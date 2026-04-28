2026-04-28 12:06 女子漾／編輯ANDREA
2026春季陸劇「網評最高分」TOP5！《成何體統》反套路超神，第一名居然不是《逐玉》？
各位劇迷們！2026上半年的陸劇戰場簡直是神仙打架呀！從一月到四月，不僅有高質感的歷史正劇，還有甜到蛀牙的古偶、懸疑探案齊發，讓人天天熬夜追劇停不下來！今天BEAUTY小編就幫大家盤點了「2026一月～四月份網評最高分陸劇TOP5」，趕快來看看你心目中的神劇有沒有上榜，還有網友們到底為何會為這些劇瘋狂吧！
TOP 5：《唐宮奇案之青霧風鳴》
主演：白鹿、王星越
這部絕對是懸疑控的最愛！白鹿和王星越迎來超有默契的四搭，這次終於不再是虐戀苦情，而是真正的官配啦！網友大讚本劇將「中式志怪」風格發揮到極致，詭譎氣氛拉滿，加上案件推進完全不拖泥帶水，白鹿飾演的颯爽大女主更是吸粉無數，難怪網評口碑與收視雙雙開出紅盤！
TOP 4：《逐玉》
主演：張凌赫、田曦薇
2026首季討論度與網播量斷崖式霸榜的爆款非《逐玉》莫屬！落難侯爺與怪力屠戶女的「先婚後愛」設定真的太好嗑了。網友瘋狂討論張凌赫絕美的「破碎感」與田曦薇的反差萌，兩人之間的極致拉扯和超慾的吻戲（從捅破窗戶吻到浴池吻），讓粉絲們直呼「甜到瘋掉」！網評口碑居高不下絕對實至名歸。
TOP 3：《成何體統》
主演：王楚然、丞磊（豆瓣 7.2分）
古偶看膩了流水線套路？這部絕對讓你笑出腹肌！男女主角超狂的「雙穿越」設定，第一集就識破彼此穿越者身分並展開合作。網友狂讚劇情節奏飛快、笑點密集且糖分剛剛好，完全猜不到後續發展。王楚然和丞磊的高顏值組合更是讓畫面賞心悅目，是今年公認的黑馬神劇！
TOP 2：《太平年》
主演：白宇、周雨彤（豆瓣 8.3分）
喜歡看群像大劇的女孩們，這部請直接加入片單！《太平年》開播後口碑一路狂飆，豆瓣一舉拿下8.3的高分。網友盛讚這部劇不僅拍攝畫面磅礡大氣，演員們的演技也全員在線。白宇與周雨彤的演繹讓歷史人物充滿立體感，質感堪稱電影級別，是名副其實的高分佳作。
TOP 1：《生命樹》
主演：楊紫、胡歌（豆瓣 8.3分）
網評最高分冠軍就是它！由楊紫搭檔胡歌的《生命樹》，加上正午陽光出品與《瑯琊榜》導演班底，完全是「天花板」級別的頂規製作！劇情以青藏高原為背景，不僅畫面震撼唯美，故事的深度與角色細膩的情感更是惹哭一票網友。超狂陣容加上完美劇本，拿下榜首絕對是毫無懸念！
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