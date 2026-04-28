2026-04-28 10:11 女子漾／編輯許智捷
日本GU紅標不一定有優惠？旅客結帳才發現「全是原價」 內行揭關鍵：免稅可能影響折扣
不少人到日本旅遊時，總會把GU和UNIQLO排進必逛清單，看到架上掛著紅色價格標籤，更容易直覺以為「這就是折扣價」。不過，最近就有網友分享，自己在日本GU購物時，明明鎖定一堆紅標商品，結果回飯店一看發票才發現，結帳竟然全是原價，讓她當場傻眼直呼：「到底發生什麼事？」
這則貼文立刻在社群引發大量討論，不少有日本購物經驗的網友也跳出來分享，原來問題關鍵不只是紅標，而是「會員優惠」和「免稅制度」。
紅色標籤不一定是現折 可能是APP會員限定價
原PO表示，自己逛日本GU時看到不少商品上都有紅色數字標示，便以為是店內折扣商品，放心大買特買。沒想到回到飯店整理戰利品時才發現，原本以為790日圓的商品，結帳時竟然變成1490日圓，完全沒有折扣，讓她崩潰直呼：「還以為自己撿到便宜！」
貼文曝光後，不少網友留言指出，日本GU與UNIQLO近年常出現的紅標價格，其實不一定是「所有人都適用的特價」，很多情況是「日本APP會員限定價格」，必須出示日本版會員條碼，才能享有優惠。
也有網友分享，自己當下就遇過類似情況，發現價格不對後立刻請店員退貨重結，「現在真的一定要日本APP條碼，不然很容易白開心一場。」
出示護照退稅 不代表一定能享會員折扣
另一派討論則集中在「免稅和會員優惠到底能不能並用」。
有網友表示，自己曾聽過店內中文廣播提到，只要出示護照，也能享有部分會員優惠，因此以為退稅與折扣可以同時成立。不過也有人分享，近期在大阪、東京多家分店消費時，店員都明確表示：「免稅和會員優惠不能併用。」
甚至有店員直接拿出翻譯說明，指出「會員優惠僅限日本本地居民使用」，讓不少觀光客一頭霧水。
但也有曾在日本就讀、熟悉制度的網友表示，其實不同門市執行方式不太一致，有些非觀光區門市店員對規則不熟，才會出現說法不一的狀況。他甚至直言：「有時候直接請店員打電話問總公司或找主管，反而比較快。」
原價＋退稅 還是可能比台灣便宜
雖然沒拿到預期折扣讓人心痛，但原PO最後也自我安慰：「雖然還是原價，但比台灣便宜，就只能這樣放下了。」
這句話也引起不少共鳴，許多人坦言，去日本買GU、UNIQLO本來就有價格優勢，即使少了會員折扣，整體價格通常還是比台灣便宜不少，只是那種「以為撿到便宜，結果根本沒有」的失落感，才最讓人崩潰。
去日本買GU前 先記住這3件事
一、看到紅標先別急著結帳
先確認是否標示為APP會員限定價，不一定所有人都能直接享有。
二、免稅和會員優惠要先問清楚
不同門市執行方式可能不同，結帳前最好直接和店員確認。
三、日本版APP會員真的很重要
若常去日本購物，事先研究日本版會員制度，能省下不少冤枉錢。
對許多旅人來說，日本逛街最大的快樂就是「買到賺到」，但如果沒先搞懂規則，原本的購物天堂也可能瞬間變成心碎現場。下次記得先確認紅標到底是不是你的價。
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