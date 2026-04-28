2026春季日劇21部大盤點：《月夜行路》展開文學破案之旅，《未解決之女》第三季回歸！

作者：李雨莘、宋思彤

2026 春季日劇。（圖／翻攝網路劇照）

日本政府最近「開大絕」，砸下 60 兆日圓力推「科學再興」，這股科技浪潮不只席捲實驗室，更悄悄改變了我們追的日劇！

回頭看 2017 年《過度保護的加穗子》還在玩 AI 聊天機器人的趣味，到今年冬季《東京巫女忍者》直接用 AI 打造出的視覺特效新高度。「科技」早已不再是冷冰冰的背景，而是敘事的靈魂。

延續這股創新氣勢，2026 年春季日劇野心更驚人。本季佳作不再只有粉紅泡泡，更多了對現實的重擊與救贖：無論是挑戰法律灰色地帶的《九條的大罪》，還是溫情熱血的《鯖魚罐頭、飛向宇宙》，或是刻畫逆境翻身的《逆轉球團》，每部作品都在殘酷世界中點燃了希望的溫度。

卡司陣容更是看神仙打架，包括龜梨和也、中島健人與北村匠海，他們將如何展開跨世代的實力對決；還有長濱禰留、田中麗奈等演技派女星助陣，火花四射。在資訊爆炸的時代，哪些劇才值得你空出時間？

我們為大家盤點 22 部優質的 2026 春季日劇，一起感受日劇的進化新紀元：

1. 《未解決之女3》（未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3）

圖／friDay 影音提供

睽違六年，《未解決之女》系列華麗回歸！主演鈴木京香攜手新搭檔黑島結菜，再次穿梭於字裡行間破解謎團。本季核心延續招牌的「文字推理」，並與時俱進納入數位犯罪與 AI 偽造文書等新興案例，讓燒腦程度大幅飆升。

故事設定在第二季結束的六年後，原搭檔矢代朋（波瑠 飾）因調職缺席，特命搜查對策室第六組面臨廢除危機。此時，由黑島結菜飾演、外號「會計之鬼」的陸奧日名子竟主動請纓接任組長，她背後的動機為劇情埋下伏筆。

當凡事靠感性與直覺的鳴海理沙（鈴木京香 飾），遇上講求數據至上的理性派「年下上司」陸奧日名子，兩人在觀念碰撞中產生極佳火花。鈴木京香表示，儘管角色間衝突不斷，但情誼隨案件推進日益深厚，心靈也逐漸靠近。

此外，波瑠在首集的驚喜客串勾起老粉回憶，配合澤村一樹、遠藤憲一等原班人馬助陣，讓第六組成為銜接過去與未來、充滿溫度的搜查橋樑，更讓人期待未來「兩代搭檔」聯手作戰的可能性。

2. 《月夜行路》（月夜行路～答えは名作の中に～）

圖／friDay 影音提供

文學走讀本應是沉浸體驗創作光景的優雅行程，卻意外成了兇殺現場！改編自同名小說的日劇《月夜行路》，講述家庭關係疏離的主婦澤辻涼子（麻生久美子 飾），在遇見銀座混合酒吧媽媽桑野宮露娜（波瑠 飾）後，展開一段逃離日常、卻捲入連環命案的驚奇旅程。

才女露娜運用對夏目漱石、太宰治及江戶川亂步等文豪的深刻理解，抽絲剝繭案件背後的人性糾葛。首集中，兩人在近松門左衛門《曾根崎殉情》的故事背景地——露天神社，發現一對疑似殉情的男女遺體，成功將文學經典與懸疑氛圍巧妙交織。

更具突破性的是，露娜經營的酒吧包容各種性向，劇情也暗示其過去曾為生理男性的背景。不同於過往日劇，周遭角色對此展現出理所當然的尊重，大膽凸顯性別包容的進步價值。這場充滿文藝氣息與人性觀察的冒險，不僅讓人重新認識經典，更期待兩位女性在破案過程中產生的奇妙化學變化。

3. 《便利商店兄弟》（コンビニ兄弟）



圖／NHK 官網

便利商店是我們轉角就能遇見的風景，也是最能看見人情百態的地方。本季日劇《便利商店兄弟》由中島健人主演，將舞台搬到充滿海港風情的福岡門司港。店長志波三彥外表帥到自帶「費洛蒙」，對超商經營更有著近乎狂熱的執著；搭檔則是位把店內日常畫成爆紅漫畫的夢想少女，再加上一名掃光鮮食的神祕常客，讓這家小店充滿了鮮活的生命力。

在輕快的節奏下，這部劇其實藏著極致的療癒感。無論是迷失方向的偶像，還是被迫放棄夢想的學生，都能在這個平凡的空間裡卸下武裝、得到喘息。原著作者町田苑香身為道地的九州人，將門司港的獨特氣息完美融入故事，讓這家店不只是商業場所，更像是一個溫暖的避風港。

編劇根本非二精準點出了全劇核心：「你的容身之處，就在這裡。」《便利店兄弟》不只是在貨架間流轉故事，更是在忙碌的城市角落，溫柔地接住每一個渴望歸屬感的靈魂。在這個不加評斷的空間裡，每個人都能找到重新出發的力量。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

4. 《轉學來的女生》（転校生ナノ）

圖／FOD 官網

2018年泰國劇集《轉學來的女生》憑藉女主角娜諾神祕且浮誇的演技爆紅。今年日本正式推出翻拍版，由仲島有彩飾演擁有不死之身的「撒旦之女」，帶領觀眾直視人性黑暗。

劇中，娜諾穿梭於校園間，引誘出人類內心的貪婪與恐懼，並以「以暴制暴」的極端手段進行懲罰。其中標誌性的「瘋狂大笑」是一大看點，仲島有彩坦言曾反覆研究原版笑聲，在正式開拍時則順應氛圍自然流露，總導演堤幸彥更打包票，其效果絕對不輸泰國版。

日版同樣以單元劇呈現，並融入更豐富的鏡頭語言。執導第二、四集的熊切和嘉巧妙運用視覺美學，分別以繽紛色彩詮釋網路戀愛，以及用「黑電影」風格呈現沉靜基調，展現截然不同的敘事魅力。

作為仲島有彩的出道作品，她坦言詮釋這位近乎完美、不顯露弱點的反英雄角色極具挑戰。全劇六集精準切中多項社會議題，期許觀眾能透過娜諾這面鏡子，審視日常隱藏的幽暗真相。

5. 《地獄占星師》（地獄に堕ちるわよ）

圖／Netflix 提供

改編自真人真事，Netflix 將鏡頭對準了曾風靡全日本的傳奇占卜師：細木數子。故事描述她自銀座底層起家，成為「銀座女王」，最終崛起成為日本最有名的占卜師。作為占卜熱潮的引領者，細木數子不僅獨創了「六星占術」，更以「大殺界」、「不聽我的話，就會墜入地獄喔！」等具備高度衝擊力的語句震撼藝能界。

從指點小室哲哉的婚禮地點，到左右無數演藝圈大咖的決策，她將占卜提升到了權力的層次，被譽為初代的綜藝女王，展現出在社會秩序與玄學之間游移的獨特地位。從釋出的預告中，可以看見戶田惠梨香不僅妝髮神似，肢體動作、口氣等，都活靈活現地詮釋這位極富野心與魅力的女性。

值得一提的是，劇中更將原汁原味地還原當年震驚全日的「放送事故」級世紀衝突。劇組特別請來飾演 Razor Ramon HG 的喜劇演員住谷正樹本人，重現 2005 年他在細木數子面前大跳招牌扭腰舞，導致現場氣氛瞬間冰封、細木數子鐵青臉色怒吼「給我停止扭腰」的窒息場面。事前釋出的各種消息，都讓人相當期待究竟會還原到何種程度，又將揭開細木數子的何種面貌。

這場關於「敬意」與「綜藝效果」的價值碰撞，不僅是無數日本網民心中的傳奇片段，更透過主角間的爭論拋出大哉問：在充滿效果的螢光幕後，這究竟是守護禮儀的堅持，還是一種權威壓迫的展現？這對演技派組合的交鋒，無疑是全劇最具張力的看點。

6. 《鯖魚罐頭、飛向宇宙》（サバ缶、宇宙へ行く）

圖／friDay 影音提供

從《陸王》到《企鵝先鋒》，「逆轉勝」始終是日劇最令人熱血沸騰的核心魅力。新作《鯖魚罐頭，航向宇宙》延續這股精神，卻刻意淡化了爾虞我詐的商戰，將鏡頭轉向福井縣的一所偏鄉水產學校。這不是一場計算精準的生意，而是師生橫跨 12 年的壯舉——要把再平凡不過的家鄉味，送進遙不可及的太空中。

研發過程絕非一帆風順，從畢業生的流動、併校危機到資金幾近斷炊，每一步都是考驗。但在師生堅持下，這款罐頭最終成功獲得 JAXA 認證，讓「從地方校園走向宇宙」的夢想成真。演員陣容更是看點十足，北村匠海首度挑戰教師角色，溫柔地展現出帶領學生逐夢的韌性；神木隆之介則化身理性的審查員，兩人演技的碰撞，在暖心之餘也增添了現實的緊繃感。

全劇在福井小濱市實景拍攝，這座擁有「鯖魚街道」美名的城市，不僅呈現出海港獨有的壯麗景色，更象徵著在土地上默默耕耘的努力，終能跨越疆界，通往更遼闊的星辰大海。這部戲不只是職人劇的變奏，更是一封寫給「堅持」的情書。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

7. 《對決》（対決）



圖／Hami Video 提供

2011 至 2018 年間，日本醫科大學爆發操縱考試、扣減女學生分數的性別歧視醜聞。以此真實背景延伸，日劇描述社會組記者檜葉菊乃（松本若菜 飾）在調查醫大黑幕時，揭發了醫學院普遍「無條件扣除女性分數」的殘酷現況，並與醫大理事神林晴海（鈴木保奈美 飾）展開一場關於體制與正義的博弈。

兩位主角雖立場對立，卻同樣深陷於四面八方的性別歧視中。劇集透過她們截然不同的解決方式，與觀眾進行深層對話：所謂的「正確」，究竟是追求絕對的人權公平，還是為了維持社會運作的平順？

作品調性走社會寫實路線，將如影隨形的歧視化為刺痛的細節。主演松本若菜坦言，劇中的不公正是她曾親歷的現實，這份真實的痛楚讓她詮釋角色時更加投入。本劇不僅揭露醫界醜聞，更直指半世紀來未能消弭的社會病灶，深刻叩問螢幕前的每一個人。

8. 《今夜，在祕密的廚房》（今夜、秘密のキッチンで）

圖／friDay 影音提供

當你以為是一段驚心動魄的狗血不倫愛戀，沒想到卻是奇幻愛情故事的開端。退役女演員坪倉步美（木南晴夏 飾）與知名餐飲集團的社長閃婚，原以為是幸福美好的家庭生活，卻從此踏入精神折磨的地獄。步美廚藝不精，但在這個家，卻也只有廚房是她生活的慰藉。

就在來自丈夫的壓力與繼女的漠視即將壓垮她的那一晚，一名身穿廚師外套的陌生男子Kei（高杉真宙 飾）救了她，更給予她鼓勵，還煮了色香味俱全的美食，讓步美的心裏充滿溫暖。但隨著兩人的相處，她意外發現Kei的身份或許並非她所想得「只是一位廚師」，而暗藏她心中的那個情愫，也逐漸失控。

像是為了治癒步美在這段婚姻中的灰暗，也或許是為呼應她曾經歷過的低潮，Kei製作各式美味的料理療癒著她的身心。劇組也透露，其實劇中出現的料理並非一般餐點，而是針對身體症狀與心理狀態設計的「義式藥膳」，結合了義大利佳餚的美感與藥膳的療效，劇中所出現的食譜皆由專業藥膳專家開發，讓電視機前的觀眾也能一同嘗試製作。

9. 《LOVED ONE》

圖／富士電視台 官網

由於人力不足、資源分配不均，現實的日本在2012年推出「死因究名推進法」與「死因及死者身份調查法」，以解決解剖黑數問題。而在《LOVED ONE》中，為解決死因判決不精確、未充分解剖的現況，厚生勞動省主導成立法醫專家小組「MEJ」，讓法醫擁有死因鑑定的「調查權」，不僅可以做出似警方的搜查行動，更能決定是否解剖遺體。

作為團隊負責人的桐生麻帆（瀧內公美 飾）被迫「降階」接下這個燙手山芋，雖然嘴上抱怨，但在和長年在國外執業的天才法醫水澤真澄（藤岡靛 飾）多次合作下，帶領「MEJ」其他組員一同為遺體說話。而劇名所稱，不僅是法醫對遺體表達敬意的用詞，更提醒著我們這些遺體，曾經也作為「被某個人深愛過的人」存在過。

在運用解剖專長揭開死亡真相的同時，「MEJ」也直面逝者家屬的感受，透過團隊性格迥異的成員們，在彼此的衝突間，與探討「摯愛人」的死因過程中逐漸成長、蛻變，一同扭轉日本社會長期以來被詬病的「死因不明社會」的刻板印象，讓人相當期待後續團隊成員各自的故事與發展。

10. 《龍樹老師太甜了！》（タツキ先生は甘すぎる！）

圖／Netflix 提供

「不登校」，這項指中小學生因各種因素，累計或連續三十天未到校上學的現象，近年來在日本與台灣皆呈現攀升趨勢。為了接住這些在體制外徘徊的孩子，「自由學校」成為他們重返校園緩衝地帶之一。

曾有拒學經驗的青峰雫（松本穗香 飾），以新進職員之姿踏入自由學校「YUKANAI」。然而滿懷理想的她，入職不久便與同事浮田龍樹（町田啓太 飾）在輔導個案時意見相左。究竟「拒絕上學」應被視為一種待解的生理疾病，還是個體在應對壓力時所選的「生活型態」。這不僅是兩人衝突的根本原因，也是本劇鎖拋出的大哉問，成為貫穿全劇的核心命題。

此外，青峰與浮田都以對孩子好為出發點，卻是完全相反的類型。曾任職校園教師的背景，使青峰在教學上顯得嚴謹且注重學業進度，與浮田的無條件包容與寵愛形成強烈對比。也因此，兩人在教育現場的碰撞，不僅是觀念的交鋒，也細膩描繪出對「接住孩子」的多元詮釋，更照映出不願上學的孩子們各自擁有的不同難處與背景。

11. 《風，帶有香氣》（風、薫る）

圖／NHK 官網

曾經日本對於護理師的看法，是「骯髒」，這一刻板印象，讓日本近代護理的先驅大關和，曾一度打退堂鼓。《風，帶有香氣》主人翁之一的一之瀨凜，便是以她最為原型。故事描述出生名門的她，歷經婚姻變故後，遇到貴人，從此踏上成為護士的道路。

與她同屆成為日本史上首批專業資格女護士的大家直美（上坂樹里 飾），喪偶後作為單親母親，雖然並不順遂，卻從未因此放棄努力。這個角色的原型，則是取自鈴木雅，也是一之瀨凜的同學。

不僅來時路同樣顛簸，兩人畢業後，也分別在各自的道路上努力，大關和投身抗疫前線，鈴木雅則致力於建立讓護士能夠獨立工作的制度，分進合擊逐步改變社會對護士「卑微、骯髒且不被重視」的刻板印象，終於在日本對清朝戰爭時迎來順風，邁出翻轉的第一步。

儘管地位提升，但現代日本護理師面臨報酬與勞動強度不符、長時間加班、夜班負擔沉重等問題，新冠疫情期間尤甚。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

12. 《霧藍色的雨後晴天》（スモークブルーの雨のち晴れ）

圖／富士電視台 官網

在酒吧的杯觥交錯間，吾妻朔太郎（武田航平 飾）與前同事久慈靜（澀谷謙人 飾）睽違多年相遇，兩人卻已不復年輕時的光鮮亮麗：吾妻從昔日的菁英業務，如今陷入中年後的憂鬱；久慈則成為深居簡出的翻譯。儘管歲月在彼此身上留下了陌生的刻痕，但重逢時的對視，仍悄悄牽起他們埋藏心底多年的情愫。

《霧藍色的雨後晴天》在描繪愛情的同時，也飽含中年時面對人生的迷惘，正如同在社會打滾的你我一般，從前或許對於工作有相當多的熱情，但來到生命中的某一階段時，卻突然失去對於活下去的意念與熱情；本已是黯淡的職涯發展，接連而來的是親人的生病、死去，該如何面對生命的失去，又該如何重拾生活的步調。或許這部BL作品的核心，是和觀眾一同思考「生存」的意義。

除了本作之外，春季檔期還有《偽裝的真實之吻》、《過分色氣的深見君》與《靈魂之伴》等各具特色的春季作品，為喜歡BL題材的觀眾提供多元的選擇，也讓我們在不同的故事節奏中，都能找到與自己共鳴的靈魂之作。

13. 《惡之華》（惡の華）

圖／東京電視台官網

繼 2009 年漫畫原作與 2016 年電影版後，押見修造名作《惡之華》於 2026 年再度改編為日劇。由國民童星出身的鈴木福，攜手話題藝人 ano 領銜主演，帶領觀眾重新墜入那段充滿罪惡與自我毀滅的青春紀事。

故事圍繞著性格怯懦的中學生春日高男（鈴木福 飾）展開，他因一時衝動偷走暗戀對象的運動服，卻被班上的問題少女仲村佐和（ano 飾）目擊。仲村以此要挾春日訂下詭異的「契約」，在種種近乎變態的指令下，春日平凡的生活徹底崩解，兩人的靈魂卻也在這場背德實驗中意外靠近。

劇中仲村的「施虐性格」與春日覺醒的「被虐本質」，交織出扭曲卻純粹的關係，正是本作跨越多年的核心看點。此外，井頭愛海與乃木坂 46 成員中西阿爾諾的加入，更為這場多角心理角力增添了層次。

主演 ano 坦言，在窒息的情節中反能感受到「救贖」。《惡之華》直擊青春期無法言說的幽暗角落，讓人在痛楚中找到共鳴，是部極具衝擊性的深度作品。

14. 《時光代理人》

圖／東海電視台官網

經營一間照相館的時（佐藤大樹 飾）和光（本鄉奏多 飾）擁有神祕能力，可以透過照片穿越時空。時（佐藤大樹 飾）擁有附身於照片拍攝者、進而穿越時空的能力；光（本鄉奏多 飾）則能看穿照片中的世界，負責引導時行動。兩人在不影響過去的前提下，進入照片的那一刻來尋找過去的真相，而不是改變過去，以避免可能會產生的蝴蝶效應。

《時光代理人》是富士電視台與中國bilibili公司，以及東海電視台三方聯合製作的戲劇，改編自中國知名動畫同名作品。該作品動畫在 bilibili 上創下全球總播放數8.5億次驚人紀錄，不僅在日本、韓國、台灣等亞洲地區廣受歡迎，在英語圈也掀起熱潮，至今已被翻譯為超過20種語言。

值得一提的是，這部作品不乏許多中國在地元素和動漫元素，首集中可以發現編劇在劇情落地與相關設定的改動上花上不少心思，讓奇幻元素看來不突兀，也更具吸引力，相信可以讓更多沒看過動畫原著的觀眾，也能一同沉迷於故事中。

15. 《GIFT》（ギフト）

圖／friDay 影音提供

繼《完美世界》讓觀眾關注身障運動後，日劇《GIFT》以熱血的「輪椅橄欖球」為舞台，核心探討生存、戰鬥與勝利的價值。

劇情講述宇宙物理學家伍鐵文人（堤真一 飾）因好奇心驅使，大膽接手長年墊底、毫無向心力的球隊「Blaze Bulls」，並發誓要將這群散沙帶向日本第一。

伍鐵文人雖擁有頂尖大腦，卻完全不懂規則且說話直率，在帶領球隊的過程中，他與選手們產生激烈衝突，卻也透過了解彼此人生的傷痕，逐漸學會正視內心的難題。

輪椅橄欖球以狂野的輪椅碰撞著稱，適逢日本隊於 2024 年帕運奪金，更增添本劇話題性。導演平野俊一醞釀十年，主演群如山田裕貴、有村架純等均接受數月特訓，力求呈現寫實震撼的比賽場面。搭配山口智子、安田顯等豪華卡司，這部融合競技熱血與人性溫度的作品，無疑是本季焦點。

16. 《逆轉球團》（ストーブリーグ）

圖／WOWOW 官網

剛落幕的 WBC 經典賽再次喚醒了台灣人的棒球魂，那些熱血瞬間至今仍讓人意猶未盡。這股餘溫正好由日劇《逆轉球團》承接，帶領觀眾從賽場轉向辦公室，展開一場關於體制改革的「逆境翻盤」。

故事描述一支戰績墊底、內部一團亂的職業球隊，為了在破產邊緣求生存，破格請來毫無運動背景的櫻崎準（龜梨和也 飾）擔任總經理。他與熱血的編成部長蒔田理紗（長濱禰留 飾）聯手，大刀闊斧地整頓培訓制度。正當球員們找回鬥志時，背後母公司的利益算計，卻讓這場重生之路充滿變數。

主演龜梨和也戲外本就是棒球高手，曾站上世界少棒舞台的經歷，讓他詮釋起決策者更具說服力。本劇改編自韓劇神作《金牌救援》，不同於傳統運動劇只看場上揮棒，它更深刻地揭露球團經營的權力博弈。這場「逆轉勝」不僅是追求比分，更是在制度與現實的夾縫中，替棒球夢找回最初的尊嚴。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

17. 《夫婦別姓刑事》（夫婦別姓刑事）

圖／富士電視台官網

日本法律規定，夫妻如果正式結婚必須改為相同姓氏。然而，這對於「警察夫妻」來說可能有些麻煩，因為日本警界存在「夫妻不能在同一個部門工作」的潛規則，一旦關係曝光就必須調職。

本季的《夫婦別姓刑事》就是從這樣的背景之下誕生。主角四方田誠（佐藤二朗 飾）與鈴木明日香（橋本愛 飾）是刑事課裡實力高強、默契絕佳的好搭檔——然而，他們其實是夫妻。為了隱藏這個秘密，他們選擇「維持原姓氏」，在署內假裝是純同事，綻開了一段「絕對不能被識破」的職場間諜生活。

佐藤二朗以獨特的幽默感和即興發揮著稱；橋本愛則具備冷靜、透明感的知性美。兩人在劇中就像完美的偵查機器，私下互動卻充滿反差萌——大叔與冷豔美女的夫妻日常，對話節奏非常精采。而兩人的親密感遊走在工作及婚姻之間，這種宛如禁忌戀愛的刺激感，也是本劇的一大亮點。

編劇秋元康對懸疑張力的描寫十分到位，不論是《輪到你了》或《真兇標籤》皆有目共睹。《夫婦別姓刑事》的主線案情則是一樁命案，隨著劇情推進，除了生活和愛情的喜劇風格外，也會增加許多懸疑色彩。

18. 《重生：最後的英雄》（リボーン～最後のヒーロー～）

圖／翻攝 X

從冷酷菁英到落魄青年，距離多遠？或許只有一層階梯。2026年，作為新興IT企業社長的根尾光誠（高橋一生 飾），被產業界喻為「時代的魅力領袖」，是不折不扣的人生勝利組；然而一次意外，讓他意外轉生回到2012年，成為與自己相貌相同、卻截然不同的人──野本英人，並接手東京下町一條冷清商店街的洗衣店。

戲劇主視覺中，可以看見高橋一生一人分飾的兩角上下顛倒、表情對立，象徵轉生後所面對的兩個世界。因為在轉生前的2026年，光誠曾為收購，打壓過這條商店街的人們，如今卻必須與他們朝夕相處，甚至成為他們的家人。在艱難地適應英人的身分同時，他更一邊追查在2026年殺害自己的真凶。

這部以「轉生」為主軸，融合人性、歡笑與懸疑元素，帶領觀眾解謎的同時，也一起「人格錯亂」。高橋一生透露，十分期待這部作品，他也分享，希望觀眾能像觀看寓言故事一樣，享受這個虛構的世界。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

19. 《田鎖兄弟》（田鎖ブラザーズ）

圖／TBS 官網

父母躺臥在血泊中的那一幕，像是當機的螢幕，永遠停留在面田鎖真（岡田將生 飾）、田鎖稔（染谷將太 飾）兩兄弟的心裡。更為難受的是，雖然2010年宣布重大刑案的公訴時效將被廢止，但兩兄弟至親的案件在廢止的前兩天，也意外著，犯人將永遠無法被制裁。

長大後的哥哥成為刑警，弟弟則成為驗屍官，前者工作態度消極，後者更是對升遷等興致缺缺。但不約而同的，「時效」自幼烙印在他們的心中，成為他們尋找犯人時的「執著」，在幫助受害人制裁兇手的同時，他們也試圖用自己的方法，找到弒親兇手的真面目。

作品在喪親的苦澀中，勾勒出田鎖兄弟對於父母的思念與傷痛，也讓我們看見，他們身邊的人如何接住這對小兄弟，並陪伴他們長大成人，不過度介入、默默關懷著。此外，這也是岡田與染谷第6次同台演出，多次合作產生的默契讓岡田也感嘆，從第一集就感覺到兩人「自然呈現出那股濃厚的兄弟情誼」。令人十分期待這對銀幕老搭檔還會擦出怎樣的新火花。

20. 《新撰組鎮魂歌》（ちるらん 新撰組鎮魂歌）

圖／Tver 官網

無論是《武士生死鬥》、《怪談作家之妻》還是這季的《風，帶有香氣》，都帶著觀眾回到幕末動盪的時代，看見不同階層在時代洪流下固守傳統或隨波逐流。在政府階層中，倒幕與保幕各據山頭，寫下堅持傳統與力拚革新的血淚歷史，而土方歲三與新選組的成員，即是那群站在懸崖也仍驕傲抬著頭的那群人。

改編自同名漫畫的《新撰組鎮魂歌》，以幕末維新的京都為舞台，描繪追求「最強」的土方歲三（山田裕貴 飾），與近藤勇（鈴木伸之 飾）、沖田總司（細田佳央太 飾）、齋藤一（藤原季節 飾）等個性鮮明的劍士們不打不相識，至此成為同門派兄弟，更齊心開創新撰組，帶著最純粹的初心，成為當時最為耀眼的流星，寫下屬於他們的傳奇歷史。

故事分為「江戶青春篇」與「京都決戰篇」。前者先於三月底於TBS電視播出，後篇則轉由U-NEXT獨家上架完整劇集。雖然此模式並非首創，卻也顯示出日本電視台多少觀察到國內收視習慣逐漸轉為OTT平台，因此投入高達1.5億日圓高資金，製作高品質戲劇作品，更串聯地上波（傳統電視台主流節目或頻道）與線上平台兩種模式，一方面能引導觀眾轉至電視收看，另一方面也考量到線上作品的尺度較電視播出寬鬆，或能製作更為吸引人的作品。

21. 《九條的大罪》（九条の大罪）

圖／Netflix 提供

法庭上的攻防，透過不斷梳理雙方觀點的差異、檢視彼此的強弱，進行思辯，最終形成結論。但這樣的「程序」是否能回應大眾對「正義」的期待？主人翁九條間人（柳樂優彌 飾）屢受外界批評是「無良律師」，但他堅信「律師不該有思想或信條，為委託人辯護才是律師的使命。」

一天，東京大學法律系高材生的烏丸真司（松村北斗 飾）來到他的事務所求職，在試探九條心中「正義」的同時，也和他一同經手多起官司。從酒駕肇逃、非法藥物交易，到長照機構虐待、成人影片演出糾紛等，反映現代社會黑暗面的多樣事件，深描九條與烏丸在面對「為委託人辯護」時的爭論。堅持「保護」委託人的律師，是天使、還是惡魔？

為TBS打造多部熱門作品的製作人那須田淳、導演土井裕泰和編劇根本非翟，這次與 Netflix 合作，將真鍋昌平對社會底層的深刻觀察搬上螢幕，帶領觀眾直面社會階層中的不平等，更重新詰問法律的孰輕孰重。如此令人驚豔的陣容，也難怪柳樂優彌在受訪時也表示相當期待。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

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關於我

阿姞

本名李雨莘，平日追逐時事，閒時沉迷日劇。

六六 LiuLiu

本名宋思彤，已經步出研究領域的 26 歲，曾任《換日線》校園大使。喜歡記錄生活、醉心於影像敘事，最近還迷戀日劇。期許用有溫度的筆觸，寫下身邊動人心弦的故事。劇評、議題探討、時事延伸話題，更多面向的我都在這裡。