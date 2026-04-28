《穿著Prada的惡魔》20年後再看更懂了！第一季經典回顧＋第二季劇情解析

2026-04-28 12:01 女子漾／編輯周意軒
《穿著Prada的惡魔》20年後再看更懂了！第一季經典回顧＋第二季劇情解析　圖片來源：官方
《穿著Prada的惡魔》20年後再看更懂了！第一季經典回顧＋第二季劇情解析　圖片來源：官方

20年後，米蘭達真的回來了！2006年的經典電影《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada），至今仍是無數女生心中的「職場啟蒙神作」。當年由安·海瑟薇飾演的小安（Andy Sachs），從一個對時尚毫無概念的菜鳥記者，一路走進時尚帝國《Runway》，在毒舌總編米蘭達與梅莉·史翠普的壓迫式訓練下，完成一場殘酷又華麗的成長。而2026年，《穿著Prada的惡魔2》正式回歸，睽違20年再度掀起全球影迷暴動。這次不只是時尚，而是更赤裸的權力、生存與選擇。到底第一集留下了哪些經典？第二集又會怎麼發展？一次帶你完整回顧。

《穿著Prada的惡魔》第一季回顧：小安誤闖時尚地獄，人生徹底翻盤

剛從大學畢業的小安，夢想是成為一名嚴肅記者，卻陰錯陽差進入頂級時尚雜誌《Runway》，成為傳奇總編米蘭達（Miranda Priestly）的助理。問題是她根本不懂時尚，在這個人人看精品、講究品牌、連呼吸都要有品味的世界裡，小安的土氣穿搭簡直像異類。她每天被主管嫌棄、被同事翻白眼，甚至連一句「這只是藍色毛衣」都能被狠狠教育。

圖片來源：官方
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《穿著Prada的惡魔》第一季回顧：米蘭達不是壞，她只是殘酷地真實

米蘭達被無數人視為「惡魔上司天花板」。她冷酷、精準、幾乎沒有情緒，永遠一句：「That’s all.」但越看到後面才發現，她其實不是單純的反派，而是一個在男人主導的世界裡，必須比所有人更狠，才能站穩位置的女人。她的成功，從來不是幸運，而她對小安的嚴苛，某種程度上，也是一種近乎殘忍的栽培，這也是為什麼多年後，觀眾反而開始重新理解米蘭達。

圖片來源：官方
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《穿著Prada的惡魔》第一季回顧：小安變漂亮了，卻差點失去自己

在造型總監奈吉爾（Nigel）的幫助下，小安完成華麗變身。高跟鞋、精品包、香奈兒、Prada……她終於成為那個人人看得起的人。但同時，她也慢慢失去了原本的自己，男友不理解她，朋友覺得她變了，連她自己都開始懷疑：這真的是我想要的人生嗎？最終，她在巴黎時裝週選擇離開米蘭達，丟下手機，轉身走人。那一幕，成了整部電影最經典的覺醒時刻。

圖片來源：官方
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《穿著Prada的惡魔》第二季劇情：20年後，小安回來了

《穿著Prada的惡魔2》故事設定在20年後。這次的小安，早已不是當年那個手忙腳亂的小助理，而是成為成熟又有影響力的資深主編。她再次回到《Runway》，卻不是當助手，而是以平起平坐的姿態，再次面對米蘭達。這場重逢，絕對不只是敘舊。而是兩個曾經互相改變彼此人生的女人，再一次正面交鋒。

圖片來源：官方
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《穿著Prada的惡魔》第二季劇情2：紙本雜誌快死了，米蘭達也得低頭

這次最大的主線，不再只是時尚，而是媒體生存戰。隨著數位時代全面來襲，傳統紙本媒體式微，《Runway》雜誌也陷入巨大危機。米蘭達第一次面臨一件事她可能不再是不可取代的人。對一個永遠站在高處的人來說，這比失敗更可怕，她必須學會妥協，也必須重新定義自己的價值，這一集的米蘭達，會比第一集更脆弱，也更精彩。

圖片來源：官方
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《穿著Prada的惡魔》第二季劇情：Emily逆襲成功，成了最強對手

還記得那位永遠踩著高跟鞋狂奔、壓力大到快昏倒的Emily嗎？這次艾蜜莉·布朗飾演的Emily Charlton，已經不是助理，而是掌握精品品牌廣告預算的高層主管。她手上的資源，甚至能決定《Runway》的生死。從被壓榨的打工人，到掌控資本的人，這種逆襲，比愛情線更讓人上頭。

《穿著Prada的惡魔》第二季劇情：這次不是誰贏，而是誰還能做自己

第一集談的是「我要不要成功」。第二集談的則是「成功之後，我還是我嗎？」小安、米蘭達、Emily，三個女人都站在人生不同位置，卻同樣面對一個問題：當你終於擁有權力，你會變成自己最討厭的大人嗎？這也是《穿著Prada的惡魔2》最讓人期待的地方。它不只是續集，而是所有曾經在職場裡受過傷的人，20年後的答案。

《穿著Prada的惡魔2》上映時間

《穿著Prada的惡魔2》已於2026年4月舉辦首映，並預計5月1日正式上映，由原班核心卡司回歸，包括梅莉·史翠普、安·海瑟薇、艾蜜莉·布朗與史丹利·圖奇。
#安·海瑟薇 #梅莉·史翠普 #穿著Prada的惡魔2

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2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

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愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎

2026-04-22 10:29 女子漾／編輯張念慈
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖

有一種人，你永遠聽不到他說「我愛你」，卻在你需要的時候總是出現。他不會甜言蜜語，不會頻繁表達情緒，甚至在外人看來冷靜又理性。但只有真正靠近的人才知道，他的愛其實很深，只是藏得很隱密。這3個星座，就是典型「愛越深越不說」的代表。

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愛得最深星座1. 天蠍座：不說，但全部都在做

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

天蠍座的愛，是最極端也最深的。他們不輕易開始，一旦愛了，就會全心投入。

但他們很少用言語表達情感。與其說「我在乎你」，他們更傾向用行動證明，例如默默記住你的習慣、在你低落時出現、甚至替你處理你沒注意到的事情。他們不說，是因為覺得「說出來太廉價」。但這也讓另一半很容易誤會他們不夠在乎。

愛得最深星座2. 摩羯座：不浪漫，但很實際

圖片來源：tvN
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摩羯座的愛，是現實型的。他們不擅長甜言蜜語，也不會刻意製造浪漫氛圍。

但他們會在生活中照顧你，關心你的未來，甚至默默替你規劃長遠的事情。對他們來說，愛不是一時的情緒，而是長期的責任。問題在於，他們的表達太內斂，讓人很難感受到溫度。

愛得最深星座3. 金牛座：慢熱，但一旦愛就很久

圖片來源：tvN
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金牛座的愛，需要時間醞釀。他們不會一開始就投入很多，但一旦確定感情，就會非常穩定。

他們不說愛，但會用行動累積信任。從每天的小關心，到長期的陪伴，他們的愛是慢慢堆疊出來的。

這種愛看似平淡，卻最不容易改變。很多人誤會「不說愛」等於「不夠愛」，但其實有些人只是用不同方式表達。當你遇到這類型的人，或許更需要用心去感受，而不是只聽他說了什麼。

#星座生肖 #星座戀愛運

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《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代

最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
圖片來源：截圖iQIYI

原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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2026-04-17 21:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
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每次打開劇單總是不知道看什麼？熱門大卡司的劇早就追完，或是覺得近期的甜寵套路都大同小異？其實陸劇圈藏著超多「沒爆紅但口碑爆棚」的寶藏神劇！這回盤點5部知名度或許不高、卻讓人一看就入坑的「冷門卻好看」陸劇。

這份片單絕對能拯救你的劇荒期！趕快收藏起來吧～

1.《古相思曲》張雅欽、郭迦南

這部絕對是低成本網劇的奇蹟！沒有鋪天蓋地的宣傳，卻靠著神級的「逆向穿越」設定封神，男主的未來是女主的過去，兩人每一次的相遇，都是其中一人愛意最深、另一人卻最陌生的大虐時刻。不僅劇情邏輯縝密、將BE美學發揮到極致，導演的鏡頭語言和女主角溫婉唯美的古裝扮相更是讓人驚豔，看完保證會在坑底躺很久出不來！

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2. 《裝腔啟示錄》蔡文靜、韓東君

誰懂成年人那種「看破不說破」的極致推拉？這部劇完美刻畫了都市男女在職場與情場上的「裝腔」圖鑑。男女主角從互相試探、互飆演技，到最後卸下偽裝、真心相待，曖昧期的性張力直接拉滿！劇裡沒有無腦的撒糖，只有真實又帶點辛辣的都會生存哲學，是一部質感極佳、台詞非常值得細品的高分現代劇。

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3. 《如此可愛的我們》田曦薇、李明德

如果喜歡充滿少女感又治癒的青春小品，這部絕對是首選！當年幾乎是無宣傳空降，卻憑藉著溫馨搞笑的劇情成為超級黑馬。故事圍繞著五個青梅竹馬在教職員家屬院裡一起長大的日常，有親情的溫暖、友情的吵鬧，還有酸酸甜甜的初戀。甜美的田曦薇把女主角的古靈精怪演繹得超級自然討喜，是一部非常適合配飯的舒壓好劇！

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4. 《繁城之下》白宇帆、寧理

古裝懸疑迷請無腦衝這部！這是一部被劇名耽誤的高分佳作，豆瓣評分高達8.5。故事從明朝江南小城的一連串離奇連環殺人案開始，劇情層層反轉，全員惡人又充滿了人性的灰暗面探討。整體鏡頭質感堪比電影，節奏緊湊不拖沓，完全沒有強硬塞入的愛情線，只有燒腦的推理和發人深省的結局，追起來非常過癮！

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5. 《我有一個朋友》謝興陽、蘇夢迪

這部被網友戲稱是「窮劇組拍出神仙劇」的最佳代表！劇情設定在一個虛構的武俠世界，講述幾個隱姓埋名的武林高手在小鎮經營店鋪的搞笑日常。它的笑點不是那種尷尬的硬核搞笑，是充滿各種神回覆和荒誕的反差萌，雖然前期需要熬過前兩集適應一下獨特的節奏，但絕對是越看越上頭，堪稱週末解壓的最佳良藥！

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#郭迦南 #豆瓣評分 #陸劇推薦

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不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看

2026-04-27 13:56 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供
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近年成人直播平台 SWAG 不再只是單純的情色平台，而是逐漸變成不少藝人、網紅「話題翻身」的新戰場。從昔日電視藝人，到爭議型網紅、退役軍人、啦啦隊女神，越來越多人選擇跨界加入，也讓外界開始重新思考：「加入SWAG，到底是墮落，還是另一種生存方式？」尤其2026年王俐人以特別嘉賓身份現身SWAG，再度掀起全網熱議。其實回頭看，早已有不少熟面孔曾加入這個平台，有人因此翻紅，有人則被貼上標籤，話題始終沒停過。

文章目錄

加入SWAG人物盤點 王俐人：氣質女神反差加入，49歲照樣衝熱搜

49歲女星王俐人近期因「尺度大突破」再度成為話題人物，先前她穿著性感睡衣開團直播賣吹風機，因火辣造型與大膽風格掀起熱議，被網友形容是「擦邊賣吹風機」意外爆紅。沒想到話題還沒退燒，她近期更連續兩天登上成人影音平台SWAG直播節目，首次以更大膽的方式與觀眾互動，再度衝上熱搜。

2026年最讓人意外的名字之一，無疑就是王俐人。過去一直以氣質優雅形象深植人心的她，這次卻因「No Bra吹風機直播」成功製造強烈反差感，迅速引發全網討論。隨後她更正式以特別嘉賓身分加入SWAG節目《華語AV復興大作戰》，官方更直接打出「你沒看錯，氣質女神真的來了」作為宣傳標語，話題性十足。從優雅女星到話題女王，這種「反差系轉型」不僅成功吸引流量，也讓她再次成為娛樂圈最受矚目的焦點之一。

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加入SWAG人物盤點陳沂：自封「情色教主」，話題女王再出招

2024年，向來敢說敢嗆的陳沂高調宣布加入SWAG，甚至直接表示自己是「缺錢下海」，一句話立刻炸翻全網。她還自封「新一代情色教主」，放話要搶下「四十路市場」，風格一如既往地犀利。她的直播尺度也確實不小，和多位話題人物合體直播，觀看數衝高，也讓她再次成為新聞焦點。支持者認為她只是誠實面對市場需求，反對者則批評她過度消費爭議。無論立場如何，陳沂確實成功把流量變現。

圖片來源：陳沂ＦＢ
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加入SWAG人物盤點統神：星二代話題不斷，直播尺度再升級

「亞洲統神」張嘉航也曾加入成人平台SWAG，消息一出立刻掀起大批網友熱烈討論。這次再度以特別來賓身分回歸，更讓話題迅速延燒。向來以直率敢言、情緒反應超真實聞名的他，首次登上平台直播節目時，就因一段堪稱「大型崩潰現場」的反應成功衝上熱搜，也讓不少網友笑翻直呼：「這真的太統神了。」

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圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點孫安佐：星二代話題不斷，直播尺度再升級

星二代孫安佐本身爭議就不少，從美國事件到泰國風波，一直都是高討論人物。2024年他也曾與陳沂在SWAG直播合體，大談私生活與感情話題，尺度相當直接。不少網友認為他「根本天生適合話題平台」，也有人認為這只是持續消耗個人形象。不過在流量時代，爭議往往本身就是資產。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點館長：從健身館老闆到成人直播嘉賓

館長 也曾登上SWAG直播，首場就找來話題女來賓同框，雖然一度因面對性感美女顯得手足無措，反而製造強烈反差萌，直播人數也衝上高峰。不少粉絲笑說：「館長平常嘴超硬，結果現場最害羞。」這種反差效果，也正是SWAG最擅長操作的流量密碼。

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加入SWAG人物盤點5. 前輔導長內內：從軍中風波到平台爆紅

前國軍女輔導長「內內」過去因與男友在營區拍攝私密影片，後續影片外流引發軒然大波，兩人也因此遭軍方記過並遭汰除，事件一度成為社會熱議焦點。離開軍中體系後，內內的人生也迎來巨大轉折，她選擇走出原本的舒適圈，正式宣布進軍成人平台SWAG，展開全新事業方向。

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「內內」原本因軍中外流事件受到高度關注，加入SWAG後更迅速成為平台話題人物，首播便吸引大量觀看數，討論度居高不下。她的轉型也引發外界兩極評價，有人替她感到惋惜，認為原本穩定的人生就此改變；也有人認為，她只是選擇用自己的方式重新掌握人生，把曾經的標籤轉化成新的起點。

SWAG到底是墮落還是翻身？

加入SWAG從來不是單純的「尺度問題」，更多時候，它反映的是娛樂圈現實：曝光、流量、收入與生存。有人把它當成翻身機會，有人視為最後退路，也有人只是選擇更直接地面對市場。對觀眾來說，獵奇與批判往往同時存在；但對當事人而言，或許只是另一種工作選擇。畢竟在這個流量比形象更值錢的年代，「加入SWAG」早就不只是八卦，而是一種娛樂產業的縮影。

#陳沂 #館長 #內內 #統神 #王俐人 #孫安佐 #SWAG

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