主管當心！「訂便當不揪、群組公審」全觸法？職場霸凌新制 7 月上路，最高重罰 450 萬。圖片來源：女子漾AI製圖

「蛤？我只是訂便當忘了問他，這樣也算職場霸凌？」

沒錯！就在今年 7 月，《職業安全衛生法》新增的「職場霸凌防治專章」就要正式上路了。這次讓許多企業和主管們狂冒冷汗的，已經不是那些拍桌怒罵的極端行徑，而是潛藏在日常「正常管理」中的小習慣。一旦不小心踩到紅線，公司面臨的不只是人才流失，更可能吃上最高 450 萬元的連續重罰！

《我的完美秘書》劇照。圖片來源：SBS

不過也別太緊張，女子漾整理了這次修法的核心關鍵，以及主管們在日常中最容易默默踩雷的 7 種情境與應對解方。

職場霸凌不再是「感覺問題」！職安法修法 3 大關鍵

過去，在職場上遇到不舒服的對待時，很多人只能摸摸鼻子，甚至被反酸一句「是你太敏感了吧！」但 104 人力銀行人才永續長鍾文雄指出，這次修法最大的意義，就是把職場霸凌第一次正式寫進法律裡。

1.正式納入法律規範

職場霸凌不再只是道德瑕疵，法規首度明定霸凌的認定原則與審酌因素，讓裁罰具備明確依據。

2.企業必須主動出擊

不能再等員工投訴才處理！公司必須事前建置防治政策、申訴機制，並完成員工教育訓練。

《代理公司》劇照。圖片來源：jtbc

3.違規可連續重罰

違規可處 300 萬元罰鍰，情節嚴重者最高加重至 450 萬元，且能連續開罰直到改善為止。

小心踩雷！主管日常最容易忽視的 7 種「霸凌情境」

1. 社交孤立：訂便當總是「剛好」漏掉特定同事

主管跟幾個要好的小圈圈叫外送，卻刻意且反覆地跳過某位員工。這種排除行為只要造成當事人的心理壓力或敵意環境，就可能被認定為霸凌，別再拿「我只是忘記」當藉口了！

《瑞草洞》劇照。圖片來源：Disney+提供

★建議作法

訂餐、聚餐等團體活動可公開在群組詢問，避免針對特定對象有差別待遇。若員工有績效問題，應透過正式的考核與面談機制處理，而不是用私下排擠來表達不滿。

2. 公開羞辱：在百人群組或會議上公審

「這份報告到底是誰做的？完全不能用！」即使批評有理，但在部門群組點名開罵，或在會議上公開指責，這種損害當事人尊嚴的公開處刑，極易構成霸凌。

《代理公司》劇照。圖片來源：jtbc

★建議作法

指正工作失誤或績效問題時，採取「一對一」的私下溝通；公開場合盡量以「讚美與肯定」為主。若必須檢討整體流程，請針對「事情與防錯機制」本身，絕對避免點名「個人」。

3.心理施壓：用「冷暴力」逼人自動邊緣化

當員工提出意見後，主管開始不讀不回、不給發言機會，或是刻意不分配重要任務。這種持續性的冷漠與無視，其實比當面責罵更讓人猶如坐針氈。

《瑞草洞》劇照。圖片來源：Disney+提供

★建議作法

主管應對所有團隊成員保持一致且專業的溝通態度，如果對員工的表現或發言有疑慮，應透過建設性的對話來解決，切勿用刻意無視或冷凍的方式來逼迫對方就範。

4. 過度壓榨或閒置：工作量分配極度不合理

明知員工已滿載還不斷塞任務，美其名是「能者多勞」；或是反過來，故意只派毫無價值的打雜工作來羞辱對方。只要帶有針對性且造成身心傷害，都在法規開罰範圍內。

《流星》劇照。圖片來源：tvN

★建議作法

定期盤點並確認團隊成員的工作負荷是否均衡合理。若需調整任務，應具體向員工說明原因，避免讓同一人長期承擔極端壓力，或刻意將某人架空。

5. 打壓發言：會議中永遠只針對特定人否定

某位員工一開口就被打斷，提案總被一句「這想法沒意義」直接打回票，但對其他人卻讚賞有加，反覆性的發言打壓，已構成敵意工作環境的要素。

《宇宙MARRY ME?》劇照。圖片來源：Disney+提供

★建議作法

會議中應給予每位成員平等的發言權，即使不認同某項提案，也應具體且客觀地說明不採納的理由，避免針對特定人士的意見進行毫無來由的否定。

6. 集體情緒勒索：用「大家都這樣」合理化要求

要求下班後持續待命、假日出席非強制聚會，若有人拒絕就說：「大家都配合，怎麼就你不行？」這種包裹著群體意識的隱性強制，讓人無法明確拒絕，同樣可能觸法。

《瑞草洞》劇照。圖片來源：Disney+提供

★建議作法

清楚界定「工作要求」與「個人意願」的界線，非工作必要或非上班時間的活動，應給予員工真實的拒絕空間，不應用集體壓力去強迫個人妥協。

7. 制度擺爛：公司根本沒有申訴管道

這點直接針對企業開罰！新法明定 10 人以上企業須設申訴管道，30 人以上須訂定防治規範，100 人以上須成立調查小組，若制度缺失或收到投訴後拖延處理，無需等霸凌事件發生，公司就會直接挨罰。

★建議作法

企業應立刻依法設立專屬且保密的申訴管道與調查小組，並向全體員工宣導。接獲投訴時，務必在規定時限內啟動客觀調查，絕不能有「大事化小、息事寧人」的拖延心態。

圖片來源：女子漾AI製圖

企業自保法則！建置機制與留存「完課紀錄」

面對即將上路的新法，企業現在最該做的不是等事情鬧大才補救，而是立刻將制度建立起來。設立暢通保密的申訴管道、明確的處理時限，絕不能有息事寧人的拖延心態。

鍾文雄特別提醒，舉辦職場防霸凌教育訓練時，務必要留下「完課紀錄與簽到表」。這將是未來面對勞動檢查時，企業證明「已盡宣導與管理責任」的最強護身符。時代在變，打造互相尊重的職場文化，才是企業避開天價罰單、留住好人才的唯一解方！