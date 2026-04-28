2026-04-28 13:49 女子漾／編輯許智捷
日本扛回來險被沒收？人氣家電因「這零件」遭扣留 網友崩潰：只想著電池忘了這件事
近年不少人赴日旅遊，除了藥妝、零食必買，許多高CP值家電也成了熱門掃貨清單。尤其是小型調理機、食物處理機這類實用家電，常常因為日本價格更甜，讓不少人甘願「扛回台灣」。
不過，最近一位網友就在Threads分享自己的驚魂記，表示自己專程去日本買了一台人氣調理機，原本一路都牢記「有電池的部分一定要隨身攜帶」，沒想到到了機場托運時，因為行李超重，臨時決定連底座也改成手提，結果過海關時，裡面的刀片竟直接被扣留，讓她當場傻眼。
只記得鋰電池要隨身 結果刀片反而出事
原PO表示，自己出發前早就看過不少網友提醒，「有電池的機器一定不能亂托運」，因此特別把主機部分隨身攜帶，避免登機時出狀況。沒想到真正踩雷的不是電池，而是調理機裡的刀片。由於刀片屬於尖銳物品，無法直接手提上機，海關當場將刀片扣下，讓她忍不住直呼：「真的完全沒想到！」
貼文曝光後立刻引起大量共鳴，不少苦主現身留言：「我也是整個被拆開檢查」、「福岡回台也被丟刀頭」、「只想著電池要手提，結果刀片直接沒了。」
有人整台托運沒事 也有人被單獨帶去掃描
也有網友分享不同經驗，有人表示自己整台直接托運，雖然被地勤帶去單獨掃描確認，但最後順利過關，完全沒被扣留。
另一位網友則說：「最保險的方式其實是鋰電池隨身、刀片放托運。」因為不同航空公司對內建鋰電池設備的規範略有不同，有些可托運、有些則要求手提，若再加上刀片屬於敏感物品，確實很容易在機場卡關。因此不少人建議，若有類似需求，最好在返台前先打電話詢問航空公司，避免到了櫃檯才手忙腳亂。
刀頭被沒收別太慌 台灣其實買得到替換配件
最讓大家在意的，還是刀片被扣留後該怎麼辦？有網友安慰表示，其實台灣官網就有單賣刀頭，價格約500元左右，不至於整台機器報廢。不過也有人擔心，日本版本與台灣版本的刀頭規格是否完全相容，甚至有蝦皮賣家提醒「孔洞不一定一樣」，讓不少人猶豫到底該不該直接在台灣補買。
原PO也表示，自己目前仍在等待確認，之後若成功裝上，也會再回來和大家分享結果。
不少人原本只是想趁日本價格便宜省一筆，結果卻因為不了解航空規定，反而多花時間與金錢處理後續問題。
尤其像這類「有鋰電池＋可拆式刀片」的家電，最容易成為登機地雷。與其在海關現場上演驚魂記，不如出發前先確認清楚，才能真正把划算變成值得。
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