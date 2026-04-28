2026春季日劇21部大盤點：《月夜行路》展開文學破案之旅，《未解決之女》第三季回歸！

2026-04-28 15:05 六六 LiuLiu

作者：李雨莘、宋思彤

2026 春季日劇。（圖／翻攝網路劇照）
2026 春季日劇。（圖／翻攝網路劇照）


日本政府最近「開大絕」，砸下 60 兆日圓力推「科學再興」，這股科技浪潮不只席捲實驗室，更悄悄改變了我們追的日劇

回頭看 2017 年《過度保護的加穗子》還在玩 AI 聊天機器人的趣味，到今年冬季《東京巫女忍者》直接用 AI 打造出的視覺特效新高度。「科技」早已不再是冷冰冰的背景，而是敘事的靈魂。

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延續這股創新氣勢，2026 年春季日劇野心更驚人。本季佳作不再只有粉紅泡泡，更多了對現實的重擊與救贖：無論是挑戰法律灰色地帶的《九條的大罪》，還是溫情熱血的《鯖魚罐頭、飛向宇宙》，或是刻畫逆境翻身的《逆轉球團》，每部作品都在殘酷世界中點燃了希望的溫度。

卡司陣容更是看神仙打架，包括龜梨和也、中島健人與北村匠海，他們將如何展開跨世代的實力對決；還有長濱禰留、田中麗奈等演技派女星助陣，火花四射。在資訊爆炸的時代，哪些劇才值得你空出時間？

我們為大家盤點 22 部優質的 2026 春季日劇，一起感受日劇的進化新紀元：

1. 《未解決之女3》（未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3）

圖／friDay 影音提供
圖／friDay 影音提供


睽違六年，《未解決之女》系列華麗回歸！主演鈴木京香攜手新搭檔黑島結菜，再次穿梭於字裡行間破解謎團。本季核心延續招牌的「文字推理」，並與時俱進納入數位犯罪與 AI 偽造文書等新興案例，讓燒腦程度大幅飆升。

故事設定在第二季結束的六年後，原搭檔矢代朋（波瑠 飾）因調職缺席，特命搜查對策室第六組面臨廢除危機。此時，由黑島結菜飾演、外號「會計之鬼」的陸奧日名子竟主動請纓接任組長，她背後的動機為劇情埋下伏筆。

當凡事靠感性與直覺的鳴海理沙（鈴木京香 飾），遇上講求數據至上的理性派「年下上司」陸奧日名子，兩人在觀念碰撞中產生極佳火花。鈴木京香表示，儘管角色間衝突不斷，但情誼隨案件推進日益深厚，心靈也逐漸靠近。

此外，波瑠在首集的驚喜客串勾起老粉回憶，配合澤村一樹、遠藤憲一等原班人馬助陣，讓第六組成為銜接過去與未來、充滿溫度的搜查橋樑，更讓人期待未來「兩代搭檔」聯手作戰的可能性。

2. 《月夜行路》（月夜行路～答えは名作の中に～）

圖／friDay 影音提供
圖／friDay 影音提供


文學走讀本應是沉浸體驗創作光景的優雅行程，卻意外成了兇殺現場！改編自同名小說的日劇《月夜行路》，講述家庭關係疏離的主婦澤辻涼子（麻生久美子 飾），在遇見銀座混合酒吧媽媽桑野宮露娜（波瑠 飾）後，展開一段逃離日常、卻捲入連環命案的驚奇旅程。

才女露娜運用對夏目漱石、太宰治及江戶川亂步等文豪的深刻理解，抽絲剝繭案件背後的人性糾葛。首集中，兩人在近松門左衛門《曾根崎殉情》的故事背景地——露天神社，發現一對疑似殉情的男女遺體，成功將文學經典與懸疑氛圍巧妙交織。

更具突破性的是，露娜經營的酒吧包容各種性向，劇情也暗示其過去曾為生理男性的背景。不同於過往日劇，周遭角色對此展現出理所當然的尊重，大膽凸顯性別包容的進步價值。這場充滿文藝氣息與人性觀察的冒險，不僅讓人重新認識經典，更期待兩位女性在破案過程中產生的奇妙化學變化。

3. 《便利商店兄弟》（コンビニ兄弟）

圖／NHK 官網
圖／NHK 官網


便利商店是我們轉角就能遇見的風景，也是最能看見人情百態的地方。本季日劇《便利商店兄弟》由中島健人主演，將舞台搬到充滿海港風情的福岡門司港。店長志波三彥外表帥到自帶「費洛蒙」，對超商經營更有著近乎狂熱的執著；搭檔則是位把店內日常畫成爆紅漫畫的夢想少女，再加上一名掃光鮮食的神祕常客，讓這家小店充滿了鮮活的生命力。

在輕快的節奏下，這部劇其實藏著極致的療癒感。無論是迷失方向的偶像，還是被迫放棄夢想的學生，都能在這個平凡的空間裡卸下武裝、得到喘息。原著作者町田苑香身為道地的九州人，將門司港的獨特氣息完美融入故事，讓這家店不只是商業場所，更像是一個溫暖的避風港。

編劇根本非二精準點出了全劇核心：「你的容身之處，就在這裡。」《便利店兄弟》不只是在貨架間流轉故事，更是在忙碌的城市角落，溫柔地接住每一個渴望歸屬感的靈魂。在這個不加評斷的空間裡，每個人都能找到重新出發的力量。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

4. 《轉學來的女生》（転校生ナノ）

圖／FOD 官網
圖／FOD 官網


2018年泰國劇集《轉學來的女生》憑藉女主角娜諾神祕且浮誇的演技爆紅。今年日本正式推出翻拍版，由仲島有彩飾演擁有不死之身的「撒旦之女」，帶領觀眾直視人性黑暗。

劇中，娜諾穿梭於校園間，引誘出人類內心的貪婪與恐懼，並以「以暴制暴」的極端手段進行懲罰。其中標誌性的「瘋狂大笑」是一大看點，仲島有彩坦言曾反覆研究原版笑聲，在正式開拍時則順應氛圍自然流露，總導演堤幸彥更打包票，其效果絕對不輸泰國版。

日版同樣以單元劇呈現，並融入更豐富的鏡頭語言。執導第二、四集的熊切和嘉巧妙運用視覺美學，分別以繽紛色彩詮釋網路戀愛，以及用「黑電影」風格呈現沉靜基調，展現截然不同的敘事魅力。

作為仲島有彩的出道作品，她坦言詮釋這位近乎完美、不顯露弱點的反英雄角色極具挑戰。全劇六集精準切中多項社會議題，期許觀眾能透過娜諾這面鏡子，審視日常隱藏的幽暗真相。

5. 《地獄占星師》（地獄に堕ちるわよ）

圖／Netflix 提供
圖／Netflix 提供


改編自真人真事，Netflix 將鏡頭對準了曾風靡全日本的傳奇占卜師：細木數子。故事描述她自銀座底層起家，成為「銀座女王」，最終崛起成為日本最有名的占卜師。作為占卜熱潮的引領者，細木數子不僅獨創了「六星占術」，更以「大殺界」、「不聽我的話，就會墜入地獄喔！」等具備高度衝擊力的語句震撼藝能界。

從指點小室哲哉的婚禮地點，到左右無數演藝圈大咖的決策，她將占卜提升到了權力的層次，被譽為初代的綜藝女王，展現出在社會秩序與玄學之間游移的獨特地位。從釋出的預告中，可以看見戶田惠梨香不僅妝髮神似，肢體動作、口氣等，都活靈活現地詮釋這位極富野心與魅力的女性。

得一提的是，劇中更將原汁原味地還原當年震驚全日的「放送事故」級世紀衝突。劇組特別請來飾演 Razor Ramon HG 的喜劇演員住谷正樹本人，重現 2005 年他在細木數子面前大跳招牌扭腰舞，導致現場氣氛瞬間冰封、細木數子鐵青臉色怒吼「給我停止扭腰」的窒息場面。事前釋出的各種消息，都讓人相當期待究竟會還原到何種程度，又將揭開細木數子的何種面貌。

這場關於「敬意」與「綜藝效果」的價值碰撞，不僅是無數日本網民心中的傳奇片段，更透過主角間的爭論拋出大哉問：在充滿效果的螢光幕後，這究竟是守護禮儀的堅持，還是一種權威壓迫的展現？這對演技派組合的交鋒，無疑是全劇最具張力的看點。

6. 《鯖魚罐頭、飛向宇宙》（サバ缶、宇宙へ行く）

圖／friDay 影音提供
圖／friDay 影音提供


從《陸王》到《企鵝先鋒》，「逆轉勝」始終是日劇最令人熱血沸騰的核心魅力。新作《鯖魚罐頭，航向宇宙》延續這股精神，卻刻意淡化了爾虞我詐的商戰，將鏡頭轉向福井縣的一所偏鄉水產學校。這不是一場計算精準的生意，而是師生橫跨 12 年的壯舉——要把再平凡不過的家鄉味，送進遙不可及的太空中。

研發過程絕非一帆風順，從畢業生的流動、併校危機到資金幾近斷炊，每一步都是考驗。但在師生堅持下，這款罐頭最終成功獲得 JAXA 認證，讓「從地方校園走向宇宙」的夢想成真。演員陣容更是看點十足，北村匠海首度挑戰教師角色，溫柔地展現出帶領學生逐夢的韌性；神木隆之介則化身理性的審查員，兩人演技的碰撞，在暖心之餘也增添了現實的緊繃感。

全劇在福井小濱市實景拍攝，這座擁有「鯖魚街道」美名的城市，不僅呈現出海港獨有的壯麗景色，更象徵著在土地上默默耕耘的努力，終能跨越疆界，通往更遼闊的星辰大海。這部戲不只是職人劇的變奏，更是一封寫給「堅持」的情書。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

7. 《對決》（対決）

圖／Hami Video 提供
圖／Hami Video 提供


2011 至 2018 年間，日本醫科大學爆發操縱考試、扣減女學生分數的性別歧視醜聞。以此真實背景延伸，日劇描述社會組記者檜葉菊乃（松本若菜 飾）在調查醫大黑幕時，揭發了醫學院普遍「無條件扣除女性分數」的殘酷現況，並與醫大理事神林晴海（鈴木保奈美 飾）展開一場關於體制與正義的博弈。

兩位主角雖立場對立，卻同樣深陷於四面八方的性別歧視中。劇集透過她們截然不同的解決方式，與觀眾進行深層對話：所謂的「正確」，究竟是追求絕對的人權公平，還是為了維持社會運作的平順？

作品調性走社會寫實路線，將如影隨形的歧視化為刺痛的細節。主演松本若菜坦言，劇中的不公正是她曾親歷的現實，這份真實的痛楚讓她詮釋角色時更加投入。本劇不僅揭露醫界醜聞，更直指半世紀來未能消弭的社會病灶，深刻叩問螢幕前的每一個人。

8. 《今夜，在祕密的廚房》（今夜、秘密のキッチンで）

圖／friDay 影音提供
圖／friDay 影音提供


當你以為是一段驚心動魄的狗血不倫愛戀，沒想到卻是奇幻愛情故事的開端。退役女演員坪倉步美（木南晴夏 飾）與知名餐飲集團的社長閃婚，原以為是幸福美好的家庭生活，卻從此踏入精神折磨的地獄。步美廚藝不精，但在這個家，卻也只有廚房是她生活的慰藉。

就在來自丈夫的壓力與繼女的漠視即將壓垮她的那一晚，一名身穿廚師外套的陌生男子Kei（高杉真宙 飾）救了她，更給予她鼓勵，還煮了色香味俱全的美食，讓步美的心裏充滿溫暖。但隨著兩人的相處，她意外發現Kei的身份或許並非她所想得「只是一位廚師」，而暗藏她心中的那個情愫，也逐漸失控。

像是為了治癒步美在這段婚姻中的灰暗，也或許是為呼應她曾經歷過的低潮，Kei製作各式美味的料理療癒著她的身心。劇組也透露，其實劇中出現的料理並非一般餐點，而是針對身體症狀與心理狀態設計的「義式藥膳」，結合了義大利佳餚的美感與藥膳的療效，劇中所出現的食譜皆由專業藥膳專家開發，讓電視機前的觀眾也能一同嘗試製作。

9. 《LOVED ONE》

圖／富士電視台 官網
圖／富士電視台 官網


由於人力不足、資源分配不均，現實的日本在2012年推出「死因究名推進法」與「死因及死者身份調查法」，以解決解剖黑數問題。而在《LOVED ONE》中，為解決死因判決不精確、未充分解剖的現況，厚生勞動省主導成立法醫專家小組「MEJ」，讓法醫擁有死因鑑定的「調查權」，不僅可以做出似警方的搜查行動，更能決定是否解剖遺體。

作為團隊負責人的桐生麻帆（瀧內公美 飾）被迫「降階」接下這個燙手山芋，雖然嘴上抱怨，但在和長年在國外執業的天才法醫水澤真澄（藤岡靛 飾）多次合作下，帶領「MEJ」其他組員一同為遺體說話。而劇名所稱，不僅是法醫對遺體表達敬意的用詞，更提醒著我們這些遺體，曾經也作為「被某個人深愛過的人」存在過。

在運用解剖專長揭開死亡真相的同時，「MEJ」也直面逝者家屬的感受，透過團隊性格迥異的成員們，在彼此的衝突間，與探討「摯愛人」的死因過程中逐漸成長、蛻變，一同扭轉日本社會長期以來被詬病的「死因不明社會」的刻板印象，讓人相當期待後續團隊成員各自的故事與發展。

10. 《龍樹老師太甜了！》（タツキ先生は甘すぎる！）

圖／Netflix 提供
圖／Netflix 提供


「不登校」，這項指中小學生因各種因素，累計或連續三十天未到校上學的現象，近年來在日本與台灣皆呈現攀升趨勢。為了接住這些在體制外徘徊的孩子，「自由學校」成為他們重返校園緩衝地帶之一。

曾有拒學經驗的青峰雫（松本穗香 飾），以新進職員之姿踏入自由學校「YUKANAI」。然而滿懷理想的她，入職不久便與同事浮田龍樹（町田啓太 飾）在輔導個案時意見相左。究竟「拒絕上學」應被視為一種待解的生理疾病，還是個體在應對壓力時所選的「生活型態」。這不僅是兩人衝突的根本原因，也是本劇鎖拋出的大哉問，成為貫穿全劇的核心命題。

外，青峰與浮田都以對孩子好為出發點，卻是完全相反的類型。曾任職校園教師的背景，使青峰在教學上顯得嚴謹且注重學業進度，與浮田的無條件包容與寵愛形成強烈對比。也因此，兩人在教育現場的碰撞，不僅是觀念的交鋒，也細膩描繪出對「接住孩子」的多元詮釋，更照映出不願上學的孩子們各自擁有的不同難處與背景。

11. 《風，帶有香氣》（風、薫る）

圖／NHK 官網
圖／NHK 官網


曾經日本對於護理師的看法，是「骯髒」，這一刻板印象，讓日本近代護理的先驅大關和，曾一度打退堂鼓。《風，帶有香氣》主人翁之一的一之瀨凜，便是以她最為原型。故事描述出生名門的她，歷經婚姻變故後，遇到貴人，從此踏上成為護士的道路。

與她同屆成為日本史上首批專業資格女護士的大家直美（上坂樹里 飾），喪偶後作為單親母親，雖然並不順遂，卻從未因此放棄努力。這個角色的原型，則是取自鈴木雅，也是一之瀨凜的同學。

不僅來時路同樣顛簸，兩人畢業後，也分別在各自的道路上努力，大關和投身抗疫前線，鈴木雅則致力於建立讓護士能夠獨立工作的制度，分進合擊逐步改變社會對護士「卑微、骯髒且不被重視」的刻板印象，終於在日本對清朝戰爭時迎來順風，邁出翻轉的第一步。

儘管地位提升，但現代日本護理師面臨報酬與勞動強度不符、長時間加班、夜班負擔沉重等問題，新冠疫情期間尤甚。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

12. 《霧藍色的雨後晴天》（スモークブルーの雨のち晴れ）

圖／富士電視台 官網
圖／富士電視台 官網


在酒吧的杯觥交錯間，吾妻朔太郎（武田航平 飾）與前同事久慈靜（澀谷謙人 飾）睽違多年相遇，兩人卻已不復年輕時的光鮮亮麗：吾妻從昔日的菁英業務，如今陷入中年後的憂鬱；久慈則成為深居簡出的翻譯。儘管歲月在彼此身上留下了陌生的刻痕，但重逢時的對視，仍悄悄牽起他們埋藏心底多年的情愫。

《霧藍色的雨後晴天》在描繪愛情的同時，也飽含中年時面對人生的迷惘，正如同在社會打滾的你我一般，從前或許對於工作有相當多的熱情，但來到生命中的某一階段時，卻突然失去對於活下去的意念與熱情；本已是黯淡的職涯發展，接連而來的是親人的生病、死去，該如何面對生命的失去，又該如何重拾生活的步調。或許這部BL作品的核心，是和觀眾一同思考「生存」的意義。

除了本作之外，春季檔期還有《偽裝的真實之吻》、《過分色氣的深見君》與《靈魂之伴》等各具特色的春季作品，為喜歡BL題材的觀眾提供多元的選擇，也讓我們在不同的故事節奏中，都能找到與自己共鳴的靈魂之作。

13. 《惡之華》（惡の華）

圖／東京電視台官網
圖／東京電視台官網


繼 2009 年漫畫原作與 2016 年電影版後，押見修造名作《惡之華》於 2026 年再度改編為日劇。由國民童星出身的鈴木福，攜手話題藝人 ano 領銜主演，帶領觀眾重新墜入那段充滿罪惡與自我毀滅的青春紀事。

故事圍繞著性格怯懦的中學生春日高男（鈴木福 飾）展開，他因一時衝動偷走暗戀對象的運動服，卻被班上的問題少女仲村佐和（ano 飾）目擊。仲村以此要挾春日訂下詭異的「契約」，在種種近乎變態的指令下，春日平凡的生活徹底崩解，兩人的靈魂卻也在這場背德實驗中意外靠近。

劇中仲村的「施虐性格」與春日覺醒的「被虐本質」，交織出扭曲卻純粹的關係，正是本作跨越多年的核心看點。此外，井頭愛海與乃木坂 46 成員中西阿爾諾的加入，更為這場多角心理角力增添了層次。

主演 ano 坦言，在窒息的情節中反能感受到「救贖」。《惡之華》直擊青春期無法言說的幽暗角落，讓人在痛楚中找到共鳴，是部極具衝擊性的深度作品。

14. 《時光代理人》

圖／東海電視台官網
圖／東海電視台官網


經營一間照相館的時（佐藤大樹 飾）和光（本鄉奏多 飾）擁有神祕能力，可以透過照片穿越時空。時（佐藤大樹 飾）擁有附身於照片拍攝者、進而穿越時空的能力；光（本鄉奏多 飾）則能看穿照片中的世界，負責引導時行動。兩人在不影響過去的前提下，進入照片的那一刻來尋找過去的真相，而不是改變過去，以避免可能會產生的蝴蝶效應。

《時光代理人》是富士電視台與中國bilibili公司，以及東海電視台三方聯合製作的戲劇，改編自中國知名動畫同名作品。該作品動畫在 bilibili 上創下全球總播放數8.5億次驚人紀錄，不僅在日本、韓國、台灣等亞洲地區廣受歡迎，在英語圈也掀起熱潮，至今已被翻譯為超過20種語言。

值得一提的是，這部作品不乏許多中國在地元素和動漫元素，首集中可以發現編劇在劇情落地與相關設定的改動上花上不少心思，讓奇幻元素看來不突兀，也更具吸引力，相信可以讓更多沒看過動畫原著的觀眾，也能一同沉迷於故事中。

15. 《GIFT》（ギフト）

圖／friDay 影音提供
圖／friDay 影音提供


《完美世界》讓觀眾關注身障運動後，日劇《GIFT》以熱血的「輪椅橄欖球」為舞台，核心探討生存、戰鬥與勝利的價值。

劇情講述宇宙物理學家伍鐵文人（堤真一 飾）因好奇心驅使，大膽接手長年墊底、毫無向心力的球隊「Blaze Bulls」，並發誓要將這群散沙帶向日本第一。

伍鐵文人雖擁有頂尖大腦，卻完全不懂規則且說話直率，在帶領球隊的過程中，他與選手們產生激烈衝突，卻也透過了解彼此人生的傷痕，逐漸學會正視內心的難題。

輪椅橄欖球以狂野的輪椅碰撞著稱，適逢日本隊於 2024 年帕運奪金，更增添本劇話題性。導演平野俊一醞釀十年，主演群如山田裕貴、有村架純等均接受數月特訓，力求呈現寫實震撼的比賽場面。搭配山口智子、安田顯等豪華卡司，這部融合競技熱血與人性溫度的作品，無疑是本季焦點。

16. 《逆轉球團》（ストーブリーグ）

圖／WOWOW 官網
圖／WOWOW 官網


剛落幕的 WBC 經典賽再次喚醒了台灣人的棒球魂，那些熱血瞬間至今仍讓人意猶未盡。這股餘溫正好由日劇《逆轉球團》承接，帶領觀眾從賽場轉向辦公室，展開一場關於體制改革的「逆境翻盤」。

故事描述一支戰績墊底、內部一團亂的職業球隊，為了在破產邊緣求生存，破格請來毫無運動背景的櫻崎準（龜梨和也 飾）擔任總經理。他與熱血的編成部長蒔田理紗（長濱禰留 飾）聯手，大刀闊斧地整頓培訓制度。正當球員們找回鬥志時，背後母公司的利益算計，卻讓這場重生之路充滿變數。

主演龜梨和也戲外本就是棒球高手，曾站上世界少棒舞台的經歷，讓他詮釋起決策者更具說服力。本劇改編自韓劇神作《金牌救援》，不同於傳統運動劇只看場上揮棒，它更深刻地揭露球團經營的權力博弈。這場「逆轉勝」不僅是追求比分，更是在制度與現實的夾縫中，替棒球夢找回最初的尊嚴。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

17. 《夫婦別姓刑事》（夫婦別姓刑事）

圖／富士電視台官網
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日本法律規定，夫妻如果正式結婚必須改為相同姓氏。然而，這對於「警察夫妻」來說可能有些麻煩，因為日本警界存在「夫妻不能在同一個部門工作」的潛規則，一旦關係曝光就必須調職。

本季的《夫婦別姓刑事》就是從這樣的背景之下誕生。主角四方田誠（佐藤二朗 飾）與鈴木明日香（橋本愛 飾）是刑事課裡實力高強、默契絕佳的好搭檔——然而，他們其實是夫妻。為了隱藏這個秘密，他們選擇「維持原姓氏」，在署內假裝是純同事，綻開了一段「絕對不能被識破」的職場間諜生活。

佐藤二朗以獨特的幽默感和即興發揮著稱；橋本愛則具備冷靜、透明感的知性美。兩人在劇中就像完美的偵查機器，私下互動卻充滿反差萌——大叔與冷豔美女的夫妻日常，對話節奏非常精采。而兩人的親密感遊走在工作及婚姻之間，這種宛如禁忌戀愛的刺激感，也是本劇的一大亮點。

編劇秋元康對懸疑張力的描寫十分到位，不論是《輪到你了》或《真兇標籤》皆有目共睹。《夫婦別姓刑事》的主線案情則是一樁命案，隨著劇情推進，除了生活和愛情的喜劇風格外，也會增加許多懸疑色彩。

18. 《重生：最後的英雄》（リボーン～最後のヒーロー～）

圖／翻攝 X
圖／翻攝 X


從冷酷菁英到落魄青年，距離多遠？或許只有一層階梯。2026年，作為新興IT企業社長的根尾光誠（高橋一生 飾），被產業界喻為「時代的魅力領袖」，是不折不扣的人生勝利組；然而一次意外，讓他意外轉生回到2012年，成為與自己相貌相同、卻截然不同的人──野本英人，並接手東京下町一條冷清商店街的洗衣店。

戲劇主視覺中，可以看見高橋一生一人分飾的兩角上下顛倒、表情對立，象徵轉生後所面對的兩個世界。因為在轉生前的2026年，光誠曾為收購，打壓過這條商店街的人們，如今卻必須與他們朝夕相處，甚至成為他們的家人。在艱難地適應英人的身分同時，他更一邊追查在2026年殺害自己的真凶。

這部以「轉生」為主軸，融合人性、歡笑與懸疑元素，帶領觀眾解謎的同時，也一起「人格錯亂」。高橋一生透露，十分期待這部作品，他也分享，希望觀眾能像觀看寓言故事一樣，享受這個虛構的世界。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

19. 《田鎖兄弟》（田鎖ブラザーズ）

圖／TBS 官網
圖／TBS 官網


母躺臥在血泊中的那一幕，像是當機的螢幕，永遠停留在面田鎖真（岡田將生 飾）、田鎖稔（染谷將太 飾）兩兄弟的心裡。更為難受的是，雖然2010年宣布重大刑案的公訴時效將被廢止，但兩兄弟至親的案件在廢止的前兩天，也意外著，犯人將永遠無法被制裁。

長大後的哥哥成為刑警，弟弟則成為驗屍官，前者工作態度消極，後者更是對升遷等興致缺缺。但不約而同的，「時效」自幼烙印在他們的心中，成為他們尋找犯人時的「執著」，在幫助受害人制裁兇手的同時，他們也試圖用自己的方法，找到弒親兇手的真面目。

作品在喪親的苦澀中，勾勒出田鎖兄弟對於父母的思念與傷痛，也讓我們看見，他們身邊的人如何接住這對小兄弟，並陪伴他們長大成人，不過度介入、默默關懷著。此外，這也是岡田與染谷第6次同台演出，多次合作產生的默契讓岡田也感嘆，從第一集就感覺到兩人「自然呈現出那股濃厚的兄弟情誼」。令人十分期待這對銀幕老搭檔還會擦出怎樣的新火花。

20. 《新撰組鎮魂歌》（ちるらん 新撰組鎮魂歌）

圖／Tver 官網
圖／Tver 官網


無論是《武士生死鬥》、《怪談作家之妻》還是這季的《風，帶有香氣》，都帶著觀眾回到幕末動盪的時代，看見不同階層在時代洪流下固守傳統或隨波逐流。在政府階層中，倒幕與保幕各據山頭，寫下堅持傳統與力拚革新的血淚歷史，而土方歲三與新選組的成員，即是那群站在懸崖也仍驕傲抬著頭的那群人。

改編自同名漫畫的《新撰組鎮魂歌》，以幕末維新的京都為舞台，描繪追求「最強」的土方歲三（山田裕貴 飾），與近藤勇（鈴木伸之 飾）、沖田總司（細田佳央太 飾）、齋藤一（藤原季節 飾）等個性鮮明的劍士們不打不相識，至此成為同門派兄弟，更齊心開創新撰組，帶著最純粹的初心，成為當時最為耀眼的流星，寫下屬於他們的傳奇歷史。

故事分為「江戶青春篇」與「京都決戰篇」。前者先於三月底於TBS電視播出，後篇則轉由U-NEXT獨家上架完整劇集。雖然此模式並非首創，卻也顯示出日本電視台多少觀察到國內收視習慣逐漸轉為OTT平台，因此入高達1.5億日圓高資金，製作高品質戲劇作品，更串聯地上波（傳統電視台主流節目或頻道）與線上平台兩種模式，一方面能引導觀眾轉至電視收看，另一方面也考量到線上作品的尺度較電視播出寬鬆，或能製作更為吸引人的作品。

21. 《九條的大罪》（九条の大罪）

圖／Netflix 提供
圖／Netflix 提供


法庭上的攻防，透過不斷梳理雙方觀點的差異、檢視彼此的強弱，進行思辯，最終形成結論。但這樣的「程序」是否能回應大眾對「正義」的期待？主人翁九條間人（柳樂優彌 飾）屢受外界批評是「無良律師」，但他堅信「律師不該有思想或信條，為委託人辯護才是律師的使命。」

一天，東京大學法律系高材生的烏丸真司（松村北斗 飾）來到他的事務所求職，在試探九條心中「正義」的同時，也和他一同經手多起官司。從酒駕肇逃、非法藥物交易，到長照機構虐待、成人影片演出糾紛等，反映現代社會黑暗面的多樣事件，深描九條與烏丸在面對「為委託人辯護」時的爭論。堅持「保護」委託人的律師，是天使、還是惡魔？

為TBS打造多部熱門作品的製作人那須田淳、導演土井裕泰和編劇根本非翟，這次與 Netflix 合作，將真鍋昌平對社會底層的深刻觀察搬上螢幕，帶領觀眾直面社會階層中的不平等，更重新詰問法律的孰輕孰重。如此令人驚豔的陣容，也難怪柳樂優彌在受訪時也表示相當期待。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

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關於我

本名李雨莘，平日追逐時事，閒時沉迷日劇。

六六 LiuLiu

本名宋思彤，已經步出研究領域的 26 歲，曾任《換日線》校園大使。喜歡記錄生活、醉心於影像敘事，最近還迷戀日劇。期許用有溫度的筆觸，寫下身邊動人心弦的故事。劇評、議題探討、時事延伸話題，更多面向的我都在這裡

六六 LiuLiu

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影評、台日劇評、人物專訪、專題趨勢觀察

#日劇 #波瑠 #龜梨和也 #北村匠海 #戶田惠梨香

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3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

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愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎

2026-04-22 10:29 女子漾／編輯張念慈
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖

有一種人，你永遠聽不到他說「我愛你」，卻在你需要的時候總是出現。他不會甜言蜜語，不會頻繁表達情緒，甚至在外人看來冷靜又理性。但只有真正靠近的人才知道，他的愛其實很深，只是藏得很隱密。這3個星座，就是典型「愛越深越不說」的代表。

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愛得最深星座1. 天蠍座：不說，但全部都在做

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

天蠍座的愛，是最極端也最深的。他們不輕易開始，一旦愛了，就會全心投入。

但他們很少用言語表達情感。與其說「我在乎你」，他們更傾向用行動證明，例如默默記住你的習慣、在你低落時出現、甚至替你處理你沒注意到的事情。他們不說，是因為覺得「說出來太廉價」。但這也讓另一半很容易誤會他們不夠在乎。

愛得最深星座2. 摩羯座：不浪漫，但很實際

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

摩羯座的愛，是現實型的。他們不擅長甜言蜜語，也不會刻意製造浪漫氛圍。

但他們會在生活中照顧你，關心你的未來，甚至默默替你規劃長遠的事情。對他們來說，愛不是一時的情緒，而是長期的責任。問題在於，他們的表達太內斂，讓人很難感受到溫度。

愛得最深星座3. 金牛座：慢熱，但一旦愛就很久

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

金牛座的愛，需要時間醞釀。他們不會一開始就投入很多，但一旦確定感情，就會非常穩定。

他們不說愛，但會用行動累積信任。從每天的小關心，到長期的陪伴，他們的愛是慢慢堆疊出來的。

這種愛看似平淡，卻最不容易改變。很多人誤會「不說愛」等於「不夠愛」，但其實有些人只是用不同方式表達。當你遇到這類型的人，或許更需要用心去感受，而不是只聽他說了什麼。

#星座生肖 #星座戀愛運

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《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代

最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
圖片來源：截圖iQIYI

原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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2026-04-27 13:56 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供
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近年成人直播平台 SWAG 不再只是單純的情色平台，而是逐漸變成不少藝人、網紅「話題翻身」的新戰場。從昔日電視藝人，到爭議型網紅、退役軍人、啦啦隊女神，越來越多人選擇跨界加入，也讓外界開始重新思考：「加入SWAG，到底是墮落，還是另一種生存方式？」尤其2026年王俐人以特別嘉賓身份現身SWAG，再度掀起全網熱議。其實回頭看，早已有不少熟面孔曾加入這個平台，有人因此翻紅，有人則被貼上標籤，話題始終沒停過。

文章目錄

加入SWAG人物盤點 王俐人：氣質女神反差加入，49歲照樣衝熱搜

49歲女星王俐人近期因「尺度大突破」再度成為話題人物，先前她穿著性感睡衣開團直播賣吹風機，因火辣造型與大膽風格掀起熱議，被網友形容是「擦邊賣吹風機」意外爆紅。沒想到話題還沒退燒，她近期更連續兩天登上成人影音平台SWAG直播節目，首次以更大膽的方式與觀眾互動，再度衝上熱搜。

2026年最讓人意外的名字之一，無疑就是王俐人。過去一直以氣質優雅形象深植人心的她，這次卻因「No Bra吹風機直播」成功製造強烈反差感，迅速引發全網討論。隨後她更正式以特別嘉賓身分加入SWAG節目《華語AV復興大作戰》，官方更直接打出「你沒看錯，氣質女神真的來了」作為宣傳標語，話題性十足。從優雅女星到話題女王，這種「反差系轉型」不僅成功吸引流量，也讓她再次成為娛樂圈最受矚目的焦點之一。

圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點陳沂：自封「情色教主」，話題女王再出招

2024年，向來敢說敢嗆的陳沂高調宣布加入SWAG，甚至直接表示自己是「缺錢下海」，一句話立刻炸翻全網。她還自封「新一代情色教主」，放話要搶下「四十路市場」，風格一如既往地犀利。她的直播尺度也確實不小，和多位話題人物合體直播，觀看數衝高，也讓她再次成為新聞焦點。支持者認為她只是誠實面對市場需求，反對者則批評她過度消費爭議。無論立場如何，陳沂確實成功把流量變現。

圖片來源：陳沂ＦＢ
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加入SWAG人物盤點統神：星二代話題不斷，直播尺度再升級

「亞洲統神」張嘉航也曾加入成人平台SWAG，消息一出立刻掀起大批網友熱烈討論。這次再度以特別來賓身分回歸，更讓話題迅速延燒。向來以直率敢言、情緒反應超真實聞名的他，首次登上平台直播節目時，就因一段堪稱「大型崩潰現場」的反應成功衝上熱搜，也讓不少網友笑翻直呼：「這真的太統神了。」

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圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點孫安佐：星二代話題不斷，直播尺度再升級

星二代孫安佐本身爭議就不少，從美國事件到泰國風波，一直都是高討論人物。2024年他也曾與陳沂在SWAG直播合體，大談私生活與感情話題，尺度相當直接。不少網友認為他「根本天生適合話題平台」，也有人認為這只是持續消耗個人形象。不過在流量時代，爭議往往本身就是資產。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點館長：從健身館老闆到成人直播嘉賓

館長 也曾登上SWAG直播，首場就找來話題女來賓同框，雖然一度因面對性感美女顯得手足無措，反而製造強烈反差萌，直播人數也衝上高峰。不少粉絲笑說：「館長平常嘴超硬，結果現場最害羞。」這種反差效果，也正是SWAG最擅長操作的流量密碼。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點5. 前輔導長內內：從軍中風波到平台爆紅

前國軍女輔導長「內內」過去因與男友在營區拍攝私密影片，後續影片外流引發軒然大波，兩人也因此遭軍方記過並遭汰除，事件一度成為社會熱議焦點。離開軍中體系後，內內的人生也迎來巨大轉折，她選擇走出原本的舒適圈，正式宣布進軍成人平台SWAG，展開全新事業方向。

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「內內」原本因軍中外流事件受到高度關注，加入SWAG後更迅速成為平台話題人物，首播便吸引大量觀看數，討論度居高不下。她的轉型也引發外界兩極評價，有人替她感到惋惜，認為原本穩定的人生就此改變；也有人認為，她只是選擇用自己的方式重新掌握人生，把曾經的標籤轉化成新的起點。

SWAG到底是墮落還是翻身？

加入SWAG從來不是單純的「尺度問題」，更多時候，它反映的是娛樂圈現實：曝光、流量、收入與生存。有人把它當成翻身機會，有人視為最後退路，也有人只是選擇更直接地面對市場。對觀眾來說，獵奇與批判往往同時存在；但對當事人而言，或許只是另一種工作選擇。畢竟在這個流量比形象更值錢的年代，「加入SWAG」早就不只是八卦，而是一種娛樂產業的縮影。

#陳沂 #館長 #內內 #統神 #王俐人 #孫安佐 #SWAG

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盤點5部「沒爆紅但口碑爆棚」寶藏陸劇，這部豆瓣評分飆破8.6，點開就停不下來！

盤點5部「沒爆紅但口碑爆棚」寶藏陸劇，這部豆瓣評分飆破8.6，點開就停不下來！

2026-04-17 21:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
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每次打開劇單總是不知道看什麼？熱門大卡司的劇早就追完，或是覺得近期的甜寵套路都大同小異？其實陸劇圈藏著超多「沒爆紅但口碑爆棚」的寶藏神劇！這回盤點5部知名度或許不高、卻讓人一看就入坑的「冷門卻好看」陸劇。

這份片單絕對能拯救你的劇荒期！趕快收藏起來吧～

1.《古相思曲》張雅欽、郭迦南

這部絕對是低成本網劇的奇蹟！沒有鋪天蓋地的宣傳，卻靠著神級的「逆向穿越」設定封神，男主的未來是女主的過去，兩人每一次的相遇，都是其中一人愛意最深、另一人卻最陌生的大虐時刻。不僅劇情邏輯縝密、將BE美學發揮到極致，導演的鏡頭語言和女主角溫婉唯美的古裝扮相更是讓人驚豔，看完保證會在坑底躺很久出不來！

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2. 《裝腔啟示錄》蔡文靜、韓東君

誰懂成年人那種「看破不說破」的極致推拉？這部劇完美刻畫了都市男女在職場與情場上的「裝腔」圖鑑。男女主角從互相試探、互飆演技，到最後卸下偽裝、真心相待，曖昧期的性張力直接拉滿！劇裡沒有無腦的撒糖，只有真實又帶點辛辣的都會生存哲學，是一部質感極佳、台詞非常值得細品的高分現代劇。

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3. 《如此可愛的我們》田曦薇、李明德

如果喜歡充滿少女感又治癒的青春小品，這部絕對是首選！當年幾乎是無宣傳空降，卻憑藉著溫馨搞笑的劇情成為超級黑馬。故事圍繞著五個青梅竹馬在教職員家屬院裡一起長大的日常，有親情的溫暖、友情的吵鬧，還有酸酸甜甜的初戀。甜美的田曦薇把女主角的古靈精怪演繹得超級自然討喜，是一部非常適合配飯的舒壓好劇！

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4. 《繁城之下》白宇帆、寧理

古裝懸疑迷請無腦衝這部！這是一部被劇名耽誤的高分佳作，豆瓣評分高達8.5。故事從明朝江南小城的一連串離奇連環殺人案開始，劇情層層反轉，全員惡人又充滿了人性的灰暗面探討。整體鏡頭質感堪比電影，節奏緊湊不拖沓，完全沒有強硬塞入的愛情線，只有燒腦的推理和發人深省的結局，追起來非常過癮！

圖片來源：官方 微博
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5. 《我有一個朋友》謝興陽、蘇夢迪

這部被網友戲稱是「窮劇組拍出神仙劇」的最佳代表！劇情設定在一個虛構的武俠世界，講述幾個隱姓埋名的武林高手在小鎮經營店鋪的搞笑日常。它的笑點不是那種尷尬的硬核搞笑，是充滿各種神回覆和荒誕的反差萌，雖然前期需要熬過前兩集適應一下獨特的節奏，但絕對是越看越上頭，堪稱週末解壓的最佳良藥！

圖片來源：官方 微博
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#蒼蘭訣 #古裝劇 #陸劇 #無冷場陸劇 #長月燼明 #白鹿 #與鳳行 #陸劇推薦

女子漾／編輯ANDREA 2026.04.28 88
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#奧運 #自我成長

享民頭條 2026.04.28 22
2026春季陸劇「網評最高分」TOP5！《成何體統》反套路超神，第一名居然不是《逐玉》？

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#逐玉 #成何體統 #唐宮奇案 #陸劇 #白鹿 #陸劇推薦 #2026陸劇 #網評

女子漾／編輯ANDREA 2026.04.28 121
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