全網哭爆！《冰湖重生》大結局超虐心，李昀銳演技封神卻因「這兩點」讓粉絲意難平。圖片來源：《冰湖重生》官方微博

最近的陸劇的追劇清單裡，絕對少不了霸榜 MyVideo 戲劇冠軍三週的古裝大劇《冰湖重生》吧！作為經典爆款《楚喬傳》的正統續作，這部劇真的讓人又愛又恨，看著男女主角在冰天雪地裡談虐戀，一不小心就讓人哭掉半包衛生紙！不過，隨著大結局釋出，網路上卻掀起了兩極化的瘋狂討論，到底是神作還是爛尾？快跟著我們一起來盤點這部劇的結局解析與爭議痛點吧！

注意！前方有《冰湖重生》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！

圖片來源：《冰湖重生》官方微博

《冰湖重生》開放式結局更虐心！絕美回憶殺藏滿洋蔥

大結局的走向真的是讓大家哭腫了雙眼，女主角楚喬（黃楊鈿甜 飾）在最終大戰裡受了重傷，虛弱地倒在趕來救援的諸葛玥懷裡。伴隨著男主角那句帶著哭腔的「我來晚了」，楚喬緩緩闔上雙眼，破碎的微笑瞬間讓人淚崩。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博

劇組並沒有直接拍出楚喬的生死，反而給了一個超唯美的開放式結局，用三段男角的「回憶視角」來取代殘酷的真相

燕洵視角- 想像楚喬服下神藥倖存，和諸葛玥隱居小鎮，育有一雙兒女，日子過得平靜又幸福。

諸葛玥視角- 畫面裡是兩人溫馨吃著火鍋、互相逗嘴的甜蜜日常。

太子李策視角- 記憶永遠停留在當年漫天落花中，那場最浪漫的深情告白。

圖片來源：《冰湖重生》官方微博

雖然看似唯美圓滿，但眼尖的觀眾馬上發現，全劇最後一幕停在老去的諸葛玥與燕洵於冰湖上重逢，這殘酷地暗示著前面那些美好畫面全都是男人們的「遺憾幻想」，楚喬很可能早就死在當年的戰場上了。這種用糖衣包裝的悲劇美學，後勁真的太強大！

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雖然演員們的表現無可挑剔，結局也賺足了熱淚，但劇本後期的走向卻讓許多原著《11處特工皇妃》的書迷直呼心碎，甚至讓網路評分跟著暴跌，最大的痛點就在於劇情對角色的「魔改」。

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1.刪除「秀麗王」高光時刻，事業腦慘變戀愛腦

原本在小說裡，楚喬是一個擁有超強信念、一心想推翻奴隸制度並帶領人民崛起的「秀麗王」，最後更是與諸葛玥並肩共治天下。但在劇版中，她卻被大幅削弱了搞事業的決心，變成只能在幾個男人之間拉扯、最後還重傷下線的悲情角色，徹底抹煞了那份閃閃發光的女性獨立精神。

《冰湖重生》黃楊鈿甜飾演楚喬。圖片來源：台灣大哥大MyVideo提供

2.大砍「楚喬與燕洵大和解」名場面，家國格局全消失

小說中面對外敵入侵，楚喬成功遊說各方勢力組成聯軍，甚至促成曾經反目的諸葛玥與燕洵聯手抗敵，最後解開多年心結。這段昇華了家國大義的史詩級劇情在劇中完全消失，只剩下虐心的生離死別。對於期待看到女主角展現大格局的觀眾來說，真的是滿滿的意難平。