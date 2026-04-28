《穿著Prada的惡魔》20年後再看更懂了！第一季經典回顧＋第二季劇情解析 圖片來源：官方

20年後，米蘭達真的回來了！2006年的經典電影《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada），至今仍是無數女生心中的「職場啟蒙神作」。當年由安·海瑟薇飾演的小安（Andy Sachs），從一個對時尚毫無概念的菜鳥記者，一路走進時尚帝國《Runway》，在毒舌總編米蘭達與梅莉·史翠普的壓迫式訓練下，完成一場殘酷又華麗的成長。而2026年，《穿著Prada的惡魔2》正式回歸，睽違20年再度掀起全球影迷暴動。這次不只是時尚，而是更赤裸的權力、生存與選擇。到底第一集留下了哪些經典？第二集又會怎麼發展？一次帶你完整回顧。

《穿著Prada的惡魔》第一季回顧：小安誤闖時尚地獄，人生徹底翻盤

剛從大學畢業的小安，夢想是成為一名嚴肅記者，卻陰錯陽差進入頂級時尚雜誌《Runway》，成為傳奇總編米蘭達（Miranda Priestly）的助理。問題是她根本不懂時尚，在這個人人看精品、講究品牌、連呼吸都要有品味的世界裡，小安的土氣穿搭簡直像異類。她每天被主管嫌棄、被同事翻白眼，甚至連一句「這只是藍色毛衣」都能被狠狠教育。

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《穿著Prada的惡魔》第一季回顧：米蘭達不是壞，她只是殘酷地真實

米蘭達被無數人視為「惡魔上司天花板」。她冷酷、精準、幾乎沒有情緒，永遠一句：「That’s all.」但越看到後面才發現，她其實不是單純的反派，而是一個在男人主導的世界裡，必須比所有人更狠，才能站穩位置的女人。她的成功，從來不是幸運，而她對小安的嚴苛，某種程度上，也是一種近乎殘忍的栽培，這也是為什麼多年後，觀眾反而開始重新理解米蘭達。

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《穿著Prada的惡魔》第一季回顧：小安變漂亮了，卻差點失去自己

在造型總監奈吉爾（Nigel）的幫助下，小安完成華麗變身。高跟鞋、精品包、香奈兒、Prada……她終於成為那個人人看得起的人。但同時，她也慢慢失去了原本的自己，男友不理解她，朋友覺得她變了，連她自己都開始懷疑：這真的是我想要的人生嗎？最終，她在巴黎時裝週選擇離開米蘭達，丟下手機，轉身走人。那一幕，成了整部電影最經典的覺醒時刻。

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《穿著Prada的惡魔》第二季劇情：20年後，小安回來了

《穿著Prada的惡魔2》故事設定在20年後。這次的小安，早已不是當年那個手忙腳亂的小助理，而是成為成熟又有影響力的資深主編。她再次回到《Runway》，卻不是當助手，而是以平起平坐的姿態，再次面對米蘭達。這場重逢，絕對不只是敘舊。而是兩個曾經互相改變彼此人生的女人，再一次正面交鋒。

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《穿著Prada的惡魔》第二季劇情2：紙本雜誌快死了，米蘭達也得低頭

這次最大的主線，不再只是時尚，而是媒體生存戰。隨著數位時代全面來襲，傳統紙本媒體式微，《Runway》雜誌也陷入巨大危機。米蘭達第一次面臨一件事她可能不再是不可取代的人。對一個永遠站在高處的人來說，這比失敗更可怕，她必須學會妥協，也必須重新定義自己的價值，這一集的米蘭達，會比第一集更脆弱，也更精彩。

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《穿著Prada的惡魔》第二季劇情：Emily逆襲成功，成了最強對手

還記得那位永遠踩著高跟鞋狂奔、壓力大到快昏倒的Emily嗎？這次艾蜜莉·布朗飾演的Emily Charlton，已經不是助理，而是掌握精品品牌廣告預算的高層主管。她手上的資源，甚至能決定《Runway》的生死。從被壓榨的打工人，到掌控資本的人，這種逆襲，比愛情線更讓人上頭。

《穿著Prada的惡魔》第二季劇情：這次不是誰贏，而是誰還能做自己

第一集談的是「我要不要成功」。第二集談的則是「成功之後，我還是我嗎？」小安、米蘭達、Emily，三個女人都站在人生不同位置，卻同樣面對一個問題：當你終於擁有權力，你會變成自己最討厭的大人嗎？這也是《穿著Prada的惡魔2》最讓人期待的地方。它不只是續集，而是所有曾經在職場裡受過傷的人，20年後的答案。

《穿著Prada的惡魔2》上映時間



《穿著Prada的惡魔2》已於2026年4月舉辦首映，並預計5月1日正式上映，由原班核心卡司回歸，包括梅莉·史翠普、安·海瑟薇、艾蜜莉·布朗與史丹利·圖奇。