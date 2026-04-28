《黑夜告白》EP1-4分集劇情懶人包！王鶴棣首演菜鳥刑警 追查18年電梯失蹤案(持續更新)。圖片來源：《黑夜告白》官方微博

懸疑刑偵陸劇《黑夜告白》由王鶴棣、潘粵明、任敏主演，以一樁發生在1997年的「電梯失蹤案」為主軸，串聯1997、2006與2015三條時間線，從一雙藍色高跟鞋、一名神秘失蹤女子開始，牽扯出跨越18年的命案真相，王鶴棣飾演熱血菜鳥刑警「冉方旭」，搭檔潘粵明飾演的老刑警「何遠航」，師徒聯手破案，節奏緊湊又充滿反轉。劇集一開播就迅速衝上Netflix熱播榜單，引發大批劇迷討論。女子漾幫大家整理分集劇情懶人包，不想被暴雷的人請小心閱讀喔！

《黑夜告白》劇情簡介

故事圍繞著一樁發生在1997年的「元龍里小區電梯失蹤案」，一名穿著藍色高跟鞋的女子背著一名男子上了18樓後，兩人憑空消失。經驗老道的實作派刑警何遠航（潘粵明 飾）原本以為只是惡作劇，但滿腔熱血的學院派菜鳥徒弟冉方旭（王鶴棣 飾）卻敏銳地察覺到案情不單純。兩人從一開始的水火不容，到後來聯手抽絲剝繭，卻在調查過程中遭遇重重波折，甚至牽扯出駭人聽聞的陳年秘事。

圖片來源：《黑夜告白》官方微博

全劇劇情在1997年、2006年與2015年三重時間線中來回交錯，歲月流轉中，原本熱血的冉方旭迎來了命運的轉折，而何遠航的女兒何曉荷（任敏 飾）在長大後繼承了警隊遺志，與年邁的父親聯手，誓要在小區拆遷前夕揭開這段跨越近20年的黑夜謎團。

圖片來源：《黑夜告白》官方微博

注意！前方有《黑夜告白》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！

《黑夜告白》第1集劇情

1997年香港回歸，全城洋溢喜悅氛圍，元龍里國際花園卻發生一起詭異失蹤案。一名穿著藍色高跟鞋的神秘女子，背著一名身穿黑袍的男子走進大樓，搭電梯前往早已因掃黃停業的18樓巴媂亞俱樂部，卻從此人間蒸發。值班保全與住戶都目睹這一幕，警方隨即介入調查。剛入職的菜鳥刑警冉方旭被安排跟著資深刑警何遠航辦案，兩人初次合作火藥味十足。冉方旭靠著現場腳印與推理，堅信這不是普通惡作劇；何遠航則認為只是住戶誇大其詞，準備草草結案。

圖片來源：《黑夜告白》官方微博

但冉方旭不願放棄，他獨自重返現場，發現案發地西側竟沒有腳印，這個細節讓他更加確信案件背後另有隱情。這起看似荒誕的「電梯消失案」，也成為改變他人生的重要起點。2015年，元龍里再次出現孩童失蹤案，早已離開刑警崗位的何遠航找上轉任警校講師的冉方旭，18年前未解的舊案，再度被翻開。

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《黑夜告白》第2集劇情

回到1997年，冉方旭年輕氣盛，始終不接受何遠航對案件的敷衍態度。兩人雖然被迫搭檔，辦案理念卻完全不同。冉方旭每天都回到案發現場反覆勘查，終於在18樓外牆下發現大量菸頭與可疑痕跡。為了取證，他甚至冒險從窗戶攀爬，不慎打碎玻璃，還意外砸傷路過女孩喬素清，也因此與她相識。

圖片來源：《黑夜告白》官方微博

更重要的是，他發現18樓竟藏有通往天台的暗門，並在樓上看到明顯血跡與腳印。冉方旭激動認為終於找到命案證據，卻被居民指出那些血其實只是祭祀用的雞血，用來鎮壓「鬧鬼傳說」。另一邊，何遠航追查到小混混金滿堂，懷疑他與案件有關。就在王老準備提供線索時，金滿堂竟試圖滅口，幸好何遠航及時趕到將人逮捕。案情開始從靈異傳聞，逐漸走向真正的人為犯罪。

圖片來源：《黑夜告白》官方微博

《黑夜告白》第3集劇情

金滿堂終於鬆口，坦承自己曾受神秘蒙面人指使，負責讓那對父女「消失」，但從頭到尾都沒見過對方真面目，他只知道對方要求他在岐黃醫院等待，並堅稱那兩人一定會出現。住在407的大爺則提供重要線索，表示曾兩次見過失蹤女子，印象最深的是她雙手都貼滿膏藥，這個細節讓冉方旭立刻鎖定醫院與按摩場所作為調查方向。

圖片來源：《黑夜告白》官方微博

經過追查，他們發現女子綽號叫「夢夢」，本名其實是徐萌，曾在按摩店工作，後來轉到足療店，還有一名重病父親。她為了替父親治病四處借高利貸，生活早已陷入絕境。冉方旭甚至假扮客人潛入足療店查案，結果鬧出笑話，被當場潑了一臉洗腳水，雖然狼狽，卻成功掌握了重要線索。

圖片來源：《黑夜告白》官方微博

《黑夜告白》第4集劇情

何遠航與冉方旭持續追查後，確認失蹤女子「夢夢」本名叫徐萌，長期在按摩店工作，獨自照顧重病父親，為了治病欠下不少高利貸。警方發現，徐萌失蹤前曾遭宋青松糾纏，對方不僅提出包養，甚至多次對她施暴。

圖片來源：《黑夜告白》官方微博

而元龍里18樓過去正是按摩店「巴媂婭」所在地，也與宋青松有密切關聯。隨著線索越來越清晰，師徒兩人開始懷疑，這起電梯失蹤案背後，恐怕不是單純的人口失蹤，而是一場被刻意掩蓋的犯罪。

後續集數待播中，女子漾會持續更新...