在韓劇的世界裡，職場劇一向是收視保證，而「電視購物台（Home Shopping）」更是一個極其特殊的舞台。這裡不像一般辦公室那樣沉悶，而是一個**「每一秒鐘都在跳動金錢數字」**的戰場。這裡有最強的銷售心理學、最華麗的攝影棚，還有躲在鏡頭背後、為了爭奪「秒殺女王」寶座而不擇手段的權力鬥爭。

站在 2026 年，隨著直播帶貨與傳統購物的界線日益模糊，這類題材更顯得寫實且諷刺。今天我就為大家整理一份**「電視購物台影視清單」**，看這些職場女性如何在 3、2、1 的倒數聲中，賣掉商品，也賣掉靈魂。

《秒殺愛情》(2026)：電視購物天后與農村天才的療癒羅曼史

編導陣容： 導演 安鐘然（《首爾破笑組》）；編劇 陳承希

導演 安鐘然（《首爾破笑組》）；編劇 陳承希 領銜主演： 安孝燮、蔡元彬、金汎、高斗心

【劇情簡介】 故事講述 31 歲的譚曳真（蔡元彬 飾）是 Heart 電視購物台的招牌主持人，在鏡頭前她是能讓所有商品「秒殺」的帶貨女王，但私下卻因長年的高壓工作與銷量競爭，患有嚴重的失眠障礙。為了爭取一款傳說中奇蹟原料的合約，她前往偏遠農村，遇見了隱居在此的 33 歲天才研究員兼農夫馬修·李（安孝燮 飾）。一位是分秒必爭、進攻力十足的都市強人，一位是生活步調緩慢、死守農場的冷酷男子，兩人在一場「菌菇合約爭奪戰」中，意外展開了一段修復心靈的浪漫故事。

👀人妻觀點： 這部劇完美呈現了「電視購物台主持人」光鮮背後的辛酸。曳真在劇中面對局長（高斗心 飾）的業績壓力，以及與對手主持人（朴雅仁 飾）的明爭暗鬥，細節刻畫得非常寫實。安孝燮與蔡元彬的「城鄉反差」火花極強，特別是劇中呈現購物台如何包裝「自然原料」的過程，讓觀眾在看甜甜戀愛的同時，也能一窺購物產業的幕後秘辛。

《Kill Heel 高跟鞋》(2022)：三個女人與無止盡的權力慾望

編導陣容： 導演 盧道哲（《檢法男女》）；編劇 申廣鎬、李春雨

導演 盧道哲（《檢法男女》）；編劇 申廣鎬、李春雨 領銜主演： 金荷娜、李慧英、金成鈴

【劇情簡介】 故事描述在 UNI 電視購物台中，三位背景迥異的女性為了登上頂峰而展開的殊死戰。禹賢（金荷娜 飾）曾是頂尖的購物專家，卻因一場意外陷入低谷，淪為銷售衛生紙的二流主持；奇莫蘭（李慧英 飾）則是從基層一路爬到專務位置的傳奇，掌握著公司的生殺大權；而裴玉善（金成鈴 飾）則是出身名門、深受觀眾喜愛的看板明星。三人圍繞著成功的「高跟鞋」，展開了一場充滿背叛、利用與報復的腥風血雨。

👀人妻觀點： 這是該類題材中最血淋淋的作品。它將購物台比喻成一個沒有硝煙的戰場，劇中對於「階級霸凌」與「數據操弄」的描寫極其露骨。特別是李慧英的氣場，完美演繹了什麼叫做「優雅的惡魔」，是想看頂級演技對決的首選。

《需要浪漫 3》(2014)：時尚 MD 的生存之道與職場初戀

編導陣容： 導演 張榮佑（《需要浪漫 2012》）；編劇 鄭賢貞

導演 張榮佑（《需要浪漫 2012》）；編劇 鄭賢貞 領銜主演： 金素妍、盛駿、南宮珉

【劇情簡介】 故事背景設定在一家名為「星星購物」的電視購物台。33 歲的申珠妍（金素妍 飾）是一位資深的時尚 MD（採購經理），在職場上她冷酷、幹練，被後輩稱為「鋼鐵女子」，但在感情生活中卻是一塌糊塗。直到她重逢了從小一起長大、如今已成為知名作曲家的朱浣（盛駿 飾），以及在職場上亦師亦友的導師姜太潤（南宮珉 飾），她在繁忙的購物台工作中，重新找回了戀愛的心動與職場的初心。

👀人妻觀點： 不同於《Kill Heel》的沉重，這部劇更聚焦於「MD」這個職業。你會看到一個成功的銷售案背後，需要跑多少工廠、推翻多少設計、承受多少庫存壓力。金素妍在劇中展現了職業女性的脆弱與堅強，是職場與愛情平衡感抓得最好的一部。

《逆轉女王》：當購物台成為逆襲的戰場

編導陣容： 導演 金南元；編劇 朴智恩（《愛的迫降》、《淚之女王》）

導演 金南元；編劇 朴智恩（《愛的迫降》、《淚之女王》） 領銜主演： 金南珠、鄭俊鎬、朴施厚

【劇情簡介】 黃泰熙（金南珠 飾）原是連鎖企業的女強人，但在結婚後卻因職場鬥爭被迫離職。多年後，她以平凡主婦的身份重返職場，進入了大企業「皇后集團」旗下的「皇后電視購物公司」。面對昔日下屬變成上司、丈夫事業失敗等多重打擊，泰熙被分配到了公司最邊緣的「特別企劃組」。她發揮了主婦特有的韌性與對產品的敏銳度，帶領著一群被公司放棄的「職場剩餘兵」，在充滿競爭的購物台企劃部中，靠著開發出爆款商品奪回人生的主控權。

👀人妻觀點：這部劇的舞台確實設在「皇后電視購物」，但它與《Kill Heel》那種攝影棚內的戰爭不同，劇情核心更偏向於血淋淋的『企業辦公室鬥爭』。

戰場不在鏡頭前，而是在辦公室的角落與會議室。看著這群被公司放逐到邊緣單位的「職場棄子」，如何利用對市場的精準眼光開發出讓主婦瘋狂的產品，並在電視購物直播中創下秒殺業績，直接打臉那些精英高層。這種**「幕後策劃者」的逆襲**，比起台前購物專家的對手戲，反而多了一種平凡人翻身的燃情與快感！

《女王之花》：名廚夢想與購物台的華麗陷阱

編導陣容： 導演 李大英、金民植；編劇 朴賢珠

導演 李大英、金民植；編劇 朴賢珠 領銜主演： 金成鈴、李聖經

【劇情簡介】 蕾娜·鄭（金成鈴 飾）是一位出身貧寒、曾有過一段不堪過去的明星主廚。為了翻身進入上流社會，她隱瞞過去回到韓國，加入了大企業 TNC 集團。她深知在數位時代，「流量」就是權力，因此她主攻 TNC 集團旗下的電視購物頻道。憑藉著出色的口才與精湛的料理實力，她將自己包裝成「優雅的料理女神」，在電視購物直播中創下驚人的業績，成功奪取財閥二代的注意與社會地位。然而，隨著她拋棄的親生女兒姜伊瑟（李聖經 飾）進入同一家公司，這場靠「虛假包裝」堆砌出來的華麗人生開始出現裂痕。

👀人妻觀點：這部劇的背景構造非常有趣，它展現了電視購物台另一種強大的功能：「造神」。蕾娜·鄭並非專業的購物專家，而是一位利用電視購物台作為『成名工具』的明星主廚。劇中花了很多篇幅在描寫「美食直播」的背後運作——如何透過精確的腳本、華麗的擺盤，在短短 60 分鐘內讓主婦們瘋狂下單。

我認為這部劇最犀利的地方在於，它揭開了電視購物是如何將『商品』與『人設』綁定銷售的。女主角賣的不只是食物，更是一種「我也能像她一樣優雅」的幻覺。如果你想看一個充滿野心的女性，如何利用攝影棚的光環與購物台的數據來進行人生的賭博，這部絕對是經典！

💡 人妻影評總結：為什麼「電視購物」題材永遠拍不膩？

電視購物台本身就是一個「製造慾望」的地方。對於影視創作來說，這裡有天然的時間壓迫感（倒數計時）、數據反饋（實時銷量）以及形象落差（鏡頭前後）。

當我們看著劇中的女主角穿上象徵權力的「高跟鞋」，在光鮮亮麗的棚內說著違心的話，或是為了保住時段而下跪求人，那種強烈的衝突感就是收視率的來源。





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