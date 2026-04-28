客製化保健品推薦【咖米Kamee】職業婦女+媽媽日常，每天都在趕時間，但營養不能隨便。一天一包精準補充，忙碌生活也能輕鬆補充營養。

記得曾經有一份工作的主管，

他說他比較喜歡雇用已婚人士，尤其是媽媽。

原因是媽媽很會利用時間，

若把幾點要泡奶、幾點要做家事的清楚節奏，應用到職場上，

有時反而是很有效率的展現。

看來媽媽分秒必爭的生活，已經是大眾認定的形象。

我自己當媽媽已快12年，雖然說早已習慣，

但也發現在這麼忙碌的過程，

自己總是把心思放在照顧家庭跟工作上，常常漏掉照顧自己。

也讓我開始意識到，平常好像真的比較少去留意自己的營養補充。

可是當想買一些保健品來補充時，

往往是跟風大家買什麼就跟著買，其實都補錯保健品。

市面上保健品瓶瓶罐罐那麼多，不僅不知道怎麼挑，

還總是會忘記吃，最後都只能過期丟掉。

而這樣的狀況，其實也讓我開始思考，

有沒有更省時間、也比較不容易出錯的補充方式。

後來才接觸到像【咖米Kamee】這類客製化的補充方式，

對我來說算是一種比較輕鬆的選擇，

也不用再自己一個一個研究怎麼搭配。

咖米Kamee AI智能健康評估系統

其實這不是我初次接觸咖米，畢竟它蠻夯的。

跟一般市面上保健食品最大的不同，

便是它可以打造出，最適合自己健康的保健品菜單。

大家有興趣的話，可以直接上它們的官網

咖米:https://kameelife.com/reurl/MmRSap

先做免費評估，我覺得這蠻有趣的。

有點像心理測驗，但又很專業。

分析完以後，會拿到一個健康綜合分數，當然這是參考用。

主要是會針對你的需求，調配出適合你的保健品清單。

這個就是我的客製化保健品明細，

每一種保健品，上面都會明確告訴你它的作用。

可以說是將個人化保健品這件事，做到了極致。

當然你也可以依自己需求，如果不想一天吞太多保健品，

就自行決定哪些想保留、哪些想捨棄，

總之對我來說，會選擇咖米，

是希望有簡單又不費力的保養方式。

透過AI健康評估了解自己狀態，再依評估結果，搭配個人化保健品組合，

咖米就是重視效率及效果的媽媽幫手無誤啊!

咖米Kamee 客製化保健品

在官網確定好自己的保健品以後，按下訂購即可。

咖米採取每月自動配送的模式，

不過不用擔心，訂閱後，每個月還是可以自行調整品項與配方。

我很喜歡它們家的保健品，會附上小卡。

卡片就像是保健品的身份證，說明寫得很詳細，

上面寫著它們的成份、來源、用法與期限。

我覺得卡片蠻有質感的，所以喜歡。

一次配送一個月份，一天一包，總共有30包。

由於我缺少運動、曬太陽，工作久坐性質，外食居多，

加上特別重視養顏美容，又要補充膠原蛋白，

因此我一天要吃的保健品，其實還蠻多的。

不過就像我前面所說，

大家可以依自己需求調整。

我第一個月先按照它的配方下去每天認真吃，體感蠻有差的。

吃下來以後，

其中 精萃綜合維他命跟 雙效專利益生菌，我自己是最有感。

下個月我應該會跟咖米營養師線上討論一下，

看要如何調整一下我的方案，並以這兩者為主下去搭配其它的。

精萃綜合維他命

精萃綜合維他命，對我來說就是懶人救星。

它直接把超過24種維生素跟礦物質都整理好，

而且做成小顆、高濃縮，就能把每天該有的基礎營養補上。

裡面還有加蜂膠跟硒，是我最推薦的地方。

當媽媽的都知道，蜂膠是保護力幫手啊!

我如果有覺得最近作息比較不穩或比較累時，

會特別留意日常的營養補充，也會補充像蜂膠這類的成分。

雙效專利益生菌 S300

然後益生菌應該不用多介紹吧!

像我這種作息比較不固定、外食也偏多的人，

平常也會留意益生菌這類的營養補充。

精萃綜合維他命搭配雙效專利益生菌 S300，

對我來說算是一種日常補充的搭配方式，

一個補充基礎營養，一個補充平常飲食中較少攝取的部分。

算是把一些平常比較容易忽略的補充，慢慢補回來。

咖米Kamee 心得與推薦原因

像我這種平常已經夠忙的人(媽媽真的是很忙啊!)

真的很難也很懶得再花時間，

去研究一堆成分、品牌、怎麼搭才不會吃錯。

而咖米一開始就透過AI健康評估，

幫我把目前的生活型態、作息、需求先整理出來，

再依照結果直接搭配好適合我的組合，光這點就先加分了。

而且產品在成分來源與資訊標示上也寫得蠻清楚的，

自己在看的時候會比較安心。

像成分、來源或相關資訊都可以查得到，整體資訊也算透明，

不用自己再額外花時間查資料，這點對我來說蠻加分的。

它的包裝不僅有質感，也經過巧思的設計。

像是盒身上有31個洞，吃過一天就撮一個洞，

用來提醒使用者，今天吃過了沒?

簡單清楚，一目瞭然。

一天一包，

不用自己分裝、不用記要吃什麼，

對我這種很容易忘記的人來說，真的很重要。

再來我覺得很加分的是，它不是配好就不能動。

每個月都可以依照自己的狀況去調整品項，

像有一陣子比較累、或是特別在意某一塊，

就可以再微調，而不是一直吃一樣的。

如果真的有不確定的地方，也有線上營養師能夠詢問，

對我來說挺安心的。

方便攜帶也是一個重大的優點，

每天拿一包，完全無負擔。

出去玩幾天就抽幾包，不用像以前在那樣帶好幾罐，

不然就是自己用藥盒分裝，有夠麻煩還會受潮。

保健品已經是現代人不可或缺的日常，

我認真吃了一段時間，

在每天忙碌的生活中，努力維持良好狀態。

咖米它的成分跟來源都寫得很清楚，

對於現在的我來說，

這種不用花太多時間思考，又可以安心長期持續的方式，

便是最適合的保養方式。

咖米Kamee 相關資訊

大家都知道健康是擺在第一的事情，但總是很容易因為忙碌而忽略。

我自己也是啊!

平日工作、生活；假日遊玩、交際，

尤其帶著孩子，需要更多的體力與活力。

有了咖米，讓守護健康這件事，簡單了許多。

忙碌生活中，輕鬆補充每日營養，多照顧自己，

每天記得，把自己顧進生活裡一點。

推薦使用咖米官網做免費AI 健康評估，

看看自己的身體需要什麼喲!

品牌官網：https://kameelife.com/reurl/MmRSap

AI健康評估：https://kameelife.com/reurl/4jj74D